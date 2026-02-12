VIDEO: चीन में खुला पाताल का रास्ता! पलक झपकते ही अंदर धंस गई जमीन, बीच में आई हर चीज निगल गया सिंकहोल

Shanghai Sinkhole Collapse: चीन का फाइनेंशियल हब माने जाने वाले शंघाई में भरी दोपहरी एक बड़ा हादसा देखने को मिला. दिनभर की आवाजाही के बीच यहां की एक व्यस्त सड़क अचानक धंस गई, जिससे वहां पर एक विशालकाय सिकंहोल बन गया. इस भीषण नजारे को आसपास मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें चीन के सबसे आधुनिक शहर माने जाने वाले शंघाई को पलक झपकते ही पाताल में समाते हुए देखा जा सकता है. आखिर इस घटना के पीछे का कारण क्या है?

पलक झपकते ही धंसी जमीन

शंघाई के मिन्हैंग जिले से मिले सिक्योरिटी फुटेज के मुताबिक सड़क पर लगाए गए डामर पर तेजी से दरारें फैलने लगीं और देखते ही देखते कुछ ही पलों में एक विशाल गड्ढा खुल गया, जिसने सड़क के एक बड़े हिस्से और आसपास की इमारतों के कुछ हिस्सों को निगल लिया. बताया जा रहा है कि यह हादसा 11 फरवरी 2026 को हुआ था. इससे ठीक एक दिन पहले श्रमिकों ने जियामिन मेट्रो लाइन के लिए खुदाई के दौरान पानी लीक होने का पता लगाया था.

ये भी पढ़ें- शी जिनपिंग की सत्ता को लंबे समय से चुनौती दे रही थी म्यांमार की मिंग फैमिली, एक झटके में खत्म हो गई!

Add Zee News as a Preferred Source

खोखला हो रहा शंघाई

भले ही इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इसने दुनियाभर में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और इसमें छिपे खतरों को उजागर किया है.

A massive sinkhole has opened up, swallowing a key section of roadway in Shanghai, China. pic.twitter.com/cHqpihXZzQ — Open Source Intel (@Osint613) February 12, 2026

यह घटना कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरीकरण के बीच कमजोर तालमेल का खौफनाक नतीजा है. अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध शंघाई अपनी ही जमीन के अंदर खोखला होता जा रहा है. यहां बना सिंकहोल सड़कों पर रोजाना आवाजाही करने वाले वाहनों और लोगों के लिए गंभीर चेतावनी है.

ये भी पढ़ें- DNA: हमेशा से यूज एंड थ्रो जैसे थे US-पाक के संबंध, बस सच्चाई मानने को तैयार नहीं था 'जिन्नालैंड'

शंघाई में आम घटना

शंघाई में इस तरह की घटना का होना बेहद आम है. दशकों से चली आ रही ह्यूमन एक्टिविटी के चलते यहां जमीन धंसने की समस्या अधिक बढ़ गई है. शहर में ग्राउंडवॉटर को ज्यादा एक्सप्लॉइट करने से जलस्तर नीचे जाता है, जिससे जमीन असमान रूप से धंसती है. वहीं तेज निर्माण कार्य के चलते इसपर ज्यादा भार भी बढ़ता है और अंडरग्राउंड स्टेबिलिटी भी बिगड़ती है. यही कारण है कि शंघाई में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं.