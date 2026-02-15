Advertisement
trendingNow13110935
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनदुनिया से छिपकर चीन कर रहा एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट, जानिए 2030 तक क्या है ड्रैगन का टारगेट?

दुनिया से छिपकर चीन कर रहा एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट, जानिए 2030 तक क्या है ड्रैगन का टारगेट?

इन दिनों  चीन को लेकर इस बात का दावा किया जा रहा है कि उसने गुपचुप तरीके से ऐसा 'हिडेन एंटी-सैटेलाइट नेटवर्क' विकसित किया है, जिसकी भनक अमेरिका को भी काफी देर से लगी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह नेटवर्क संभावित रूप से दुश्मन देशों के सैटेलाइट सिस्टम को बाधित करने या उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता रख सकता है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया से छिपकर चीन कर रहा एक के बाद एक न्यूक्लियर टेस्ट, जानिए 2030 तक क्या है ड्रैगन का टारगेट?

पूरी दुनिया में लंबे समय से इस बात की अवधारणा रही है कि सबसे अपडेटेड और ताकतवर सैटेलाइट नेटवर्क अमेरिका के पास है. ऐसा कहा जाता है कि धरती पर होने वाली हलचल से लेकर दूर-दराज के इलाकों तक, बहुत सी गतिविधियां इन हाई-टेक कैमरों और निगरानी प्रणालियों की नजर से बच नहीं पातीं हैं. यही वजह है कि कई देश अपने यहां हुए बड़े अपराधों या संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का सहारा लेते हैं. इसी वैश्विक निगरानी प्रतिस्पर्धा के बीच अब चीन को लेकर एक नई चर्चा तेज हो गई है. 

इन दिनों  चीन को लेकर इस बात का दावा किया जा रहा है कि उसने गुपचुप तरीके से ऐसा 'हिडेन एंटी-सैटेलाइट नेटवर्क' विकसित किया है, जिसकी भनक अमेरिका को भी काफी देर से लगी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह नेटवर्क संभावित रूप से दुश्मन देशों के सैटेलाइट सिस्टम को बाधित करने या उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता रख सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में सैटेलाइट इमेजरी में चीन की एक परमाणु साइट के बड़े कंस्ट्रक्शन और संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं. इन तस्वीरों के आधार पर इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन अपनी परमाणु परीक्षण क्षमता को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. 

ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बढ़ी चिंता
हालांकि, अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के बीच इसे लेकर चिंता जरूर बढ़ी है. अगर मीडिया में आईं चीन को लेकर ये रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो यह केवल परमाणु क्षमता के विस्तार का मामला नहीं होगा, बल्कि अंतरिक्ष में तकनीकी और सामरिक वर्चस्व की होड़ का भी संकेत होगा. ऐसे में वैश्विक ताकतों के बीच भरोसे और संतुलन की राजनीति पर इसका दूरगामी असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि तकनीक और मारक क्षमता के मामले में भी अपडेशन की दिशा में काम कर रहा है. माना जा रहा है कि बीजिंग आधुनिक मिसाइल सिस्टम, तेज प्रतिक्रिया क्षमता और बेहतर सुरक्षा संरचनाओं पर जोर दे रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

आखिर क्या है माजरा?
दुनिया की निगाहें इन दिनों चीन पर टिकी हुई हैं. इसकी वजह है दक्षिण-पश्चिमी चीन की धुंध से ढकी पहाड़ियों से आई ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें. इन तस्वीरों में एक न्यूक्लियर साइट का दायरा पहले के मुकाबले काफी बड़ा नजर आ रहा है. एक्सपर्ट्स की मानें तो चीन का यह विस्तार सामान्य गतिविधि नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत हो सकता है. बताया जा रहा है कि जिस इलाके में यह निर्माण कार्य दिख रहा है, वहां तेजी से बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है. नई टनल, एक्सट्रा बिल्डिंग और सिक्योरिटी का बढ़ाया जाना, यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और महाशक्तियों के बीच शक्ति प्रदर्शन की होड़ तेज होती जा रही है.

यह भी पढ़ेंः म्यूनिख में मुनीर की बेइज्जती! सुरक्षाकर्मी बोला- कौन हो, ID दिखाओ, वीडियो वायरल

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

chinaNuclear Arsenal

Trending news

फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
Budget 2025-26
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip