Advertisement
trendingNow13026849
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

चीन बूढा ही नहीं बीमार भी हो रहा है... 2024 की हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट ने उड़ाए होश

चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की '2024 चाइना हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट' के मुताबिक, पिछले साल चीन के अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों का आंकड़ा साल 2023 की तुलना में काफी बढ़ गया है. हालांकि चीन ने हेल्थ सेक्टर में कई माइलस्टोन हासिल करते हुए  झंडे गाड़े हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन बूढा ही नहीं बीमार भी हो रहा है... 2024 की हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट ने उड़ाए होश

China Health report: चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की '2024 चाइना हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट' के मुताबिक, पिछले साल चीन के अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों का आंकड़ा साल 2023 की तुलना में काफी बढ़ गया है. हालांकि चीन ने हेल्थ सेक्टर में कई माइलस्टोन हासिल करते हुए  झंडे गाड़े हैं. वहां प्रेग्नेंट महिलाओं की मृत्यु दर घटने के साथ शिशु मृत्यु दर घटकर 4 फीसदी रह गई है. इसके बावजूद चीन में 60 करोड़ लोगों का बीमार होना एक अच्छा संकेत नहीं देता है.

आबादी के अनुपात में अस्पताल बढ़े

रिपोर्ट के मुताबिक चीन में स्वास्थ्य संसाधनों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही है. 2024 के अंत में चीन में डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स की संख्या 10,93,551 थी, जो 2023 की तुलना में तो  22,776 अधिक रही. 2024 में 2023 से 355 अधिक अस्पताल बने. वहीं चीन में अपने औसत चिकित्सा खर्चों यानी मेडिकल एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में सफल रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

2024 में देश भर के कुल हेल्थ एक्सपेंस का शुरुआती आंकलन 90 खरब युआन से ज्यादा था. जिनमें सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 24.9%, वहीं सामाजिक स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 47.6% था. व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 27.5% था. कुल स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 6.7% था.

चीन तेजी से बनता जा रहा बूढों का देश

चीन में बूढ़े लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है. नागरिकों की औसत जीवन प्रत्याशा 79.0 वर्ष तक पहुंच गई है. लंबी जीवन प्रत्याशा और घटती प्रजनन दर के कारण 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का अनुपात बढ़ रहा है. एक अनुमान के मुताबिक अगले 10 साल में बुजुर्गों का ये आंकड़ा 40 करोड़ को पार कर जाएगा. चीन में 50,000 से ज्यादा बुजुर्ग 100 साल से ऊपर उम्र के हैं. ऐसे में एक साथ इतने लोगों का बीमार होना दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी वाले देश के लिए गुड न्यूज़ नहीं है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

china

Trending news

आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
Aam Admi Party Goa
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Waqf properties
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
putin india visit
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
Revanth Reddy
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
SIR issue
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
Weather
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
Winter Session
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
Mufti Sayeed
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
2016 demonetisation
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
assam polygamy ban
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी