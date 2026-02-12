Advertisement
trendingNow13107534
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनचांद बना जंग का मैदान! चीन ने समंदर में करवाई रॉकेट की सफलतापूर्वक लैंडिंग, शॉक में आ गया अमेरिका

चांद बना जंग का मैदान! चीन ने समंदर में करवाई रॉकेट की सफलतापूर्वक लैंडिंग, शॉक में आ गया अमेरिका

China Moon mission 2030: धरती पर तो पहले से ही महाशक्तियों में जंग चल रही थी. अब चांद भी प्रतिद्वंदिता का क्षेत्र बनता जा रहा है. चीन ने अपने स्पेस रॉकेट की सफलतापूर्वक समंदर में लैंडिंग करवाकर US को चुनौती दे दी है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चांद बना जंग का मैदान! चीन ने समंदर में करवाई रॉकेट की सफलतापूर्वक लैंडिंग, शॉक में आ गया अमेरिका

China latest space rocket test: स्पेस सेक्टर का बादशाह बनने के लिए यूएस, रूस, चीन और भारत में जबरदस्त होड़ चल रही है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया है कि चीन ने एक ऐसा रॉकेट परीक्षण किया है. जिसने देश को चंद्रमा तक पहुंचने की दौड़ में अमेरिका के बिल्कुल बराबर ला खड़ा किया है. चीनी एक्सपर्टों का कहना है कि इस सफल परीक्षण के बाद अब यूएस-चीन, दोनों के लिए 2030 से पहले मानवयुक्त मून मिशन एक यथार्थवादी लक्ष्य बन चुका है.

दक्षिण हैनान प्रांत में किया गया परीक्षण

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने अपने इस रॉकेट का परीक्षण बुधवार को दक्षिणी हैनान प्रांत में किया. करीब आठ मिनट के उड़ान परीक्षण के दौरान चीन ने अपने मानवयुक्त चंद्र प्रणाली के दो प्रमुख घटकों को जांचा. इसके तहत मेंगझोउ क्रू कैप्सूल का हवा के बीच में एस्केप करवाया गया. फिर चंद्र रॉकेट के कोर स्टेज की पूर्ण लॉन्चिंग की गई. इसके बाद री-एंट्री और समुद्र में स्प्लैशडाउन किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेस पॉलिसी एक्सपर्ट रैंड सिमबर्ग ने चीन के इस परीक्षण को मून मिशन के लिए मील का पत्थर बताया है. उनका कहना है कि इस परीक्षण के बाद चीन उसी रॉकेट में अपने क्रू को शामिल कर मून मिशन की तैयारी कर सकता है.

रॉकेट का दोबारा हो सकेगा इस्तेमाल 

रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने यह परीक्षण लॉन्ग मार्च-10 रॉकेट के प्रोटोटाइप और मेंगझोउ स्पेसक्राफ्ट के साथ किया. इसमें कैप्सूल ने एस्केप टावर की मदद से सुरक्षित अलग होकर पैराशूट से समुद्र में उतरकर लैंडिंग की. साथ ही, रॉकेट का पहला स्टेज भी नियंत्रित तरीके से समुद्र में स्प्लैशडाउन हुआ. जिससे उस रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल की तकनीक की दिशा में भी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. 

अमेरिका में AI गर्लफ्रेंड तो चीन में AI बॉयफ्रेंड; दोनों मुल्कों में एआई पार्टनर का अलग-अलग क्रेज क्यों?

चीन ने यह उपलब्धि ऐसे समय हासिल की है, जब अगले महीने नासा आर्टेमिस II मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत उसकी योजना 2028 तक चंद्रमा पर जाने की है. यह एक मानवयुक्त मिशन होगा जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा लेकिन लैंडिंग नहीं करेगा. इसके लिए अमेरिका अपनी स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है. 

2030 तक चंद्रमा पर पहुंचने की होड़

वहीं चीन अपने स्तर पर क्षमताओं को विकसित करने में लगा है.  साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चीन का लक्ष्य 2030 से पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना है. अगर दोनों मुल्क 2030 तक चंद्रमा पर अपना ध्वज फहरा देते हैं तो इससे अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ एक बार फिर तेज हो जाएगी. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

US China News in Hindi

Trending news

पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था प्लेन? विमान हादसे पर झूठी निकली इटालियन रिपोर्ट
Air India Plane crash
पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया था प्लेन? विमान हादसे पर झूठी निकली इटालियन रिपोर्ट
सर्दी जाते-जाते मौसम का यू टर्न, इन राज्यों में झमाझम बरसेगी बारिश; IMD का अलर्ट
Weather
सर्दी जाते-जाते मौसम का यू टर्न, इन राज्यों में झमाझम बरसेगी बारिश; IMD का अलर्ट
अमेरिका नहीं इस मुस्लिम देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट
Indian deportations
अमेरिका नहीं इस मुस्लिम देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट
ऑपरेशन प्रहार-2 बड़े पैमाने पर सफल, 72 घंटों में 3260 व्यक्तियों की गिरफ्तारी
Punjab news
ऑपरेशन प्रहार-2 बड़े पैमाने पर सफल, 72 घंटों में 3260 व्यक्तियों की गिरफ्तारी
BJP न TMC, बंगाल की सत्ता की चाबी अब ‘किंगमेकर’ के हाथ? किस दल को देंगे सपोर्ट
Humayun Kabir
BJP न TMC, बंगाल की सत्ता की चाबी अब ‘किंगमेकर’ के हाथ? किस दल को देंगे सपोर्ट
अब 'गोरे' फाइटर पायलटों को उड़ना सिखाएगा भारत, रॉयल एयरफोर्स की गुरु बनेगी IAF
IAF
अब 'गोरे' फाइटर पायलटों को उड़ना सिखाएगा भारत, रॉयल एयरफोर्स की गुरु बनेगी IAF
जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
Airstrip on National Highway in India
जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
Karnataka News
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
MEA
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
Rahul Gandhi
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश