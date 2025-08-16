China: क्या ये धोखा है या सच्चाई? मरे हुए जानवरों से बात करने के लिए लोग खर्च कर रहे लाखों रुपये!

China News: चीन में लोग मरे हुए पालतू जानवरों से बात करने के लिए “स्पिरिचुअल हीलर” को मोटी रकम दे रहे हैं. कई मामलों में मालिक ठगी का शिकार हो चुके हैं. इस ट्रेंड को लेकर सोशल मीडिया पर बहस है. ये सच है या केवल अंधविश्वास और धोखा?
Chinese pet: पालतू जानवरों से इंसानों का लगाव किसी से छिपा नहीं है. चीन में यह रिश्ता अब एक अजीब मोड़ ले चुका है. यहां लोग अपने मर चुके पालतू जानवरों से बात करने की चाह में मोटी रकम खर्च कर रहे हैं. सोशल मीडिया और अखबारों में इस ट्रेंड को लेकर खूब चर्चा हो रही है. सवाल यह है कि क्या यह सच है या लोगों के दुःख का फायदा उठाने वाला कोई धोखा?
मृत जानवरों से बात कराने का दावा
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में कुछ लोग खुद को “साइकोलॉजिस्ट” या “स्पिरिचुअल हीलर” बताकर दावा करते हैं कि वे मृत पालतू जानवरों की आत्मा से संपर्क करवा सकते हैं. कई पालतू मालिक अपने प्यारे साथी की मौत के बाद टूट जाते हैं और इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाले लोग उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वे अपने जानवर से दोबारा ‘बात’ कर सकते हैं.
दुख का फायदा उठा रहे धोखेबाज
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये तथाकथित “हीलर” सामान्य या मनगढ़ंत बातें करके मालिकों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं. इसके बदले वे उनसे मोटी रकम वसूलते हैं. कई मामलों में यह फीस हजारों युआन तक पहुंच जाती है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इन सेवाओं की खूब डिमांड दिखाई देती है, लेकिन धीरे-धीरे इसको लेकर संदेह और विवाद भी बढ़ने लगा है.
पुलिस तक पहुंची शिकायतें
इस मामले में कुछ पालतू मालिक ठगे जाने का आरोप लगाकर पुलिस तक पहुंच चुके हैं. उनका कहना है कि उन्हें अपने जानवर से कोई असली अनुभव नहीं हुआ, बल्कि केवल सामान्य बातें सुनाई गईं. विशेषज्ञों का मानना है कि दुख और अकेलेपन की स्थिति में लोग ऐसे दावों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं. लेकिन यह पूरा मामला अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है.
सच या अंधविश्वास?
चीन में इस तरह की घटनाओं ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है. एक ओर लोग इसे मालिकों के लिए भावनात्मक सहारा बताते हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे महज धोखा और अंधविश्वास मान रहे हैं. सवाल यह है कि क्या वास्तव में कोई मृत पालतू जानवर से बात कर सकता है या यह सिर्फ उन लोगों का धंधा है, जो इंसानों के दर्द को पैसे में बदलना जानते हैं.