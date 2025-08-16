China: क्या ये धोखा है या सच्चाई? मरे हुए जानवरों से बात करने के लिए लोग खर्च कर रहे लाखों रुपये!
Advertisement
trendingNow12883238
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

China: क्या ये धोखा है या सच्चाई? मरे हुए जानवरों से बात करने के लिए लोग खर्च कर रहे लाखों रुपये!

China News: चीन में लोग मरे हुए पालतू जानवरों से बात करने के लिए “स्पिरिचुअल हीलर” को मोटी रकम दे रहे हैं. कई मामलों में मालिक ठगी का शिकार हो चुके हैं. इस ट्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर बहस है. ये सच है या केवल अंधविश्वास और धोखा?

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 16, 2025, 09:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

China: क्या ये धोखा है या सच्चाई? मरे हुए जानवरों से बात करने के लिए लोग खर्च कर रहे लाखों रुपये!

Chinese pet: पालतू जानवरों से इंसानों का लगाव किसी से छिपा नहीं है. चीन में यह रिश्ता अब एक अजीब मोड़ ले चुका है. यहां लोग अपने मर चुके पालतू जानवरों से बात करने की चाह में मोटी रकम खर्च कर रहे हैं. सोशल मीडिया और अखबारों में इस ट्रेंड को लेकर खूब चर्चा हो रही है. सवाल यह है कि क्या यह सच है या लोगों के दुःख का फायदा उठाने वाला कोई धोखा?

मृत जानवरों से बात कराने का दावा

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में कुछ लोग खुद को “साइकोलॉजिस्ट” या “स्पिरिचुअल हीलर” बताकर दावा करते हैं कि वे मृत पालतू जानवरों की आत्मा से संपर्क करवा सकते हैं. कई पालतू मालिक अपने प्यारे साथी की मौत के बाद टूट जाते हैं और इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाले लोग उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वे अपने जानवर से दोबारा ‘बात’ कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: कराची से लाहौर तक... सरहद पार PAK में कैसे मनाते हैं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी!
 

दुख का फायदा उठा रहे धोखेबाज

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये तथाकथित “हीलर” सामान्य या मनगढ़ंत बातें करके मालिकों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं. इसके बदले वे उनसे मोटी रकम वसूलते हैं. कई मामलों में यह फीस हजारों युआन तक पहुंच जाती है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इन सेवाओं की खूब डिमांड दिखाई देती है, लेकिन धीरे-धीरे इसको लेकर संदेह और विवाद भी बढ़ने लगा है.

पुलिस तक पहुंची शिकायतें

इस मामले में कुछ पालतू मालिक ठगे जाने का आरोप लगाकर पुलिस तक पहुंच चुके हैं. उनका कहना है कि उन्हें अपने जानवर से कोई असली अनुभव नहीं हुआ, बल्कि केवल सामान्य बातें सुनाई गईं. विशेषज्ञों का मानना है कि दुख और अकेलेपन की स्थिति में लोग ऐसे दावों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं. लेकिन यह पूरा मामला अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है.

ये भी पढ़ें: फील्ड मार्शल के बाद खुद ही ले लिया सेना का सबसे बड़ा सम्मान

सच या अंधविश्वास?

चीन में इस तरह की घटनाओं ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है. एक ओर लोग इसे मालिकों के लिए भावनात्मक सहारा बताते हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे महज धोखा और अंधविश्वास मान रहे हैं. सवाल यह है कि क्या वास्तव में कोई मृत पालतू जानवर से बात कर सकता है या यह सिर्फ उन लोगों का धंधा है, जो इंसानों के दर्द को पैसे में बदलना जानते हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Chinese petChinese pet owners

Trending news

मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: GST में छूट, मुफ्त जमीन और सब्सिडी, सीएम नीतीश का बिहार में उद्दोग लगाने वालो को बड़ी सौगात
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: GST में छूट, मुफ्त जमीन और सब्सिडी, सीएम नीतीश का बिहार में उद्दोग लगाने वालो को बड़ी सौगात
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
;