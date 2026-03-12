जनता को एकजुट करने के नाम पर ड्रैगन का नया दांव, विरोध के हर सुर को कर देंगे 'खामोश'

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनजनता को एकजुट करने के नाम पर ड्रैगन का नया दांव, विरोध के हर सुर को कर देंगे खामोश

Mar 12, 2026
Photo - AP
Photo - AP

चीन एक बड़े कानून को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है. चीन की इस तैयारी के पीछे का मकसद 'जातीय एकता' को बढ़ावा देना है. वहीं आलोचकों का कहना है कि चीन के इस कदम से कुछ अल्पसंख्यकों के अधिकार कम हो जाएंगे. दरअसल चीन इस कानून की आड़ में हर किसी पर अपने विचार थोपने की तैयारी में है. नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के एक डेलीगेट, लू किनजियान ने बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया, उन्होंने बताया कि इस कानून को गुरुवार (12 मार्च) को देश की औपचारिक विधानसभा से मंजूरी मिलने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि इस कानून को 'चीनी राष्ट्र के सभी जातीय ग्रुप के बीच समुदाय की एक मजबूत भावना' को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है. 

ड्रैगन के इस प्रस्तावित कानून में सभी सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट कंपनियों, जिनमें लोकल सरकारें और ऑल-चाइना विमेंस फेडरेशन जैसे राज्य से जुड़े ग्रुप शामिल हैं, इनके द्वारा जातीय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत बताई गई है. इसमें लिखा है, 'हर जातीय ग्रुप के लोगों, देश के सभी संगठनों और ग्रुप, सेना, हर पार्टी और सामाजिक संगठन, हर कंपनी को कानून और संविधान के अनुसार चीनी राष्ट्र की एक आम सोच बनानी चाहिए और इस सोच को बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.'

नया प्रोविजन एथनिक माइनॉरिटीज के लिए झटका

एकेडेमिक्स और ऑब्जर्वर का कहना है कि नया प्रोविजन एथनिक माइनॉरिटीज की पहचान के लिए एक झटका है क्योंकि यह दूसरी चीजों के साथ-साथ जरूरी एजुकेशन में मैंडरियन चाइनीज के इस्तेमाल को जरूरी बनाता है. चीन की ज्यादातर आबादी हान चाइनीज है और ऑफिशियल भाषा मैंडरिन है. देश में 55 एथनिक ग्रुप हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, जो आबादी का 8.9% हैं. संविधान कहता है, 'हर एथनिकिटी को अपनी भाषा इस्तेमाल करने और डेवलप करने का अधिकार है' और 'सेल्फ-रूल का अधिकार है.' जबकि देश का लॉ ऑन रीजनल एथनिक ऑटोनॉमी उन ग्रुप्स को लिमिटेड ऑटोनॉमी का वादा करता है. जिसमें उन्हें अपनी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए फ्लेक्सिबल तरीके बनाने की इजाजत देना भी शामिल है.

नए कानून को मिलेगी प्रायोरिटी

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन प्रोविजन के बावजूद, नए कानून को प्रैक्टिस में प्रायोरिटी मिलने की संभावना है. ऑस्ट्रेलिया की लाट्रोब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स लीबोल्ड, जिन्होंने एथनिक माइनॉरिटीज के प्रति चीन की बदलती पॉलिसीज पर स्टडी की है. इस स्टडी के बाद उन्होंने कहा, 'यह पार्टी के मीनिंगफुल ऑटोनॉमी के ओरिजिनल वादे पर मौत की कील ठोकता है.' लीबोल्ड ने इस कदम को एथनिक पॉलिसीज पर चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बड़ी रीथिंकिंग का एक कैपस्टोन बताया.

केजी क्लास से लेकर हाईस्कूल तक मैंडरिन भाषा अनिवार्य

चीन का यूनाइटेड फ्रंट, जो एथनिक माइनॉरिटी पॉलिसी देखता है, ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया. नए कानून के आर्टिकल 15 के मुताबिक, सभी बच्चों को किंडरगार्टन से पहले और हाई स्कूल के आखिर तक बाकी जरूरी पढ़ाई के दौरान मैंडरिन चीनी सिखाना जरूरी है. इनर मंगोलिया, तिब्बत और शिनजियांग ये चीनी इलाके हैं जहां एथनिक माइनॉरिटी की बड़ी आबादी है. इनमें मैंडरिन पहले से ही पढ़ाई की मुख्य भाषा है, लेकिन नए कानून में कहा गया है कि माइनॉरिटी की भाषाएं पूरे देश में पढ़ाई की मुख्य भाषा नहीं हो सकतीं. हाल के सालों तक, एथनिक माइनॉरिटी को इस बारे में कुछ आजादी थी कि स्कूलों में पढ़ाने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है. पहले, मंगोलिया की सीमा से लगे चीनी ऑटोनॉमस इलाके इनर मंगोलिया में स्टूडेंट पूरे करिकुलम का बड़ा हिस्सा मंगोलियन में पढ़ सकते थे.

एथनिक माइनॉरिटीज को डेवलप करने का झांसा दे रहा है चीन!

2020 में यह बदल गया, जब नए स्टूडेंट्स को पता चला कि उनकी मंगोलियन भाषा की टेक्स्टबुक्स अब इस्तेमाल नहीं की जा सकतीं और वे सिर्फ चीनी टेक्स्टबुक्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं. लीबोल्ड और एक मंगोलियन पूर्व पत्रकार के मिलकर लिखे एक ऑर्टिकल के अनुसार, पॉलिसी में बदलाव के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और तुरंत कार्रवाई हुई, साथ ही बाद में री-एजुकेशन कैंपेन भी चलाए गए. इस इलाके के स्टूडेंट्स अभी स्कूलों के अंदर एक दिन में सिर्फ एक घंटे के लिए मंगोलियन भाषा की फॉरेन लैंग्वेज क्लास ले सकते हैं. अमेरिका समेत कई देश इसी तरह की एसिमिलेशन पॉलिसीज अपनाते हैं. चीन ने कहा है कि उसका तरीका एथनिक माइनॉरिटीज वाले इलाकों में डेवलपमेंट लाना है. लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच की डिप्टी एशिया डायरेक्टर माया वांग ने कहा कि कानून असल में बराबरी पक्का करने के बारे में नहीं है.

तिब्बतियों पर थोपी जा रही है ये पॉलिसी

वांग ने कहा, 'सवाल कभी भी इकॉनमी में उनकी हिस्सेदारी को बराबर और सबको साथ लेकर चलने वाले तरीके से पक्का करने का नहीं था, क्योंकि ये पॉलिसी तिब्बतियों पर थोपी जा रही हैं. एक सच्चा और सबको साथ लेकर चलने वाला मॉडल बच्चों को दो भाषाएं बोलने की काबिलियत से दूर नहीं करता' कानून एथनिक पॉलिसी से जुड़े कानूनी सजा तय करता है. यह कानून चीनी सरकार के लिए एक कानूनी आधार भी बनाता है ताकि अगर उनके काम “एथनिक एकता” की तरक्की को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वे चीन के बाहर के लोगों या संगठनों पर मुकदमा चला सकें. विदेश में रहने वाले लोगों के लिए कानूनी सज़ा नेशनल सिक्योरिटी लॉ के उस क्लॉज की याद दिलाती है जिसे चीन ने 2020 में हांगकांग पर लगाया था.

चीन के बाहर रहने वाले चीनी भी इस कानून के दायरे में

इस कानून में कहा गया है कि अधिकारी चीन के बाहर रहने वाले लोगों पर उन कामों के लिए मुकदमा चला सकते हैं जिन्हें बीजिंग अलगाव या तोड़फोड़ मानता है. हांगकांग की सरकार ने बाद में सिक्योरिटी लॉ तोड़ने के शक में 34 विदेशी एक्टिविस्ट पर इनाम रखा. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लीगल स्कॉलर रेहान असत ने कहा, 'यह कानून एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह काम करता है और सरकार को हर तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने का बहाना देता है.' असत ने कहा कि उनके छोटे भाई शिनजियांग में जातीय भेदभाव और जातीय नफरत भड़काने के आरोप में 15 साल की जेल की सजा काट रहे हैं. असत ने कहा कि उनके परिवार को उनकी गिरफ्तारी या ट्रायल के बारे में सरकार से कभी कोई फॉर्मल नोटिस नहीं मिला. असत का भाई एक एंटरप्रेन्योर था जिसने उइगरों के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था.

डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली समिट में उठाएंगे मुद्दा

उन्होंने कहा कि 2016 में स्टेट डिपार्टमेंट के इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर US आने के तुरंत बाद उन्हें ले जाया गया था. मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप, एथनिक उइगर, चीन द्वारा लंबे समय से डिटेंशन और बाद में जेल में डालने के कैंपेन का टारगेट रहे हैं. जबकि शॉर्ट-टर्म इंटरमेंट कैंप 2019 में बंद होने की बात कही गई थी. हजारों लोग जेल में बंद हो गए, जहां एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें उनकी पहचान के लिए टारगेट किया गया था, न कि असली क्राइम के लिए. असत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शी के साथ अपनी आने वाली समिट में उनका मामला उठाएंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि नई पीढ़ी उइगर होने को कैसे डिफाइन करेगी. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि किसी भी तरह की उइगर पहचान को बचाकर रखना नामुमकिन होगा.'

