भारत का वो पड़ोसी जहां शव दफनाने पर है पाबंदी, हिंदुओं की तरह होता है अंतिम संस्कार

China Burial Law: दुनिया के अलग-अलग देशों में अपने रीति-रिवाज और धर्म के तहत अंत्येष्टि करने के नियम और कायदे हैं. यही नियम और परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती हैं. भारत के पड़ोसी देश चीन के शहरों में लोगों को दफनाने पर पाबंदी लगी हुई है. जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में इससे छूट मिली हुई है.

चीन की बात करें तो यहां जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस शख्स के साथ जैसा जिसका रिश्ता होता है, वह उसी हिसाब से कपड़े पहनता है और 7 दिन तक शोक सभा होती है. यूं तो चीन में मृत्यु के बाद शव को दफनाने की परंपरा है लेकिन अब चीन के बड़े शहरों में इस पर पाबंदी लगा दी गई है.

बेहद पेचीदा हैं चीन की परंपराएं

अगर चीन के इतिहास की बात करें तो यहां अंतिम संस्कार को लेकर परंपराएं और तैयारियां बेहद पेचीदा हैं. उदाहरण के तौर पर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में टेरीकोटा आर्मी के 9000 सैनिकों को चीन के पहले सम्राट की सुरक्षा के लिए दफना दिया गया था.

लेकिन साल 1956 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति माओ जेडोंग ने आदेश दिया कि अब से चीन में लोगों को दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाएगा ताकि जमीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके. सबसे शहरी आबादी में ज्यादातर लोग अपने परिजनों को अंत्येष्टि करने लगे. लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों में इससे छूट मिली हुई है.

चीन में जल्दी मौत चाहने लगे थे लोग

कुछ लोग तो यहां तक चाहते थे कि उनके यहां यह नीति लागू होने से पहले ही उनकी मौत हो जाए. आलम यह तक हो गए थे कि जब अधिकारी कब्रिस्तानों को हटाकर फिर से जमीन हासिल करने पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनका जमकर विरोध किया.

साल 2021 में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक आर्टिकल में लिखा कि परिवार की सहमति के बिना जमीन में दफनाए गए शवों को अधिकारियों के हटाए जाने के 12 मामले सामने आए थे. चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के मुताबिक, 2014 में 9.77 मिलियन मौतों में से 4.46 मिलियन या 45.6% का अंतिम संस्कार किया गया था.

चीन में कैसे होती है अंत्येष्टि?

हालांकि चीन की पुरानी परंपरा तो यही रही है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए रिश्तेदार एक सभा आयोजित करते हैं. इससे माना जाता है कि वे अपने परिजन के साथ अंतिम वक्त तक साथ रहे. इसके बाद बारी-बारी से सभी रिश्तेदार शव की निगरानी करते हैं. हालांकि अब चीन ने इस पर भी पाबंदी लगा दी है.

जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर के दरवाजे पर सफेद झंडा लगाया जाता है. जो भी मृतक के करीबी होते हैं जैसे बेटा या बेटी उनको सफेद कपड़े पहनने होते हैं जबकि दूर के रिश्तेदार काले, हरे, नीले और सफेद कपड़े पहन सकते हैं. भूरे, लाल और पीले रंगों के कपड़े पहनने की मनाही होती है. अंत्येष्टि से पहले वक्त और तारीख रिश्तेदारों को बताई जाती है. इसे चीन के फॉर्च्युन कैलेंडर के हिसाब से तय किया जाता है. मृतक को साफ कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर उसे ताबूत में ट्रांसफर किया जाता है.

...तो फिर मां-बाप भी नहीं कर सकते प्रार्थना

चीन के पुराने रीति-रिवाजों के मुताबिक, किसी बड़े को कभी भी अपने से छोटे का सम्मान नहीं करना चाहिए. इसलिए, उदाहरण के लिए, अगर किसी अविवाहित युवा की मृत्यु होती है तो उसके शव को घर नहीं लाया जा सकता. उसको अंतिम संस्कार कक्ष में ही रखा जाएगा. उसके माता-पिता भी अपने बेटे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते. चूंकि वह अविवाहित था, इसलिए उसके कोई बच्चे नहीं थे जो उसके लिए ये संस्कार कर सकें. अगर किसी शिशु या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो भी कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जाता क्योंकि किसी छोटे व्यक्ति का सम्मान नहीं किया जा सकता. इस तरह बच्चे को चुपचाप दफनाया जाता है.