Advertisement
trendingNow13107202
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनVIDEO: चीन में खुला पाताल का रास्ता! पलक झपकते ही अंदर धंस गई जमीन, बीच में आई हर चीज निगल गया सिंकहोल

VIDEO: चीन में खुला पाताल का रास्ता! पलक झपकते ही अंदर धंस गई जमीन, बीच में आई हर चीज निगल गया सिंकहोल

Sinkhole Collapse In China: चीन के शंघाई शहर में बीते दिनों एक सड़क पलक झपकते ही नीचे धंस गई, जिससे यहां पर एक विशाल सिंकहोल बन गया. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 12, 2026, 05:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: चीन में खुला पाताल का रास्ता! पलक झपकते ही अंदर धंस गई जमीन, बीच में आई हर चीज निगल गया सिंकहोल

Shanghai Sinkhole Collapse: चीन का फाइनेंशियल हब माने जाने वाले शंघाई में भरी दोपहरी एक बड़ा हादसा देखने को मिला. दिनभर की आवाजाही के बीच यहां की एक व्यस्त सड़क अचानक धंस गई, जिससे वहां पर एक विशालकाय सिकंहोल बन गया. इस भीषण नजारे को आसपास मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें चीन के सबसे आधुनिक शहर माने जाने वाले शंघाई को पलक झपकते ही पाताल में समाते हुए देखा जा सकता है. आखिर इस घटना के पीछे का कारण क्या है? 

पलक झपकते ही धंसी जमीन 

शंघाई के मिन्हैंग जिले से मिले सिक्योरिटी फुटेज के मुताबिक सड़क पर लगाए गए डामर पर तेजी से दरारें फैलने लगीं और देखते ही देखते कुछ ही पलों में एक विशाल गड्ढा खुल गया, जिसने सड़क के एक बड़े हिस्से और आसपास की इमारतों के कुछ हिस्सों को निगल लिया. बताया जा रहा है कि यह हादसा 11 फरवरी 2026 को हुआ था. इससे ठीक एक दिन पहले श्रमिकों ने जियामिन मेट्रो लाइन के लिए खुदाई के दौरान पानी लीक होने का पता लगाया था.  

ये भी पढ़ें- शी जिनपिंग की सत्ता को लंबे समय से चुनौती दे रही थी म्यांमार की मिंग फैमिली, एक झटके में खत्म हो गई!

Add Zee News as a Preferred Source

खोखला हो रहा शंघाई 

भले ही इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इसने दुनियाभर में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और इसमें छिपे खतरों को उजागर किया है.

यह घटना कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरीकरण के बीच कमजोर तालमेल का खौफनाक नतीजा है. अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध शंघाई अपनी ही जमीन के अंदर खोखला होता जा रहा है. यहां बना सिंकहोल सड़कों पर रोजाना आवाजाही करने वाले वाहनों और लोगों के लिए गंभीर चेतावनी है.   

ये भी पढ़ें- DNA: हमेशा से यूज एंड थ्रो जैसे थे US-पाक के संबंध, बस सच्चाई मानने को तैयार नहीं था 'जिन्नालैंड'

शंघाई में आम घटना 

शंघाई में इस तरह की घटना का होना बेहद आम है. दशकों से चली आ रही ह्यूमन एक्टिविटी के चलते यहां जमीन धंसने की समस्या अधिक बढ़ गई है. शहर में ग्राउंडवॉटर को ज्यादा एक्सप्लॉइट करने से जलस्तर नीचे जाता है, जिससे जमीन असमान रूप से धंसती है. वहीं तेज निर्माण कार्य के चलते इसपर ज्यादा भार भी बढ़ता है और अंडरग्राउंड स्टेबिलिटी भी बिगड़ती है. यही कारण है कि शंघाई में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

china news

Trending news

जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
Airstrip on National Highway in India
जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
Karnataka News
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
MEA
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
Rahul Gandhi
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
Hardeep Singh Puri
राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
mata vaishno devi bhawan video
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
General MM Naravane
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
Telangana Municipal Elections
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज