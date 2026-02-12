चांद बना जंग का मैदान! चीन ने समंदर में करवाई रॉकेट की सफलतापूर्वक लैंडिंग, शॉक में आ गया अमेरिका

China latest space rocket test: स्पेस सेक्टर का बादशाह बनने के लिए यूएस, रूस, चीन और भारत में जबरदस्त होड़ चल रही है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया है कि चीन ने एक ऐसा रॉकेट परीक्षण किया है. जिसने देश को चंद्रमा तक पहुंचने की दौड़ में अमेरिका के बिल्कुल बराबर ला खड़ा किया है. चीनी एक्सपर्टों का कहना है कि इस सफल परीक्षण के बाद अब यूएस-चीन, दोनों के लिए 2030 से पहले मानवयुक्त मून मिशन एक यथार्थवादी लक्ष्य बन चुका है.

दक्षिण हैनान प्रांत में किया गया परीक्षण

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने अपने इस रॉकेट का परीक्षण बुधवार को दक्षिणी हैनान प्रांत में किया. करीब आठ मिनट के उड़ान परीक्षण के दौरान चीन ने अपने मानवयुक्त चंद्र प्रणाली के दो प्रमुख घटकों को जांचा. इसके तहत मेंगझोउ क्रू कैप्सूल का हवा के बीच में एस्केप करवाया गया. फिर चंद्र रॉकेट के कोर स्टेज की पूर्ण लॉन्चिंग की गई. इसके बाद री-एंट्री और समुद्र में स्प्लैशडाउन किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेस पॉलिसी एक्सपर्ट रैंड सिमबर्ग ने चीन के इस परीक्षण को मून मिशन के लिए मील का पत्थर बताया है. उनका कहना है कि इस परीक्षण के बाद चीन उसी रॉकेट में अपने क्रू को शामिल कर मून मिशन की तैयारी कर सकता है.

रॉकेट का दोबारा हो सकेगा इस्तेमाल

रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने यह परीक्षण लॉन्ग मार्च-10 रॉकेट के प्रोटोटाइप और मेंगझोउ स्पेसक्राफ्ट के साथ किया. इसमें कैप्सूल ने एस्केप टावर की मदद से सुरक्षित अलग होकर पैराशूट से समुद्र में उतरकर लैंडिंग की. साथ ही, रॉकेट का पहला स्टेज भी नियंत्रित तरीके से समुद्र में स्प्लैशडाउन हुआ. जिससे उस रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल की तकनीक की दिशा में भी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है.

अमेरिका में AI गर्लफ्रेंड तो चीन में AI बॉयफ्रेंड; दोनों मुल्कों में एआई पार्टनर का अलग-अलग क्रेज क्यों?

चीन ने यह उपलब्धि ऐसे समय हासिल की है, जब अगले महीने नासा आर्टेमिस II मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत उसकी योजना 2028 तक चंद्रमा पर जाने की है. यह एक मानवयुक्त मिशन होगा जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा लेकिन लैंडिंग नहीं करेगा. इसके लिए अमेरिका अपनी स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है.

2030 तक चंद्रमा पर पहुंचने की होड़

वहीं चीन अपने स्तर पर क्षमताओं को विकसित करने में लगा है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चीन का लक्ष्य 2030 से पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना है. अगर दोनों मुल्क 2030 तक चंद्रमा पर अपना ध्वज फहरा देते हैं तो इससे अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ एक बार फिर तेज हो जाएगी.