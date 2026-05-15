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सुपरपावर्स की मौजूदगी में चीन का 'स्पेस ब्लास्ट', 5 सैटेलाइट्स लांच कर बनाया रिकॉर्ड

चीन ने आज अमेरिकी दिग्गजों की मौजूदगी में ही ताबड़तोड़ 5 सैटेलाइट्स को सफलता पूर्वक लॉन्च कर दिया. चीन के इस सफल अभियान को अपने लिजियान-1 Y13 रॉकेट के जरिए अंजाम दिया. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 15, 2026, 06:35 PM IST
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सुपरपावर्स की मौजूदगी में चीन का 'स्पेस ब्लास्ट', 5 सैटेलाइट्स लांच कर बनाया रिकॉर्ड (AI-Image)
सुपरपावर्स की मौजूदगी में चीन का 'स्पेस ब्लास्ट', 5 सैटेलाइट्स लांच कर बनाया रिकॉर्ड (AI-Image)

दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच अंतरिक्ष में वर्चस्व की होड़ लगातार तेज होती जा रही है. इसी बीच चीन ने एक बार फिर अपनी अंतरिक्ष क्षमता का प्रदर्शन करते हुए बड़ा कदम उठाया है. चीन ने अपने लिजियान-1 Y13 रॉकेट के जरिए एक साथ पांच नए सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया. वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एक्स स्पेस के मालिक एलन मस्क चीन में ही मौजूद हैं. ऐसे में ड्रैगन की ये सफलता उनके सीने पर सांप की तरह लोट रही होगी. चीन के लिए ये लॉन्चिंग इस वजह से भी अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल के वर्षों में अमेरिका, रूस और अन्य देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर काफी तेजी से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है. 

चीनी अधिकारियों के मुताबिक, यह लॉन्च मिशन पूरी तरह सफल रहा और सभी सैटेलाइट्स पहले से तय अपनी कक्षा में स्थापित कर दिए गए. इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल अलग-अलग वैज्ञानिक और तकनीकी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. हालांकि चीन ने मिशन से जुड़ी सभी तकनीकी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनका उपयोग संचार, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डेटा सेवाओं के लिए किया जा रहा है. 

15 मई तक चीन की लॉन्च कर दिए 18 सैटेलाइट

चीन ने इस साल 15 मई तक रिकॉर्ड 18 सैटेलाइट्स सफलतापूर्वक लॉन्च किए. अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियां दुनिया की बड़ी ताकतों की नजरों में भी हैं. पिछले कुछ वर्षों में चीन ने स्पेस स्टेशन, चंद्र मिशन और मंगल अभियान जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी तकनीकी ताकत दिखाई है. अब पांच नए सैटेलाइट्स की सफल लॉन्चिंग को उसी रणनीति का अगला कदम माना जा रहा है. लिजियान-1 रॉकेट को चीन के कमर्शियल स्पेस प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. यह रॉकेट कम समय में कई सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता रखता है. अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन स्पेस मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत करेगा.

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अंतरिक्ष में सैटेलाइट का बॉस है अमेरिका, 8500 से भी ज्यादा सफल प्रक्षेपण

दुनिया में सबसे ज्यादा सैटेलाइट फिलहाल अमेरिका के पास हैं. आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका करीब 8,530 सैटेलाइट संचालित कर रहा है. इनमें बड़ी संख्या SpaceX के स्टारलिंक नेटवर्क से जुड़ी हुई है. स्टारलिंक का मकसद दुनिया के दूर-दराज इलाकों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, ताकि जहां मोबाइल टावर या फाइबर नेटवर्क नहीं पहुंच पाते, वहां भी लोग इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल कर सकें. इसके अलावा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA और कई सरकारी संस्थान भी अलग-अलग उद्देश्यों के लिए सैटेलाइट का उपयोग करते हैं. इन सैटेलाइट्स की मदद से मौसम की सटीक जानकारी जुटाई जाती है, अंतरिक्ष में रिसर्च की जाती है, पृथ्वी की निगरानी होती है और रक्षा से जुड़े अहम मिशनों को भी संचालित किया जाता है. 

अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की वैश्विक लिस्ट में कहां है भारत?

भारत आज अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि दुनिया के प्रमुख स्पेस देशों में उसकी मजबूत मौजूदगी दिखाई दे रही है. मौजूदा समय में भारत दुनिया में सैटेलाइट संचालन के मामले में सातवें स्थान पर पहुंच चुका है. पृथ्वी की कक्षा में भारत के करीब 136 से 140 सैटेलाइट लगातार काम कर रहे हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में देश की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई बड़े और छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं. इनमें से करीब 57 सैटेलाइट फिलहाल पूरी तरह सक्रिय हैं और लगातार सेवाएं दे रहे हैं. इनका इस्तेमाल सिर्फ अंतरिक्ष अनुसंधान तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी से लेकर देश की सुरक्षा तक में इनकी अहम भूमिका है. 

यह भी पढ़ेंः ट्रंप और शी की वार्ता में छिड़ गया प्रोटोकॉल वॉर! जमकर हुई झड़प, बीजिंग में तनाव

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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