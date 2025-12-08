Advertisement
समुद्र के खारे पानी से बनाया पेट्रोल! US-सऊदी को दी मात, ये तकनीक बदल सकता है फ्यूचर में एनर्जी का खेल..

China Seawater to Hydrogen: चीन की इस नई तकनीक ने दुनिया भर में लोगों को चौका दिया है. इस तकनीक की मदद से समुद्र के खारे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा रहा है. इस खबर में हम आपको इस तकनीक के बारे में डीटेल में बताएंगे...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 01:10 PM IST
China Green Hydrogen: दुनिया भर में लोग पेट्रोल की किल्लत से गुजर रहे हैं. ऐसे में चीन ने एक ऐसा करिश्मा कर दिया है, जिसमें अमेरिका और सऊदी अरब जैसे दिशों को भी चौंका दिया है. चीन ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो समंदर के खारे पानी से पीने वाला पानी, ग्रीन हाइड्रोजन और ब्राइन, तीनों एक साथ बना रही है. इसकी खास बात ये है कि यह महज 24 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की बेहद कम लागत पर काम करता है. इस खबर में हम आपको इस खास मशीन के बारे में डीटेल में बताएंगे..

 

एक मशीन, तीन काम
चीन के एक ऐसी मशीन बनाई है, जो दुनिया भर में लोगों को चौंका रही है. शेडोंग प्रांत के रिझाओ शहर में दुनिया की पहली ऐसी फैसिटिलीट शुरू हुई है, जो सिर्फ समुद्र के पानी से कमाल कर रही है. ये मशीन समुद का पानी और फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट हीट को इनपुट के रूप में लेती है और आउटपुट में हमें तीन चीजें देती हैं-
1. शुद्ध पानी- इस मशीन की मदद से हर साल 800 टन समुद्रीन पानी से लगभग 450 क्यूबिक मीटर अल्ट्रा-प्योर मीठा पानी तैयार होता है. इस पानी को पीने और उद्योग दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. 
2. ग्रीन हाइड्रोजन- इस मशीन की मदद से साल भर में 1,92,000 क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन बनाई जाती है, जो फ्यूचर के लिए क्लीन फ्यूल माना जा रहा है. 
3. ब्राइन- इस मशीन से बनाई जाने वाली तीसरी चीज ब्राइन है. करीब 350 टन मिनरल रिच ब्रायन, जिसे समुद्री केमिकल और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है. 

बेहद सस्ता पानी, साऊदी और अमेरिका भी पीछे
ये तकनीक अपनी कीमतों के कारण भी दुनिया को चौंका रहा है. इसकी लागत अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है. चीन के इस तकनीक के जरिए समुद्री पानी को मीठा बनाने की कीमत 2 युआन पानी लगभग 24 रुपये है. ये कीमत सऊदी अरब और यूएई से भी कम है, उन देशों में यहीं लगभग 42 रुपये होती है. अमेरिका के कैलफोर्निया में यह लगभग 186 रुपये तक पहुंच जाता है. हैरान करने वाली बात ये है कि बीजिंग में घरों में मिलने वाला पानी भी 5 युआन का आता है. मतलब इस पानी की कीमत उससे भी कम है. 

 

पेट्रोल का बिस्ट ऑप्शन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन को फ्यूचर के फ्यूल का राजा कहा जाता है, लेकिन अब तक इसे बनाना बेहद महंगा था. इसकी वजह इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत, बेहद शुद्ध पानी की जरूरत, खारे पानी से मशीनों में जंग लगना है. ऐसे में चीन की ये तकनीक इन सभी समस्याओं का समाधान निकाल रही है. अब सीधे समुद्र के पानी से हाइड्रोजन बना सकते हैं. इतनी हाइड्रोजन हर साल तैयार होती है कि सैकड़ों बसें हजारों किलोमीटर तक चल सकती हैं. इसको लेकर इंजीनियरों का दावा है कि यह सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि समुद्र से एनर्जी निकलाने की एक नई शुरुआत है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

