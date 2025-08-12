होटल को दो पैसा, अपनी पसंद के कुत्तों के साथ करो दोस्ती... जानें कौन दे रहा ये ऑफर, काटने पर मिलेगा मुआवजा

अगर आप कुत्तों के शौकीन हैं, एनिमल लवर हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत खास है. चीन के एक होटल ने ऐसा काम किया है, जिसके बाद आप खुश हो जाएंगे. अब आप सफर में अकेले हैं और आपको आपके कुत्ते की याद आ रही है, तो अब यह कमी पूरी हो जाएगी. जानें पूरी खबर.
चीन के वुहान शहर में एक होटल ने कुछ ऐसा अनोखा काम शुरू किया है, जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. बिगुइयुआन फीनिक्स नामक होटल ने जुलाई की शुरुआत में 'पेट स्लीप-अकंपनी' सर्विस लॉन्च की है. इसमें आप सिर्फ 499 युआन (लगभग 6,086 रुपये) देकर एक रात के लिए अपनी पसंद का कुत्ता अपने साथ रख सकते हैं. हां, लेकिन एक वकील ने चेतावनी दी है कि अगर कुत्ता किसी को काट ले, तो होटल को पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी.
कुत्तों को रखने की कीमत कितनी?
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस सर्विस में आपको एक खास पेट-थीम वाला कमरा मिलता है. 6,086 रुपये देने और होटल के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने के बाद आप एक लिस्ट में से अपना पसंदीदा कुत्ता चुन सकते हैं. कुत्तों की नस्लें जैसे वेस्ट हाइलैंड व्हाइट टेरियर्स, गोल्डन रिट्रीवर्स और हस्की हैं. जो अपने शांत स्वभाव के लिए मशहूर हैं.
80 से ज्यादा लोग इस सर्विस को आजमा चुके
होटल का कहना है कि अब तक 80 से ज्यादा लोग इस सर्विस को आजमा चुके हैं और किसी ने कोई शिकायत नहीं की.होटल के पास कुल 10 कुत्ते हैं. कुछ कुत्तों को होटल ने खुद पाला है, बाकी प्रोफेशनल पेट ट्रेनिंग सेंटर से आए हैं. होटल इन कुत्तों की सेहत का पूरा ख्याल रखता है. सभी कुत्तों का हेल्थ चेकअप होता है और उन्हें वैक्सीन दी जाती है, ताकि मेहमानों को कोई दिक्कत न हो.
किन लोगों के लिए यह है सर्विस?
ये सर्विस खासकर उन लोगों के लिए है, जो अकेले सफर कर रहे हैं या कुत्तों से प्यार करते हैं. रातभर एक प्यारा कुत्ता आपके साथ रहे, आपके कमरे में समय बिताए, ये सोचकर ही दिल खुश हो जाता है. लेकिन वकील की चेतावनी ने सबका ध्यान खींचा है. उनका कहना है कि अगर कुत्ता किसी को काट ले, तो होटल को मुआवजा देना होगा, क्योंकि ये उनकी सर्विस का हिस्सा है.
क्या गजब बिजनेस आइडिया?
सोशल मीडिया पर लोग इस सर्विस की खूब तारीफ कर रहे हैं. कुछ कहते हैं कि ये तनाव कम करने का शानदार तरीका है, तो कुछ इसे बिजनेस का नया आइडिया बता रहे हैं. होटल का कहना है कि वो इस सर्विस को और बेहतर करने की सोच रहे हैं, ताकि मेहमानों को और अच्छा अनुभव मिले. अगर आप कुत्तों के शौकीन हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत फायदेमंद है.