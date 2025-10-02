K-वीजा पर क्यों भड़के चीनी युवा? बेरोजगारों ने विदेशी पेशेवरों पर जताया ऐतराज, ट्रंप की राह पर नौजवान!

जहां एक तरफ अमेरिक रिसर्च पर फंड घटा और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स व टेक्नोलॉजी पेशेवरों पर पाबंदी बढ़ा रहे है. वहीं, दूसरी तरफ चीन ने विदेशी पेशेवरों के लिए एक नया वीजा लॉन्च कर दिया है. लेकिन, देशभर में नौजवान इस वीजा के मुखालफत में खड़ा हो गया है. 1 अक्टूबर को शुरू हुआ यह नया 'K-वीजा' खास तौर पर यूथ साइंस और तकनीक पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है. चीन के अधिकारी इसे देश की तरक्की और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अमेरिका से बढ़त हासिल करने का जरिया बता रहे हैं. बावजूद इसके, चीनी नौजवान और एक्सपर्ट्स इस कदम को सही नहीं मान रहे और अपनी नाराजगी जता रहे हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर 'K वीजा' क्या है? और इसको लेकर चीनी युवाओं में नाराजगी क्यों है?

K-वीजा को लेकर सोशल मीडिया पर फिलहाल जोरदार चर्चा हो रही है. इस वीजा से जुड़े हैशटैग्स महज दो दिनों में करीब आधा अरब बार देखे गए. यहां युवा बेरोजगारी करीब 19 फीसदी है और 12.2 मिलियन नए कॉलेज ग्रेजुएट्स कठिन आर्थिक माहौल में नौकरी के लिए मशक्कत कर रहे हैं. इस दौरान एक यूजर ने लिखा, 'इतने मास्टर डिग्री वाले लोग यहां नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और आप विदेश से और प्रतिभा लाना चाहते हैं?' कुछ लोगों ने राष्ट्रवादी और विदेशी विरोधी विचार भी जाहिर किए. वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ज्यादा बाहरी लाने के 'अनंत परिणाम' हो सकते हैं.

'हमारे पास पहले से ही बहुत टैलेंट मौजूद है'

वहीं, कुछ टिप्पणीकारों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या वीजा के लिए कैंडिडेट्स को हाई स्टैंडर्ड्स पर रखा जाएगा. एक यूजर ने लिखा, 'प्रतिभा आकर्षित करने का इरादा तो अच्छा है, लेकिन क्या सिर्फ बैचलर डिग्री काफी है? सच कहूं तो हमारे पास पहले से ही बहुत टैलेंट मौजूद है, इसलिए मैं इसे समझ नहीं पा रहा.' हालांकि, चीन ने अभी तक वीजा के पूरे नियम नहीं बताए हैं. लेकिन यह 1 अक्टूबर को लॉन्च हुआ. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार तक इसे आवेदन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था. चीन फिलहाल आठ दिन का बिजनेस होलीडे मना रहा है.

जबकि, अधिकारियों ने पहले कहा था कि एप्लीकेंट को साइंट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ्स में बैचलर डिग्री या उससे ऊपर की डिग्री होनी चाहिए. और यह डिग्री चीन या विदेश की मशहूर यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए.

चीन का K-वीजा और अमेरिका का H1-B

अमेरिका का H1-B वीजा प्रोग्राम ऐसे विदेशी पेशेवरों के लिए है, जिन्हें काम करने के लिए पहले किसी अमेरिकी कंपनी या संस्था का ऑफर लेना होता है. जबकि, चीन के नया K-वीजा में किसी कंपनी से पहले से जुड़ने की जरूरत नहीं है. दरअसल, हाल ही में अमेरिका ने H1-B वीजा के लिए $1,00,000 फीस तय की है, जिससे कई पेशेवर और स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं. इसके बरक्स, चीन ने अपने K-वीजा के जरिए विदेशी छात्रों और पेशेवरों के लिए नए अवसर बढ़ाए हैं.

चीन के पास पहले से R-वीजा

चीनी सरकारी अखबार Peoples Daily ने लिखा कि जब दुनिया के कई देशों ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं और इंटरनेशनल टैलेंट्स को रोक दिया है, चीन ने इसका फायदा उठाकर ऐसे नियम बनाए हैं जो देश के फ्यूचर और विकास के लिए अच्छे हैं. हालांकि, कुछ लोग इस नई नीति को गलत समझ रहे हैं और इसके बारे में झूठी बातें फैला रहे हैं, जिससे लोगों में डर और भ्रम पैदा हो रहा है. वहीं, चीन चाहता है कि उसके रिसर्च संस्थानों में अच्छे और अच्छे लोग काम करें, ताकि देश साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके. अमेरिका ने चीन को कुछ हाई-टेक चीजें बेचने से रोक रखा है, इसलिए यह और भी जरूरी हो गया है. चीन के पास पहले से ही एक R-वीजा है. ये वीजा ऐसे लोगों के लिए है जिनकी देश को जल्दी जरूरत है.

चीन का कहना है कि वह दुनिया के सभी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों का स्वागत करता है ताकि वे चीन में आकर अपने करियर में आगे बढ़ सकें और इंसानियत की मदद कर सकें. लेकिन K-वीजा पर विरोध यह दिखाता है कि चीन की यह योजना कुछ लोगों की आर्थिक चिंता और देशभक्ति के विचारों से टकरा रही है.

चीन ने दुनिया को फिर चौंकाया

अब चीन नया K-वीजा लाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है. चीन का कहना इससे विदेशी युवा पेशेवरों को काम करने और रहने में आसानी होगा. लेकिन इस चीन में भारी विरोध हो रहा है. कई चीनी एक्सपर्ट्स कहना है कि इससे देश में नौकरी की तलाश में लगे युवाओं को नुकसान हो सकता है. कुछ लोग खासकर भारतीयों को लेकर काफी नाखुश हैं, क्योंकि भारती पेशेवर अमेरिका में H1-B वीजा पर सबसे ज्यादा हैं.

चीन में युवाओं में बेरोजगारी दर बढ़कर 18.9% हो गई है, जो काफी ज्यादा है. चीन के हाल के 10 सालों के ग्रेजुएट्स में आधे STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स) क्षेत्र के हैं.