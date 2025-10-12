100% ट्रैरिफ पर चीन ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी, कहा- हम लड़ने से नहीं डरते लेकिन...

China On US Tariff: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी चीन पर एडिशनल 100 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया. जिसको लेकर ड्रैंगन में जबरदस्त गुस्सा है., चीन ने रविवार (11 अक्टूबर) को यूएस पर 'डबल स्टैंडर्स' अपनाने का आरोप लगाया. बिना नाम बताए वाणिज्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ऑनलाइन छपे एक बयान में कहा, "ये अमेरिकी बयान 'दोहरे मापदंड' की एक आम मिसाल है."

कब से लागू होगा नया टैरिफ?

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बीते शुक्रवार को कहा कि वो 1 नवंबर से लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे, जो रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन द्वारा लगाए गए "असाधारण रूप से आक्रामक" नए एक्सपोर्ट बैन के जवाब में है. उन्होंने अक्टूबर महीने के आखिर में होने वाली चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के साथ बैठक रद्द करने की भी धमकी दी.

"हम लड़ने से नहीं डरते"

11 अक्टूबर 2025 को बीजिंग ने अमेरिका पर सितंबर से चीन के खिलाफ आर्थिक उपायों को बढ़ाने का आरोप लगाया. वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, "इन कार्रवाइयों ने... चीन के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और व्यापारिक बातचीत के माहौल को गंभीर रूप से कमजोर किया है. हर मोड़ पर हाई टैरिफ की धमकी देना चीन के साथ बातचीत करने का सही तरीका नहीं है. हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन लड़ने से नहीं डरते"

अमेरिका-चीन टैरिफ वॉर कब शुरू हुआ?

अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर की शुरुआत साल 2018 में हुई, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अनुचित व्यापार नीतियों और बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) की चोरी का आरोप लगाया. ट्रंप प्रशासन ने चीन से आयात होने वाले सैकड़ों अरब डॉलर के सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए, ताकि अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण मिल सके. इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर समान टैरिफ लगा दिए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव बढ़ गया. इसका असर ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ा, जिससे कई चीजों की कीमतें बढ़ीं और सप्लाई चेन पर असर पड़ा कई दौर की बातचीत के बाद 2020 में “फेज-वन ट्रेड डील” हुई, जिसमें चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों और ऊर्जा की खरीद बढ़ाने का वादा किया. हालांकि, विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. आज भी दोनों देशों के बीच तकनीकी, औद्योगिक और आर्थिक कॉम्पिटीशन इस टैरिफ वॉर को नए रूप में जारी रखे हुए है.