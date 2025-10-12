Advertisement
trendingNow12958237
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

100% ट्रैरिफ पर चीन ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी, कहा- हम लड़ने से नहीं डरते लेकिन...

US-China Tariff War:अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ की जंग छिड़ी हुई है, हर दिन यूएस की नई धमकी से ड्रैगन में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है. अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के रिश्ते कैसे होंगे. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 12, 2025, 09:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

100% ट्रैरिफ पर चीन ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी, कहा- हम लड़ने से नहीं डरते लेकिन...

China On US Tariff: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी चीन पर एडिशनल 100 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया. जिसको लेकर ड्रैंगन में जबरदस्त गुस्सा है., चीन ने रविवार (11 अक्टूबर) को यूएस पर 'डबल स्टैंडर्स' अपनाने का आरोप लगाया.  बिना नाम बताए वाणिज्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ऑनलाइन छपे एक बयान में कहा, "ये अमेरिकी बयान 'दोहरे मापदंड' की एक आम मिसाल है."

कब से लागू होगा नया टैरिफ?
डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बीते शुक्रवार को कहा कि वो 1 नवंबर से लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे, जो रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन द्वारा लगाए गए "असाधारण रूप से आक्रामक" नए एक्सपोर्ट बैन के जवाब में है. उन्होंने अक्टूबर महीने के आखिर में होने वाली चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के साथ बैठक रद्द करने की भी धमकी दी.

"हम लड़ने से नहीं डरते"
11 अक्टूबर 2025 को बीजिंग ने अमेरिका पर सितंबर से चीन के खिलाफ आर्थिक उपायों को बढ़ाने का आरोप लगाया. वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, "इन कार्रवाइयों ने... चीन के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और दोनों पक्षों के बीच आर्थिक और व्यापारिक बातचीत के माहौल को गंभीर रूप से कमजोर किया है. हर मोड़ पर हाई टैरिफ की धमकी देना चीन के साथ बातचीत करने का सही तरीका नहीं है. हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन लड़ने से नहीं डरते"

Add Zee News as a Preferred Source

 

अमेरिका-चीन टैरिफ वॉर कब शुरू हुआ?
अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर की शुरुआत साल 2018 में हुई, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अनुचित व्यापार नीतियों और बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) की चोरी का आरोप लगाया. ट्रंप प्रशासन ने चीन से आयात होने वाले सैकड़ों अरब डॉलर के सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए, ताकि अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण मिल सके. इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर समान टैरिफ लगा दिए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव बढ़ गया. इसका असर ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ा, जिससे कई चीजों की कीमतें बढ़ीं और सप्लाई चेन पर असर पड़ा कई दौर की बातचीत के बाद 2020 में “फेज-वन ट्रेड डील” हुई, जिसमें चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों और ऊर्जा की खरीद बढ़ाने का वादा किया. हालांकि, विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. आज भी दोनों देशों के बीच तकनीकी, औद्योगिक और आर्थिक कॉम्पिटीशन इस टैरिफ वॉर को नए रूप में जारी रखे हुए है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

chinausDonald Trumptariff

Trending news

लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
Supreme Court
लड़कियां सशक्त तो हो गईं लेकिन... CJI ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
India-UK Trade Deal
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
Weather
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
Sergio Gor
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
Bihar elections
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
DNA
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
ED
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
DNA
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
DNA
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट