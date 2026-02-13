भारत के इस पड़ोसी देश में सस्ती कार बेचना गुनाह, प्राइस वॉर से परेशान सरकार ने लिया सख्त फैसला

China Carmaker companies: चीन में कार कंपनियों ने 2024 के दौरान सीधी कीमत घटाने की बजाय दूसरे तरीकों से ग्राहकों को आकर्षित किया. इसमें खास ऑफर, छूट, सब्सिडी और टैक्स में राहत जैसे उपाय शामिल थे.पिछले साल देश की अर्थव्यवस्था में अपस्फीति यानी की महंगाई में गिरावट की स्थिति देखने को मिली थी.
Trending Photos
China Government: चीन सरकार ने कार बनाने वाली कंपनियों पर बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. जिसके चलते अब चीन में कोई भी कार निर्माता कंपनी नई गाड़ी को उसकी लागत से कम दाम पर नहीं बेच सकेगी. इसमें भारी छूट, सब्सिडी या खास ऑफर देकर सस्ती बिक्री करना भी शामिल है. क्योंकि पिछले कुछ समय से चीन में कार कंपनियों के बीच तेज मूल्य युद्ध चल रहा था, जिसके चलते कंपनियां ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए गाड़ियों को बहुत कम दाम पर बेच रही थीं.
इसका असर यह हुआ कि ज्यादातर कंपनियों के मुनाफे में गिरावट आने लगी. कई कंपनियों को नुकसान भी उठाना पड़ा. जिसके चलते सरकार लगातार चल रहे इस कॉम्पीटिशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है. इसको लेकर गुरुवार एसएएमआर ने मूल्य निर्धारण के दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसमें कई ऐसी रणनीतियों की सूची दी गई है, जिनके कारण नए वाहनों की कीमत लागत से कम होती है.
चीन सरकार की चेतावनी
इसके साथ-साथ चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई भी इन तौर तरीकों का इस्तेमाल करता है तो उस कार निर्माता कंपनी को गंभीर कानूनी जोखिमों को सामना करना पड़ेगा. दरअसल, तत्काल प्रभाव से लागू किए नियमों के अनुसार कार निर्माताओं को हाई लेवल के मॉडल को निम्न स्तर के मॉडल के समान कीमत पर बेचने पर बैन लगा दिया है. इसमें किसी भी तरह की छूट और सब्सिडी देने की भी अनुमति नहीं है.
क्यों लिया फैसला?
चीन में कार कंपनियों ने 2024 के दौरान सीधी कीमत घटाने की बजाय दूसरे तरीकों से ग्राहकों को आकर्षित किया. इसमें खास ऑफर, छूट, सब्सिडी और टैक्स में राहत जैसे उपाय शामिल थे.पिछले साल देश की अर्थव्यवस्था में अपस्फीति यानी की महंगाई में गिरावट की स्थिति देखने को मिली थी. इसके बाद नीति निर्माताओं और नियामकों ने बार-बार कार कंपनियों से कीमतों की होड़ यानी प्राइस वॉर को खत्म करने की अपील की थी.
यह भी पढ़ें: चांद बना जंग का मैदान! चीन ने समंदर में करवाई रॉकेट की सफलतापूर्वक लैंडिंग, शॉक में आ गया अमेरिका