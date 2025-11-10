Chinese Army: 'ड्रैगन' के खौफनाक इरादे, सेना पर अरबों डॉलर लुटा रहा चीन; दुनिया की बढ़ी टेंशन

China Defense Budget: चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) ने बीते कुछ वर्षों में तेजी से खुद को आधुनिक और ताकतवर बनाया है. पीएलए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर चलती है. पीएलए के आधुनिक होने के पीछे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा हाथ है, जिन्होंने चीन की सेना में बदलावों का बीड़ा उठाया और बरसों से चले आ रहे भ्रष्टाचार पर चोट की.

चीन की सेना में जबरदस्त बदलाव

कुछ दशकों पहले पीएलए की हालत किसी दरियाई घोड़े जैसी थी. सुस्त और लचर. इसमें जरूरत से ज्यादा सैनिक थे, जिनके पास पुराने हथियार थे और उनका काम सिर्फ चीन के बॉर्डर की रक्षा करना था. लेकिन 3 सितंबर को हुई परेड में चीनी सेना का नया रूप देखा गया. सैनिकों के हाथों में आधुनिक हथियार थे. जाहिर है चीन के बढ़ते डिफेंस बजट का असर साफ दिख रहा था. पीएलए को ना सिर्फ एशिया बल्कि अमेरिका की सेना से टक्कर लेने लायक बनाया जा रहा है.

चीन को खतरा मानता है अमेरिका

अमेरिका भी चीन को एक बड़ा खतरा मानता है और चीन की सेना की बढ़ती ताकत से वह भी वाकिफ है. उसका जवाब देने की तैयारी भी वह कर रहा है. यूएसए में सेंटर फॉर स्ट्रैटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) लगातार चीन की बढ़ती सैन्य ताकत पर नजर रख रहा है.

10 चार्ट और कुछ जरूरी डेटा पॉइंट्स के जरिए ऑथर मैथ्यू पी फूनाओले और ब्रायन हार्ट ने पिछले कुछ समय में पीएलए की बढ़ती ताकत पर जानकारी साझा की है.

तेजी से बढ़ा डिफेंस बजट

इसमें सबसे पहला डेटा है चीन का बढ़ता डिफेंस खर्च, जो चीन की समृद्धि और इकोनॉमिक सुपरपावर की झलक दिखाता है. बीजिंग के मुताबिक चीन का आधिकारिक रक्षा बजट 2025 में 247 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2024 में 232 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. हैरानी की बात ये है कि पिछले 30 सल में पीएलए का बजट 13 गुना बढ़ा है.

हालांकि चीन के सरकार के ये आंकड़े विवादास्पद हैं क्योंकि चीन आधिकारिक जो आंकड़ा बताता है, असल में आंकड़ा उससे ज्यादा ही निकलता है. उदाहरण के तौर पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) का अनुमान है कि चीन ने साल 2024 में करीब 318 बिलियन डॉलर अपनी सेना पर खर्च किए. जबकि आधिकारिक आंकड़ा 232 बिलियन डॉलर बताया गया. जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के टेक्सास सिक्योरिटी रिव्यू की स्टडी के मुताबिक चीन ने साल 2023 में सेना पर 471 बिलियन डॉलर खर्च किए.

वहीं CSIS की रिपोर्ट में कहा गया कि यह सच है कि चीन अमेरिका से कम खर्च करता है लेकिन जो गैप है अब वह धीर-धीरे कम हो रहा है. फूनाओल और हार्ट ने कहा, 'साल 2012 में चीन का खर्च अमेरिका के मुकाबले एक छठा है. 2024 में यह एक-तिहाई हो गया.'

इंडो-पैसिफिक में सबसे ज्यादा चीन का खर्च

उन्होंने कहा, 'इंडो-पैसिफिक में चीन अपने पड़ोसियों में सबसे ज्यादा खर्च करता है. उसका खर्च जापान की तुलना में 5 गुना और साउथ कोरिया की तुलना में 7 गुना है. ये दोनों इस क्षेत्र में अमेरिका के खास सहयोगी हैं.'

चीन अपनी नेवी को भी तेजी से आधुनिक और ताकतवर बना रहा है. युद्धक जहाजों की संख्या के मामले में चीन की सेना अमेरिका से आगे निकल चुकी है और अगले एक दशक में यह बढ़ोतरी और ज्यादा होगी. चीन की नेवी की फ्लीट में 350 जहाज हैं, जो अमेरिकी नेवी की तुलना में 300 कम हैं. चीन इस दशक के अंत तक अपने जहाजों की तादाद 435 तक ले जाना चाहता है.

चीन हवा में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है. चीन के पास दो अलग-अलग पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं- जे-20 और जे-35/जे-35ए. यह रणनीति अमेरिका जैसी ही है, जो एफ-22ए रैप्टर और एफ 35 उड़ाती है. हालांकि चीन छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को टेस्ट कर रहा है. साल 2024 में चीन के पास पांचवीं पीढ़ी के 230 फाइटर जेट थे और 4.5 पीढ़ी के 1100.