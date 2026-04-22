होर्मुज संकट के बीच मुनाफा कमाने में लगा चीन, टैंकरों की बढ़ी डिमांड पर कर दिया बड़ा खेल; किसपर होगा असर?

China News: अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीजफायर लागू है. इस अस्थायी सीजफायर की मियाद बुधवार (22 अप्रैल) को पूरी हो रही थी, इससे पहले ट्रंप ने इसकी समय सीमा को एकतरफा बढ़ा दिया. ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाक के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के कहने पर सीजफार को बढ़ा दिया है. ईरान और अमेरिका की जंग के कारण दुनिया में तेल संकट पैदा हो गया है. कई देशों में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है.

दुनिया में सभी लोग इस युद्ध के जल्द से जल्द समाप्त होने की कामना कर रहे हैं. जहां एक और होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से सप्लाई चेन में बाधा पहुंची है. कई देश एक बार में ही बड़ी संख्या में तेल मंगवाने की कोशिश में है, जिसके लिए उन्हें बड़े जहाजों की आवश्यकता पड़ रही है. अब इसी का फायदा चीन उठा रहा है. जहां एक ओर दुनिया भर के देश इस स्थिति से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर चीन इस समय का भरपूर फायदा उठाते हुए पैसे बनाने में लगा है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

कैसे मौके का फायदा उठा रहा चीन

होर्मुज स्ट्रेट पर बनी बाधा के बीच कई देश बड़े-बड़े तेल टैंकर की जरूरत महसूस कर रहे हैं. चूंकि चीन दुनिया में जहाज बनाने का सबसे बड़ा और सस्ता उत्पादक बन चुका है. यही कारण है कि कई देश बड़े-बड़े टैंकर बनाने के लिए चीन को ऑर्डर दे रहे हैं. हाल के दिनों में कई विदेशी कंपनियों ने चीन में बड़े ऑर्डर दिए हैं। इस बीच चीन की कई कंपनियों ने जहाजों को बनाने की कीमतों में इजाफा कर दिया है.

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चीन को मिल रहे जहाज बनाने के ऑर्डर

गौरतलब है कि स्विटजरलैंड की एडवांटेज टैंकर्स ने दो बहुत बड़े तेल टैंकर बनाने का ऑर्डर दिया है. जिनेवा की मर्कुरिया एनर्जी ग्रुप ने करीब 65 करोड़ डॉलर का ऑर्डर साइन किया है, इसमें चार वीएलसीसी और दो अन्य टैंकर हैं. ठीक इसी जैसे सिंगापुर की यांगजिजियांग कंपनी की ओर से भी आठ बड़े टैंकर बनाने का ऑर्डर चीन को दिया गया है. माना जा रहा है कि यह सभी जहाज साल 2028 से 2030 तक बनकर तैयार हो जाएंगे.

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जहाजों की बढ़ी कमी

होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के कारण अलग-अलग देश अपने टैंकरों को लंबे रास्ते से ले जा रहे हैं. यही कारण है कि जहाजों की कमी बढ़ गई है. इसका नतीजा है कि बड़े तेल टैंकरों के किराए में भी तेज उछाल आया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाल में ही वीएलसीसी टैंकरों का रोजाना किराया 2.34 लाख डॉलर के करीब पहुंच गया था. यही कारण है कि चीन की शिपबिल्डिंग कंपनियां न सिर्फ नए ऑर्डर हासिल कर रही हैं, बल्कि पहले से बने जहाजों की कीमतें भी बढ़ा रही हैं. चीन के इस मुनाफा कमाने वाले फैसले का सीधा असर उन लोगों पर होगा, जो चीन से जहाज खरीदते हैं.

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