Advertisement
trendingNow12996348
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Chinese Army: 'ड्रैगन' के खौफनाक इरादे, सेना पर अरबों डॉलर लुटा रहा चीन; दुनिया की बढ़ी टेंशन

US-China Defense Budget: कुछ दशकों पहले पीएलए की हालत किसी दरियाई घोड़े जैसी थी. सुस्त और लचर. इसमें जरूरत से ज्यादा सैनिक थे, जिनके पास पुराने हथियार थे और उनका काम सिर्फ चीन के बॉर्डर की रक्षा करना था. लेकिन 3 सितंबर को हुई परेड में चीनी सेना का नया रूप देखा गया.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 10, 2025, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chinese Army: 'ड्रैगन' के खौफनाक इरादे, सेना पर अरबों डॉलर लुटा रहा चीन; दुनिया की बढ़ी टेंशन

China Defense Budget: चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) ने बीते कुछ वर्षों में तेजी से खुद को आधुनिक और ताकतवर बनाया है. पीएलए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर चलती है. पीएलए के आधुनिक होने के पीछे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा हाथ है, जिन्होंने चीन की सेना में बदलावों का बीड़ा उठाया और बरसों से चले आ रहे भ्रष्टाचार पर चोट की.

चीन की सेना में जबरदस्त बदलाव

कुछ दशकों पहले पीएलए की हालत किसी दरियाई घोड़े जैसी थी. सुस्त और लचर. इसमें जरूरत से ज्यादा सैनिक थे, जिनके पास पुराने हथियार थे और उनका काम सिर्फ चीन के बॉर्डर की रक्षा करना था. लेकिन 3 सितंबर को हुई परेड में चीनी सेना का नया रूप देखा गया. सैनिकों के हाथों में आधुनिक हथियार थे. जाहिर है चीन के बढ़ते डिफेंस बजट का असर साफ दिख रहा था. पीएलए को ना सिर्फ एशिया बल्कि अमेरिका की सेना से टक्कर लेने लायक बनाया जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

चीन को खतरा मानता है अमेरिका

अमेरिका भी चीन को एक बड़ा खतरा मानता है और चीन की सेना की बढ़ती ताकत से वह भी वाकिफ है. उसका जवाब देने की तैयारी भी वह कर रहा है. यूएसए में सेंटर फॉर स्ट्रैटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) लगातार चीन की बढ़ती सैन्य ताकत पर नजर रख रहा है. 

10 चार्ट और कुछ जरूरी डेटा पॉइंट्स के जरिए ऑथर मैथ्यू पी फूनाओले और ब्रायन हार्ट ने पिछले कुछ समय में पीएलए की बढ़ती ताकत पर जानकारी साझा की है. 

तेजी से बढ़ा डिफेंस बजट

इसमें सबसे पहला डेटा है चीन का बढ़ता डिफेंस खर्च, जो चीन की समृद्धि और इकोनॉमिक सुपरपावर की झलक दिखाता है. बीजिंग के मुताबिक चीन का आधिकारिक रक्षा बजट 2025 में 247 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2024 में 232 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. हैरानी की बात ये है कि पिछले 30 सल में पीएलए का बजट 13 गुना बढ़ा है. 

हालांकि चीन के सरकार के ये आंकड़े विवादास्पद हैं क्योंकि चीन आधिकारिक जो आंकड़ा बताता है, असल में आंकड़ा उससे ज्यादा ही निकलता है. उदाहरण के तौर पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) का अनुमान है कि चीन ने साल 2024 में करीब 318 बिलियन डॉलर अपनी सेना पर खर्च किए. जबकि आधिकारिक आंकड़ा 232 बिलियन डॉलर बताया गया. जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के टेक्सास सिक्योरिटी रिव्यू की स्टडी के मुताबिक चीन ने साल 2023 में सेना पर 471 बिलियन डॉलर खर्च किए. 

वहीं CSIS की रिपोर्ट में कहा गया कि यह सच है कि चीन अमेरिका से कम खर्च करता है लेकिन जो गैप है अब वह  धीर-धीरे कम हो रहा है. फूनाओल और हार्ट ने कहा, 'साल 2012 में चीन का खर्च अमेरिका के मुकाबले एक छठा है. 2024 में यह एक-तिहाई हो गया.'

इंडो-पैसिफिक में सबसे ज्यादा चीन का खर्च

उन्होंने कहा, 'इंडो-पैसिफिक में चीन अपने पड़ोसियों में सबसे ज्यादा खर्च करता है. उसका खर्च जापान की तुलना में 5 गुना और साउथ कोरिया की तुलना में 7 गुना है. ये दोनों इस क्षेत्र में अमेरिका के खास सहयोगी हैं.'

चीन अपनी नेवी को भी तेजी से आधुनिक और ताकतवर बना रहा है. युद्धक जहाजों की संख्या के मामले में चीन की सेना अमेरिका से आगे निकल चुकी है और अगले एक दशक में यह बढ़ोतरी और ज्यादा होगी. चीन की नेवी की फ्लीट में 350 जहाज हैं, जो अमेरिकी नेवी की तुलना में 300 कम हैं. चीन इस दशक के अंत तक अपने जहाजों की तादाद 435 तक ले जाना चाहता है. 

चीन हवा में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है. चीन के पास दो अलग-अलग पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं- जे-20 और जे-35/जे-35ए. यह रणनीति अमेरिका जैसी ही है, जो एफ-22ए रैप्टर और एफ 35 उड़ाती है. हालांकि चीन छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को टेस्ट कर रहा है. साल 2024 में चीन के पास पांचवीं पीढ़ी के 230 फाइटर जेट थे और 4.5 पीढ़ी के 1100.  

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

China Defense Budget

Trending news

'बहुत काम किया पर...', धर्मेंद्र ने क्यों कहा था 'सियासत' को अलविदा? ये है वजह
Actor Dharmendra News
'बहुत काम किया पर...', धर्मेंद्र ने क्यों कहा था 'सियासत' को अलविदा? ये है वजह
आतंकी हमेशा... गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब-गांधी जी इंदिरा को किसने मारा?
Giriraj Singh
आतंकी हमेशा... गिरिराज के सवाल पर महबूबा का जवाब-गांधी जी इंदिरा को किसने मारा?
आतंकी साजिश में शामिल महिला डॉक्टर गिरफ्तार, दिहाड़ी मजदूरों के घर रखा था सामान
Jammu Kashmir
आतंकी साजिश में शामिल महिला डॉक्टर गिरफ्तार, दिहाड़ी मजदूरों के घर रखा था सामान
'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
bengaluru Jail Viral video
'जेल नाइट क्लब बन चुके हैं', सलाखों में मौज उड़ाते कैदियों के वीडियो पर गरमाई सियासत
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी