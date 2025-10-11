'छुटकू देश' के खुफिया प्लान से डरा चीन, सेना के अफसरों पर रख दिया इनाम, आगे क्या करेगा ड्रैगन?

China News: चीन और ताइवान के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है. दोनों देश एक दूसरे के प्रति नफरत भरी निगाहों से देखते हैं. अब चीन ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जो ताइवान के सैन्य अधिकारियों की जानकारी देगा उसे चीन पुलिस की तरफ से इनाम दिया जाएगा. चीन इन अधिकारियों पर अलगाववाद भड़काने का आरोप लगाया है. ऐसे में चीन ने इन अधिकारियों के खिलाफ 1,400 अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है. जानें क्या है पूरा मामला.

चीन ने रखा इनाम

दरअसल, ताइवानी नेता विलियम लाई चिंग-ते द्वारा द्वीप की सुरक्षा बढ़ाने और जलडमरूमध्य पार से होने वाले हमले को रोकने के लिए ताइवान के सैन्य बजट में बढ़ोतरी की थी. जिसके बाद चीन ने ये कदम उठाया. फुजियान प्रांत के तटीय शहर जियामेन में सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने एक इनामी नोटिस में 18 लोगों की पहचान ताइवानी सैन्य "मनोवैज्ञानिक युद्ध" इकाई के मुख्य सदस्यों के रूप में की है. MY News के मुताबिक ये ताइवानी अधिकारी वेबसाइट बनाते हैं, इसके अलावा अलगाववाद को भड़काने के लिए वीडियो गेम बनाते हैं इतना ही नहीं घुसपैठ के लिए रेडियो स्टेशन चलाते हैं. ऐसे में चीन इनपर शिंकजा कसना चाह है.

ताइवान का जवाब

वहीं इसके जवाब में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इसे चीन का "संज्ञानात्मक युद्ध" करार दिया और इसे "अशिष्ट" बताया. मंत्रालय ने कहा कि चीन ताइवानी समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है और लोगों से रक्षा प्रयासों का समर्थन करने का निवेदन किया. यह नोटिस चीन द्वारा ताइवान रे राष्ट्रपति लाई के भाषण पर निशाना साधने के एक दिन बाद जारी किया गया था. जो ताइवान के आधिकारिक नाम, चीन गणराज्य की स्थापना की 114वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिया गया था. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसने उनके जिद्दी स्वभाव को उजागर किया है.

यह कोई पहली बार नहीं जब चीन ने ताइवान के अधिकारियों पर इनाम घोषित किया है. इससे पहले इसी साल 2020 में चीन ने जून 2025 में 20 ताइवानी सैन्य हैकरों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया था. हालांकि ताइवान ने कहा था कि चीन डरने वाला नहीं है.