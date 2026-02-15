दुनिया से छिपकर चीन कर रहा एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट, जानिए 2030 तक क्या है ड्रैगन का टारगेट?

इन दिनों चीन को लेकर इस बात का दावा किया जा रहा है कि उसने गुपचुप तरीके से ऐसा 'हिडेन एंटी-सैटेलाइट नेटवर्क' विकसित किया है, जिसकी भनक अमेरिका को भी काफी देर से लगी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह नेटवर्क संभावित रूप से दुश्मन देशों के सैटेलाइट सिस्टम को बाधित करने या उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता रख सकता है.
Trending Photos
पूरी दुनिया में लंबे समय से इस बात की अवधारणा रही है कि सबसे अपडेटेड और ताकतवर सैटेलाइट नेटवर्क अमेरिका के पास है. ऐसा कहा जाता है कि धरती पर होने वाली हलचल से लेकर दूर-दराज के इलाकों तक, बहुत सी गतिविधियां इन हाई-टेक कैमरों और निगरानी प्रणालियों की नजर से बच नहीं पातीं हैं. यही वजह है कि कई देश अपने यहां हुए बड़े अपराधों या संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का सहारा लेते हैं. इसी वैश्विक निगरानी प्रतिस्पर्धा के बीच अब चीन को लेकर एक नई चर्चा तेज हो गई है.
इन दिनों चीन को लेकर इस बात का दावा किया जा रहा है कि उसने गुपचुप तरीके से ऐसा 'हिडेन एंटी-सैटेलाइट नेटवर्क' विकसित किया है, जिसकी भनक अमेरिका को भी काफी देर से लगी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह नेटवर्क संभावित रूप से दुश्मन देशों के सैटेलाइट सिस्टम को बाधित करने या उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता रख सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में सैटेलाइट इमेजरी में चीन की एक परमाणु साइट के बड़े कंस्ट्रक्शन और संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं. इन तस्वीरों के आधार पर इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन अपनी परमाणु परीक्षण क्षमता को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है.
ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बढ़ी चिंता
हालांकि, अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के बीच इसे लेकर चिंता जरूर बढ़ी है. अगर मीडिया में आईं चीन को लेकर ये रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो यह केवल परमाणु क्षमता के विस्तार का मामला नहीं होगा, बल्कि अंतरिक्ष में तकनीकी और सामरिक वर्चस्व की होड़ का भी संकेत होगा. ऐसे में वैश्विक ताकतों के बीच भरोसे और संतुलन की राजनीति पर इसका दूरगामी असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि तकनीक और मारक क्षमता के मामले में भी अपडेशन की दिशा में काम कर रहा है. माना जा रहा है कि बीजिंग आधुनिक मिसाइल सिस्टम, तेज प्रतिक्रिया क्षमता और बेहतर सुरक्षा संरचनाओं पर जोर दे रहा है.
आखिर क्या है माजरा?
दुनिया की निगाहें इन दिनों चीन पर टिकी हुई हैं. इसकी वजह है दक्षिण-पश्चिमी चीन की धुंध से ढकी पहाड़ियों से आई ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें. इन तस्वीरों में एक न्यूक्लियर साइट का दायरा पहले के मुकाबले काफी बड़ा नजर आ रहा है. एक्सपर्ट्स की मानें तो चीन का यह विस्तार सामान्य गतिविधि नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत हो सकता है. बताया जा रहा है कि जिस इलाके में यह निर्माण कार्य दिख रहा है, वहां तेजी से बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है. नई टनल, एक्सट्रा बिल्डिंग और सिक्योरिटी का बढ़ाया जाना, यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और महाशक्तियों के बीच शक्ति प्रदर्शन की होड़ तेज होती जा रही है.
यह भी पढ़ेंः म्यूनिख में मुनीर की बेइज्जती! सुरक्षाकर्मी बोला- कौन हो, ID दिखाओ, वीडियो वायरल