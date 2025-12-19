US बैन के जवाब में चीन का मास्टरस्ट्रोक, खुद बनाएगा AI चिप बनाने की सुपर मशीन; शुरू किया ये सीक्रेट प्रोजेक्ट

Why Chinese Manhattan Project Discussed in World: दुनिया में आने वाले वक्त में उसी का राज होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में महारत रखेगा. एक्सपर्टों की यह बात दुनिया के सभी देश गहराई से समझ रहे हैं. दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था चीन भी इसमें पीछे नहीं है. वह AI के सबसे बुनियादी हिस्सों में से एक यानी लिथोग्राफी मशीन पर काम कर रहा है. इसी मशीन के एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट (EUV) लाइट सोर्स टेक्नोलॉजी से आधुनिकतम एआई चिप्स बनाई जाती हैं.

एआई सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर होने की चाहत

पश्चिमी मीडिया में इसे चीन का ‘मैनहैटन प्रोजेक्ट’ कहा जा रहा है. उसकी परियोजना को यह नाम अमेरिका के परमाणु बम कार्यक्रम की तर्ज पर दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह हाई-सिक्योरिटी रिसर्च प्रोजेक्ट शेन्ज़ेन की एक लैब में चल रहा है. सूत्रों का कहना है कि इस परियोजना के पूरे होने का टारगेट वर्ष 2028 रखा गया है. अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो चीन एडवांस्ड एआई सेमीकंडक्टर के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह परियोजना राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. इस परियोजना का मकसद एआई कंप्यूटिंग, स्मार्टफोन और रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक चिप्स का चीन में घरेलू स्तर पर उत्पादन संभव बनाना है. चीन में यह प्रोजेक्ट ऐसे समय में शुरू किया गया है. जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने चीन पर एडवांस्ड चिप्स और उसे बनाने वाली मशीनों के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं.

डच कंपनी से जुड़ी चीनी अधिकारी भी शामिल

रिपोर्ट्स का कहना है कि चीनी टेक कंपनी हुआवेई इस परियोजना की सप्लाई चेन के बड़े हिस्से का समन्वय कर रहा है.इसके साथ ही चांगचुन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टिक्स, फाइन मैकेनिक्स एंड फिजिक्स (CIOMP) जैसे चीनी रिसर्च संस्थान भी इस मशीन के विकास में योगदान दे रहे हैं.

दुनिया की सबसे बड़ी डच सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट कंपनी ASML के कई पूर्व इंजीनियर इस परियोजना में शामिल बताए जा रहे हैं. इनमें ASML में लाइट-सोर्स टेक्नोलॉजी के पूर्व प्रमुख लिन नान का नाम सबसे बड़ा है. इसी वजह से यह अटकलें लग रही हैं कि चीनी वैज्ञानिक ASML की तकनीक को दोहराने या रिवर्स-इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं.

तैयार हो चुकी है प्रोटोटाइप मशीन

बताया जा रहा है कि चीन ने इस साल की शुरुआत में एक प्रोटोटाइप मशीन तैयार कर ली गई थी, जिसका फिलहाल परीक्षण चल रहा है. चीनी मीडिया ने साफ किया है कि अभी जो सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है, वह पूरी तरह तैयार EUV लिथोग्राफी मशीन नहीं, बल्कि सिर्फ लाइट-सोर्स प्रोटोटाइप है. यह जरूरी वेवलेंथ पर EUV लाइट तो पैदा कर सकता है, लेकिन अभी इससे काम करने वाली चिप्स नहीं बनाई गई हैं.

चीन अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद संवेदनशील है. उसने शेन्ज़ेन स्थित इस परियोजना को लेकर सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त कर रखे हैं. लैब में टीमों को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है और काम करने की जगहें अलग-अलग तय की गई हैं. कई कर्मचारी छद्म नाम या नकली पहचान का इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी तरह की जानकारी बाहर न जा सके.

वैज्ञानिकों को मोटी सैलरी और बड़े इंसेंटिव का ऑफर

रॉयटर्स के अनुसार, जिस जगह यह रिसर्च चल रही है. वहां पर प्रोटोटाइप मशीन लगभग पूरे फैक्ट्री फ्लोर में फैली हुई है. उसे ASML की कमर्शियल मशीनों की तुलना में भारी और कम प्रभावी बताया जा रहा है. जबकि EUV लिथोग्राफी मशीनों के मामले में ASML फिलहाल दुनिया की लीडर कंपनी है.

शी जिनपिंग इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परियोजना में शामिल होने वाले लोगों को मोटी सैलरी और बड़े इंसेंटिव का ऑफर दिया जा रहा है. इनमें करोड़ों युआन के साइनिंग बोनस और आवास सब्सिडी शामिल है. विदेशी एक्सपर्टों को लुभाने के लिए उन्हें ड्यूल सिटिजनशिप का भी असामान्य ऑफर दिया जा रहा है. जिससे वे संभावित प्रतिबंधों से सुरक्षित रह सकें.

चीन की तरक्की में अहम क्यों है एआई चिप मशीनरी?

विदेशी एक्सपर्टों का कहना है कि चीनी सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक घरेलू EUV तकनीक से चिप उत्पादन शुरू दिया जाए. हालांकि परियोजना से जुड़े कुछ सूत्रों का मानना है कि चीनी वैज्ञानिकों को सफलता तो मिल रही है, फिर भी कई चुनौतियां कायम हैं. ऐसे में उसे इसे प्रोजेक्ट को पूरा करने में 2030 तक का वक्त लग सकता है.

वैज्ञानिकों के मुताबिक, EUV तकनीक से ऐसे ट्रांजिस्टर बनाए जा सकते हैं, जो मानव बाल से हजारों गुना पतले होते हैं. फिलहाल ASML इस तकनीक का इस्तेमाल कर ऐसे माइक्रोचिप बनाती है. लेकिन पश्चिमी देशों ने चीन को ASML की EUV मशीनें खरीदने से रोक दिया है. यही वजह है कि वह अब खुद की तकनीक विकसित करने की राह पर है.ऐसा करके वह विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करना चाहता है.