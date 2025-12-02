चीन बूढा ही नहीं बीमार भी हो रहा है... 2024 की हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट ने उड़ाए होश

चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की '2024 चाइना हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट' के मुताबिक, पिछले साल चीन के अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों का आंकड़ा साल 2023 की तुलना में काफी बढ़ गया है. हालांकि चीन ने हेल्थ सेक्टर में कई माइलस्टोन हासिल करते हुए झंडे गाड़े हैं.
China Health report: चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की '2024 चाइना हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट' के मुताबिक, पिछले साल चीन के अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों का आंकड़ा साल 2023 की तुलना में काफी बढ़ गया है. हालांकि चीन ने हेल्थ सेक्टर में कई माइलस्टोन हासिल करते हुए झंडे गाड़े हैं. वहां प्रेग्नेंट महिलाओं की मृत्यु दर घटने के साथ शिशु मृत्यु दर घटकर 4 फीसदी रह गई है. इसके बावजूद चीन में 60 करोड़ लोगों का बीमार होना एक अच्छा संकेत नहीं देता है.
आबादी के अनुपात में अस्पताल बढ़े
रिपोर्ट के मुताबिक चीन में स्वास्थ्य संसाधनों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही है. 2024 के अंत में चीन में डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स की संख्या 10,93,551 थी, जो 2023 की तुलना में तो 22,776 अधिक रही. 2024 में 2023 से 355 अधिक अस्पताल बने. वहीं चीन में अपने औसत चिकित्सा खर्चों यानी मेडिकल एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में सफल रहा है.
2024 में देश भर के कुल हेल्थ एक्सपेंस का शुरुआती आंकलन 90 खरब युआन से ज्यादा था. जिनमें सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 24.9%, वहीं सामाजिक स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 47.6% था. व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 27.5% था. कुल स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 6.7% था.
चीन तेजी से बनता जा रहा बूढों का देश
चीन में बूढ़े लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है. नागरिकों की औसत जीवन प्रत्याशा 79.0 वर्ष तक पहुंच गई है. लंबी जीवन प्रत्याशा और घटती प्रजनन दर के कारण 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का अनुपात बढ़ रहा है. एक अनुमान के मुताबिक अगले 10 साल में बुजुर्गों का ये आंकड़ा 40 करोड़ को पार कर जाएगा. चीन में 50,000 से ज्यादा बुजुर्ग 100 साल से ऊपर उम्र के हैं. ऐसे में एक साथ इतने लोगों का बीमार होना दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी वाले देश के लिए गुड न्यूज़ नहीं है.