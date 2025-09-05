DNA: ड्रैगन के पास ट्रंप की 'सीक्रेट FILES'!..तो इसलिए चीन के सामने खामोश हो गए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, आखिर क्या है माजरा?

DNA Analysis: आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन और रूस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. जिसकी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. कुछ लोग इस बयान को भारत के सामने डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर बता रहे हैं. इसे भारत के चीन के साथ जाने पर उनके दुख, उनकी पीड़ा से जोड़ रहे हैं लेकिन कई लोग मान रहे हैं. इस बयान से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति साफ कर दी है. क्या अब वो भारत को नहीं मनाएंगे और क्या अमेरिका-भारत की रणनीतिक साझेदारी अब इतिहास बन चुकी है? आखिर ट्रंप के नए और बड़े बयान के असली मायने क्या हैं. इसका विश्लेषण आज हम DNA में विस्तार से करेंगे लेकिन इससे पहले हम ट्रंप को लेकर आज का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं.

खुलासा ये है कि चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ-साथ, यूएस के करोड़ों लोगों की चिप निकाल ली है. डिफेंस से लेकर स्पेस तक अमेरिका क्या कर रहा है क्या करने वाला है. ट्रंप का अगला कदम क्या होगा ट्रंप क्या कर सकते हैं. यूएस की असली ताकत क्या और कितनी है ये सब चीन को पता चल चुका है. आपको शायद ये खबर पता होगी कि पिछले दिनों, ट्रंप की सीक्रेट फाइल्स लीक होने की खबर आई थी. जिसके बाद दुनिया में चर्चा होने लगी कि क्या इन्हीं सीक्रेट फाइल्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप आजकल चीन की मुट्ठी में नजर आ रहे हैं. भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25 परसेंट अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले ट्रंप रूस से दोगुना तेल खरीदने वाले चीन को लगातार मोहलत दे रहे हैं. जो चीन लगातार अमेरिका के विरोधियों को जमा करके ट्रंप को ​चिढ़ा रहा है. ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है. अपनी सैन्य ताकत की परेड दिखाकर अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर रहा है. उस चीन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप कठोर एक्शन लेने की बात छोड़ दीजिए. कठोर बयान तक देने से बच रहे हैं खुद अमेरिका में इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ट्रंप का ये चीन प्रेम दुनिया को भी हैरान कर रहा है लेकिन अब इसकी असली वजह सामने आ गई है अमेरिका के एक अखबार ने खुलासा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उप राष्ट्रपति जेडी वेंस से जुड़े कई राज़ अब चीन के पास मौजूद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

— Zee News (@ZeeNews) September 5, 2025

आज आपको भी जानना चाहिए चीन ने लाखों अमेरिकियों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के सीक्रेट कैसे हासिल कर लिए. आज आपको ये भी पता होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की जो सीक्रेट फाइल्स चीन के पास पहुंच गई हैं. वो अमेरिका के भविष्य पर क्या असर डाल सकती हैं और क्या इन्हीं सीक्रेट फाइल्स के दम पर चीन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है. दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर ये ही है. चीन के हैकर ग्रुप सॉल्ट टाइफून ने अमेरिका के करोड़ों लोगों के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उप राष्ट्रपति जेडी वेंस जैसे बड़े नेताओं का डेटा चुरा लिया है यानि अमेरिका के राष्ट्रपति किससे बात कर रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या रणनीतिक योजनाएं बना रहे हैं ये सारी बातें चीन को पता हैं. आप ये भी कह सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जीवन चीन के लिए अब एक खुली किताब है. जिसके हर पन्ने पर क्या लिखा है शी जि​नपिंग को पता है अब ये चीन ने कैसे किया आप इसे भी समझिए.

चीन के हैकर ग्रुप Salt Typhoon ने अमेरिकी टेलीकॉम नेटवर्क्स को निशाना बनाया और अमेरिका के लगभग हर नागरिक का डेटा चुरा लिया. इसमें राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और उप राष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हैं. जिन टेलीकॉम नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया उसमें अमेरिका की AT&T, Verizon, Lumen Technologies जैसी कई बड़ी कंपनियों का डेटा शामिल है. टेलीकॉम कंपनियों को हैक करने के लिए चीन ने अमेरिका की कमजोर साइबर सुरक्षा की खामियों का फायदा उठाया. चीन के हैकर्स ने इन कंपनियों के नेटवर्क को कई वर्षों तक एक्सेस किया और संवेदनशील जानकारी की चोरी जारी रखी, हैरान करने वाली बात ये है. खुद को हाईटेक बताने वाली अमेरिकी एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी. चाइनीज़ हैकर्स का फोकस विशेष रूप से उन व्यक्तिगत फोन डेटा पर था. जो राजनीतिक व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों, और सैन्य अधिकारियों से जुड़ा था.

इसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए चीन ने अमेरिका के राजनीतिक और सरकारी फोन डेटा तक पहुंच बनाई, जिसमें ट्रंप और जे डी वेंस के फोन भी शामिल थे. चीन के हैकर ग्रुप Salt Typhoon ने डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस का डेटा चुराना उस वक्त से ही शुरू कर दिया था जब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रप​ति चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत की थी. यानि 2023 से ही ट्रंप की सीक्रेट फाइल्स चीन के पास पहुंचनी शुरू हो गई थी. अमेरिकी एक्सपर्ट ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इसके जारी रहने की आशंका जाहिर कर रहे हैं. यानि चीन के पास डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान की हर जानकारी मौजूद है. डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए क्या रणनीति बना रहे थे. चुनाव के लिए उनको चंदा कहां कहां से मिल रहा था. डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बदले अगर चंदा देने वाले को कोई लाभ देने का वादा किया होगा तो वो भी अब चीन को मालूम है. अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों को हैक करके चीनी हैकर्स ने सीधे ट्रंप समेत कई बड़े नेताओं के कॉल सुने, उनके मैसेज पढ़े और अमेरिकी नेताओं और सेना से जुड़े अधिकारियों के संवेदनशील डेटा तक पहुंच बनाई.

— Zee News (@ZeeNews) September 5, 2025

एफबीआई की पूर्व साइबर चीफ सिंथिया कैसर ने चीन के इस साइबर हमले के बाद कहा मुझे नहीं लगता कि कोई भी अमेरिकी इस हमले से बच पाया होगा. इसका असर राष्ट्रपति से हर नागरिक तक पहुंचा है. यानि Salt Typhoon ने बड़े अमेरिकी नेताओं और सैन्य अफसरों की संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बनाकर. चीन के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार थमा दिया है. जिसके दम पर युद्ध लड़े बगैर चीन अमेरिका में अपने हितों को साध सकता है. जो सूचनाएं चीन के पास मौजूद हैं उससे वो अमेरिका पर राजनीतिक दबाव बना सकता है. अमेरिका की सुरक्षा से जुड़े निर्णयों को प्रभावित कर सकता है और जिस तरह का साइबर अटैक चीन ने अमेरिका पर किया. उसके बाद युद्ध जैसी स्थिति में चीन अमेरिका को ठप भी कर सकता है, ये कैसे होगा आज आपको ये भी जानना चाहिए. चीन, ट्रंप के व्यक्तिगत, राजनीतिक और संवेदनशील जानकारी का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने या उन्हें राजनीतिक दबाव में लाने के लिए कर सकता है। अगर ट्रंप के पास कोई व्यक्तिगत विवादित जानकारी है, तो इसका इस्तेमाल चीन द्वारा अमेरिका की नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि अब तक चीन के ऐसा करने के कोई सबूत नहीं मिले हैं

चीन, ट्रंप के निजी संपर्कों, संदेशों और चुनावी रणनीतियों का इस्तेमाल अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए कर सकता है. ट्रंप के फोन में घुसने के बाद चीन को ट्रंप के चुनावी रणनीतियों का पता था, क्या चीन ने अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी चुनावों में इसका इस्तेमाल किया, इसकी जांच जारी है. इसके अलावा चीन ट्रंप, जेडी वेंस या किसी दूसरे अमेरिकी नेता की हैक की गई चैट्स, ईमेल्स या वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है, जिससे पब्लिक में कंफ्यूजन फैल सकता है, अमेरिका में हिंसा भी शुरू हो सकती है. ट्रंप और दूसरे सेना के अधिकारियों के डेटा तक पहुंच का मतलब है. चीन को अमेरिकी सैन्य और रक्षा नीतियों की सही जानकारी मिल गई होगी. जिससे वह अमेरिका के सामरिक कदमों का अनुमान लगाने और उससे पहले तैयारी करने में सक्षम हो गया है. या​नि ट्रंप प्रशासन ने भारत, पाकिस्तान, और ताइवान जैसे क्षेत्रों में सैन्य रणनीति को लेकर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए होंगे. चीन भी इनके आधार पर इस क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारियां कर रहा होगा.

इसके अलावा चीन, ट्रंप की व्यापारिक वार्ता और आर्थिक नीतियों से जुड़े डेटा का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ व्यापारिक दबाव बनाने में कर सकता है. जैसे-जैसे ट्रंप के व्यापारिक निर्णय सामने आते हैं. चीन उन्हें प्रभावित करने या अपने फायदे की नीतियां तैयार करने में इसका इस्तेमाल कर सकता है. आजकल जिस तरह चीन हर मोर्चे पर अमेरिका को पटखनी दे रहा है. इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है. ये डेटा चीन की बहुत मदद कर रहा है. अब तक ट्रंप को ब्लैकमेल करने के कोई सबूत तो नहीं मिले हैं लेकिन ट्रंप के पहले और दूसरे कार्यकाल में चीन को लेकर उनका रूख अचानक काफी बदल गया है, हो सकता है आपने भी ट्रंप के अंदर चीन को लेकर आए इस बदलाव को महसूस किया हो. ट्रंप के पहले कार्यकाल में चीन के खिलाफ Trade War शुरू हुआ. चीन को मनीमेकिंग मशीन कहा 2018 में ट्रंप ने 200 बिलियन डॉलर के चीनी उत्पादों पर 10% से 25% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. यह कदम चीन के बौद्धिक संपदा चोरी और अर्थव्यवस्था में असंतुलन को लेकर उनकी नीतियों का हिस्सा था लेकिन दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ एक व्यापार समझौता कर लिया और रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने के बावजूद कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया.

पहले कार्यकाल में ट्रंप ने ताइवान के लेकर एक मजबूत समर्थन दिखाया ताइवान को अमेरिकी हथियार बेचने की अनुमति दी, जिससे चीन की नाराजगी बढ़ी लेकिन दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की घुसपैठ के बावजूद ताइवान को लेकर चीन के खिलाफ कोई सख्त बयान तक नहीं दिया. अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने चीन की दिग्गज दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी हुआवेई पर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाए. दूसरे कार्यकाल में ये प्रतिबंध तो अभी तक नहीं हटे लेकिन ट्रंप ने अमेरिकी निवेशकों को चीन की कंपनियों में निवेश की अनुमति दे दी और प्रतिबंधों में ढील देने के संकेत भी दिए हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत के साथ मजबूत रणनीतिक संबंधों की शुरूआत की. भारत के प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती वाली केमिस्ट्री बनाई. ये चीन को काउंटर करने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा था. बाइडेन सरकार ने भी इसे जारी रखा लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने के साथ साथ हर वो काम किया. जिससे भारत अमेरिका से दूर और चीन के करीब जाए. इससे चीन ​की चिंता काफी हद तक दूर हो गई यानि ट्रंप अब चीन को फायदा पहुंचाने वाले फैसले कर रहे हैं, इस बदली हुई रणनीति की वजह अमेरिका में किसी को समझ नहीं आ रही.

वैसे आज आपको चीन के उस हैकर ग्रुप Salt Typhoon के बारे में भी जानना चाहिए. जिससे अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा सफल साइबर हमला किया. जिसे ट्रंप की खामोशी की वजह भी माना जा रहा है. इस मामले की जांच कर रही अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक ‘टाइफून’ शब्द चीन-आधारित हैकर ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होता है. अमेरिका पर सबसे बड़ा साइबर अटैक करने वाला ग्रुप इससे पहले Ghost Emperor और Famous Sparrow नाम से भी काम करता था. यह ग्रुप चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानि MSS से जुड़ा है यानि आप कह सकते हैं चीन की खतरनाक खुफिया एजेंसी के लिए Salt Typhoon के हैकर्स ठेके पर काम करते हैं. चीन की खुफिया एजेंसी Salt Typhoon जैसे ग्रुप का इस्तेमाल करके कई सालों से अमेरिका और यूरोपीय देशों पर साइबर अटैक करवा रही है. जांच एजेंसियों के मुताबिक Salt Typhoon ने अमेरिका के अलावा कुल 85 देशों पर साइबर अटैक किए हैं.

चीन की साइबर क्षमताओं की ताकत दिखाकर दुनिया को चौंका दिया, वैसे चीन ने सिर्फ घुसपैठ करके अमेरिकी की मुश्किल नहीं बढ़ाई. चीन, अमेरिका को बहुत बड़ा आर्थिक झटका देने की तैयारी भी कर रहा है. चीन अब अपने पास रखी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को तेजी से घटाने लगा है. इसका सीधा मतलब है कि वह अमेरिका में अपने निवेश को समेट रहा है. अपने पास रखे गए अमेरिकी खजाने को बेच रहा है. पहले आप समझिए यूएस ट्रेजरी होल्डिंग क्या होती हैं. जब यूएस सरकार को पैसे की जरूरत होती है, तो वह बॉन्ड्स जारी करती है. इन बॉन्ड्स को खरीदने वाला कोई भी देश, जैसे चीन, जापान, या कोई निवेशक, बॉन्ड को खरीदकर यूएस सरकार को पैसा उधार देता है बदले में, यूएस सरकार उस पैसे पर ब्याज देती है और कुछ समय बाद, बॉन्ड्स की मूलधन राशि को वापस कर देती है. अमेरिका का बांड खरीदना दुनिया में सुरक्षित निवेश माना जाता था लेकिन जिस वक्त भारत अमेरिका से दूर जा रहा है और चीन के करीब आ रहा है. अब चीन ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक नया झटका दिया है.

चीन किस तरह अमेरिका की मुश्किल बढ़ा रहा है उसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जनवरी 2011 में चीन के पास अमेरिका के 1.31 ट्रिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड थे, जो अब घटकर 756 अरब डॉलर रह गए हैं. यानि चीन ने अमेरिका के 550 अरब डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेच दिए हैं. अमेरिकी एक्सपर्ट खुद इसे चीन का सही फैसला बता रहे हैं. अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ को लगता है कि चीन का अमेरिकी ट्रेजरी बेचना एक समझदारी भरा कदम है. यह कदम अमेरिका के बढ़ते कर्ज संकट को देखते हुए उठाया गया है. अमेरिका पर अब 35 से 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है. जो शांति काल में अमेरिका पर आज तक का सबसे ज्यादा कर्ज है. यह कर्ज अमेरिका की सालाना आय से भी ज्यादा है और इतना बड़ा कर्ज दुनिया भर के कर्जदाताओं, खासकर चीन के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि चीन को इस बात का डर है. अमेरिका की इकोनॉमी डूबी या अमेरिका से उसकी शत्रुता बढ़ी तो सबसे पहले उसका कर्ज डूब जाएगा. अब आप ये भी समझिए चीन अगर यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को घटा रहा है तो इससे अमेरिका को क्या क्या नुकसान होगा.

अगर चीन जैसे बड़े खरीदार यूएस ट्रेजरी होल्डिंग बेचते हैं, तो बॉन्ड्स की कीमत घटेगी, और ब्याज दर बढ़ेगी. इसका मतलब यह होगा कि अमेरिका को दूसरों से उधार लेने पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा. इससे डॉलर की कीमत कमजोर होगी...बाहर से आयात किए गए सामान महंगे होंगे..और अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी. चीन ने यूएस बॉन्ड बेचकर ये सिग्नल भी दिया है..कि वो डॉलर-आधारित वैश्विक व्यवस्था से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है और डॉलर के विकल्प को अपनाने के लिए तैयार है. अमेरिका पर आर्थिक दबाव डालने की रणनीति के रूप में यह चीन का एक बड़ा कदम है. हैरान करने वाली बात है कि ट्रंप को चीन के इस बड़े कदम बावजूद गुस्सा नहीं आ रहा है वो चीन के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने की तैयारी नहीं कर रहे.

वैसे चीन सिर्फ अमेरिका को झटका नहीं दे रहा अमेरिका के करीब जा रहे पाकिस्तान को भी चीन से जोर का झटका धीरे से लगा है. अब तक पाकिस्तान ने चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानि सीपेक के नाम पर चीन को बहुत लूटा है लेकिन एक तरफ शहबाज शरीफ चीन में सीपेक के दूसरे चरण पर काम शुरू होने के समझौते का दावा कर रहे थे लेकिन दूसरी तरफ तरफ चीन ने सीपेक के अंतर्गत आने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट कराची-रोहरी खंड रेल लाइन के लिए 2 अरब का कर्ज देने से इनकार कर दिया है. चीन ने कहा कि वित्तीय और सुरक्षा खतरे को देखते हुए वह इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रहा है. यानि चीन को पता है इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का मतलब पैसा डुबोना है. अब शहबाज शरीफ ने इस प्रोजेक्ट के लिए एशियाई विकास बैंक से कर्ज मांगा है. अगर इस कर्ज को एडीबी मंजूरी देता है तो भी इसके लिए पाकिस्तान को ज्यादा ब्याज देना होगा यानि चीन ने पहली बार अमेरिका और पाकिस्तान को एक जैसा झटका दिया है.