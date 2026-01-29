13.5 टन सोना... 23 टन नकदी!, मेयर के घर की तलाशी में मिली अकूत संपत्ति; भ्रष्टाचार का ये वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

China Viral Video: चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है. आपने भी गौर किया होगा कि कई अधिकारी और मंत्री भी भ्रष्टाचार करने आरोप में फंसते हैं, तो उनको लंबी सजा से गुजरना होता है. इन सब के बावजूद भी चीन में कई ऐसे अधिकारी और नेता हैं, जो बड़े-बड़े भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं. कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर आया है. चीन में एक मेयर ने भ्रष्टाचार कर के इतना ज्यादा नकद और सोना इकट्ठा कर लिया, जिसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक जांच टीम को एक मेयर के घर की तलाशी में 13.5 टन सोना और 23 टन की नकदी मिला है. हैरान करने वाली बात है कि कैश इतना ज्यादा था कि इसको तौलना पड़ा. वहीं, कई दर्जन लग्जरी वाहन भी मिले हैं. कोर्ट के इस मेयर को चीन की एक कोर्ट ने फिलहाल मौत की सजा सुनाई है. ये पूरी घटना चीन की कड़क एंटी-करप्शन मुहिन का एक हैरान करने वाला उदाहरण बनी है. इस घटना ने सभी को चौंका दिया है.

13.5 टन मिली सोने को ईंटे

जब भ्रष्टाचार से घिरे इस मेयर के घर पर तलाशी के लिए जांच की एक टीम पहुंची, तो वह भौचक्का रह गई. टीम को भारी मात्रा में एक गुप्त बेसमेंट से 13.5 टन सोने की ईंटे मिली. इसके अलावा 23 टन नकदी मिला, जिसमें कई अरब डॉलर मूल्य के नोट मिले. जांच कर रहे अधिकारियों के अनुसार, यह भ्रष्टाचारी मेयर के चीन और विदेशों में कई लग्जरी प्रॉपर्टी, महंगे होटल, विला और हाई-एंड कारों का एक बेड़ा भी जब्त किया गया है. कुल संपत्ति का मूल्य अरबों डॉलर में आंका गया है. बताया जा रहा है कि पूरा मामला हाईकोउ (हैको) शहर के मेयर से जुड़ा हुआ है. मेयर का नाम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में झांग बताया जा रहा है. हालांकि, सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

मेयर के पास कहां से आई इतनी संपत्ति?

वीडियो के सामने आने के बाद लोगों के मन में सवाल है कि चीन में भ्रष्टाचार को लेकर कई नियम हैं. कड़े नियम होने के बाद भी आखिर कैसे किसी शहर के मेयर के पास इतनी संपत्ति एक साथ जमा हो गई. चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जांच एजेंसियों ने पाया है कि मेयर ने अवैध धन मुख्य रूस से सरकारी ठेकों, भूमि सौदों और निर्माण परियोजनाओं से जुड़े रिश्वत के जरिए कमाए हैं. बताया जा रहा है कि इस मेयर ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान हर काम के लिए रिश्वत लेता रहा. इतना ही नहीं ये सारा धन अवैध तरीके से विदेशी बैंक खातों और शेल कंपनियों के माध्यम से भी ट्रांसफर किया गया था. चीन की अदालत ने भ्रष्टाचार करने, सत्ता का दुरुपयोग करने और सरकारी धन में हेरफेर करने के आरोप में मेयर को दोषी पाया है. मेयर को मौत की सजा सुनाई गई है.

चीन में भ्रष्टाचार करने वालों की खैर नहीं

गौरतलब है कि चीन में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है. इस मामले में एक भ्रष्टाचारी मेयर को मिली मौत की सजा इसका उदाहरण है. इससे पहले भी चीन में भ्रष्टाचार के आरोप में कई नामी लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कई मामलों में तो अभी जांच चल ही रही है. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के बाद लोग हैरान हैं कि चीन में आखिर एक मेयर मे कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है.इस वीडियो पर लोग अलग-अलग राय दे रहे हैं.

