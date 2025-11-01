Advertisement
DNA: 6 हजार किमी की रेंज, आवाज की स्पीड से ढाई गुना ज्यादा तेज रफ्तार, कैसा है चीन का नया फाइटर जेट?

China New Jet: मेड इन चाइना सामान के बारे में कहा जाता है...चले तो चांद तक और ना चले तो रात तक. इसी छवि की वजह से आज तक किसी भी बड़े देश ने चीन में बने सैन्य उपकरण नहीं खरीदे हैं. यानी चीन के हथियारों का बाजार सिर्फ छोटे देशों तक सीमित है

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:24 PM IST
China Fighter Jet: जब वेनेजुएला के मुद्दे पर रूस और अमेरिका एक दूसरे की ताकत तोलने की कोशिश कर रहे थे. ठीक उसी वक्त चीन ने सामरिक दुनिया के सामने अपना एक और कारनामा पेश कर दिया. ये कारनामा है सिक्सथ जेनरेशन यानी दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट. चीन की एयरफोर्स ने पहली बार इस फाइटर जेट को दुनिया के सामने रखा है. सबसे पहले हम आपको इस आधुनिक विमान की खासियत बताने जा रहे हैं.

रडार से पकड़ पाना मुश्किल

ये विमान इस तरह तैयार किया गया है कि ये एक फाइटर जेट और बमवर्षक विमान दोनों की भूमिका निभा सकता है. एक खास फीचर ये है कि इस विमान के ढांचे का कोई भी हिस्सा उठा हुआ नहीं है यानी इस विमान का राडार से पता लगाना तकरीबन नामुमकिन है. इस विमान की स्पीड मैक 2.5 है यानी आवाज की गति से ढाई गुना ज्यादा. ये खासियत इसे दुनिया का दूसरा सबसे तेज फाइटर जेट बनाती है. 

चीन के इस शाहकार की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज. चीन की एयरफोर्स का दावा है कि ये फाइटर जेट 6 हजार किलोमीटर का फासला तय कर सकता है. यानी रेंज के मामले में ये विमान दुनिया में अव्वल है.

400 किमी दूर से पता लगा लेगा दुश्मन

J-36 नाम के इस आधुनिक विमान को लेकर एक दावा ये भी है कि ये 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन का पता लगा सकता है. साल 2022 में चीन ने इस फाइटर जेट का पहला टेस्ट किया था और अब इसके ऑपरेशनल यानी उड़ान के लिए फिट होने की जानकारी दी जा रही है. चीन के सामरिक विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि फाइटर जेट की दुनिया में चीन सबसे आगे बढ़ गया है.

लेकिन एक सच ये भी है कि अपने सैन्य उपकरणों को चीन हमेशा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता आया है जबकि आज तक कोई भी मेड इन चाइना उपकरण पूरी तरह कामयाब नहीं साबित हो पाया है. चीन के सैन्य उपकरणों की नाकामी की एक बड़ी तस्वीर वो ड्रोन है जिसे चीन ने फाइटर जेट्स का हमसाया करार दिया था .

फाइटर जेट्स का हमसाया है FH-97

चीन के इस ड्रोन का नाम है FH-97 और साल 2022 में इसने पहली उड़ान भरी थी. चीन का दावा था कि ये सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि एक पायलट रहित फाइटर जेट है. चीन के एक्सपर्ट खुद कबूल चुके हैं कि इस ड्रोन को अब तक चीनी एयरफोर्स के संचार सिस्टम से पूरी तरह एकीकृत नहीं किया जा सकता है. 

इस ड्रोन की अब तक रियल टाइम टेस्टिंग भी नहीं हो पाई है यानी किसी टकराव या युद्ध में इस ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो इस ड्रोन की क्षमताओं पर प्रश्नचिन्ह लगाता है. सामरिक मामलों के जानकार ये भी कहते हैं कि ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद राडार से इस ड्रोन का पता लगाना काफी आसान हो जाता है.

किसी बड़े देश ने नहीं खरीदे चीन के हथियार

मेड इन चाइना सामान के बारे में कहा जाता है...चले तो चांद तक और ना चले तो रात तक. इसी छवि की वजह से आज तक किसी भी बड़े देश ने चीन में बने सैन्य उपकरण नहीं खरीदे हैं. यानी चीन के हथियारों का बाजार सिर्फ छोटे देशों तक सीमित है. खबर की शुरुआत में हमने आपको चीन के कथित सिक्सथ जेनरेशन फाइटर जेट के बारे में बताया था. फाइटर जेट की जेनरेशन ये शब्द आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा. लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं. अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं.

किसी फाइटर जेट की पीढ़ी तय करने के मूल आधार होते हैं उसकी तकनीक और डिजाइन. यानी जितनी बेहतर तकनीक से विमान लैस होता है और जितना बेहतर उसका डिजाइन होता है. इसी आधार पर उसकी पीढ़ी तय की जाती है. विमान की पीढ़ी तय करने में तीसरा आधार होता है उसका इंजन. यानी जितना बेहतर और ताकतवर इंजन उतनी ही ज्यादा पीढ़ी का विमान. इस प्रक्रिया में चौथा आधार माना जाता है हथियारों का एकीकरण. इसका मतलब है कि विमान अपने साथ लिए जा रहे हथियारों को किसी हालात में जितने घातक तरीके से इस्तेमाल करेगा उस विमान की पीढ़ी उतनी ज्यादा मानी जाएगी. अब तक दुनिया में विमानों की 6 ही पीढ़ी तय की गई हैं.

