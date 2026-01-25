जिनपिंग के अपने ही निकले गद्दार? सेना के सबसे शक्तिशाली जनरलों पर गिरी गाज, क्या तख्तापलट से डरे राष्ट्रपति?

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनजिनपिंग के अपने ही निकले गद्दार? सेना के सबसे शक्तिशाली जनरलों पर गिरी गाज, क्या तख्तापलट से डरे राष्ट्रपति?

China military corruption: चीन की सेना में बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच और सस्पेंशन अभियान जारी है, जिसमें जनरल झांग योउशिया और जनरल लियू झेनली भी शामिल हैं. यह कदम सेना को अनुशासित करने और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति वफादार बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:47 AM IST
China military corruption: चीन के रक्षा मंत्रालय ने देश की सेना के शीर्ष नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मंत्रालय ने जनरल झांग योउशिया के खिलाफ जांच शुरू करने की घोषणा की है. उन पर अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं. चीन में इस तरह की भाषा आमतौर पर भ्रष्टाचार के मामलों के लिए इस्तेमाल होती है. हालांकि अभी आरोपों का पूरा विवरण नहीं बताया गया है.

नौ बड़े जनरलों को किया था सस्पेंड
साथ ही बड़े सैन्य अधिकारी जनरल लियू झेनली के खिलाफ भी जांच शुरू की गई है. यह कार्रवाई पिछले साल अक्टूबर में हुई बड़ी सस्पेंड कार्रवाई के बाद आई है. उस समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने नौ बड़े जनरलों को सस्पेंड किया था. इसे कई दशकों में चीनी सेना में सबसे बड़ा सफाई अभियान माना जा रहा है. विशेषज्ञ इसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुशासन और सत्ता मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं.

75 साल के जनरल झांग योउशिया चीन की सबसे शक्तिशाली सैन्य संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष थे. यह संस्था सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नियंत्रण में काम करती है. झांग कम्युनिस्ट पार्टी के पोलितब्यूरो के सदस्य भी थे. उनका परिवार और सैन्य बैकग्राउंड बहुत मजबूत रहा है. झांग ने 1968 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जॉइन की थी और उन्हें लंबे समय तक पद पर बनाए रखा गया था, जो शी जिनपिंग के प्रति भरोसे को दर्शाता है.

 2 लाख अधिकारियों पर हुई है कार्रवाई 
हाल के वर्षों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े अभियान चलाए हैं. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार 2012 से अब तक लगभग 2 लाख अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है. हाल ही में झांग और लियू दिसंबर में एक अहम पार्टी कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए थे. इसके बाद उनके खिलाफ जांच की खबरें तेज हुई हैं. यह कदम सेना को अनुशासित करने और शी जिनपिंग के प्रति वफादार बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

विशेषज्ञों का मानना है कि शी जिनपिंग भ्रष्टाचार को पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं. हालांकि आलोचक कहते हैं कि यह अभियान केवल सुधार के लिए नहीं, बल्कि सत्ता मजबूत करने और विरोधियों को हटाने के लिए भी है. इस अभियान के जरिए सेना में अनुशासन कायम किया जा रहा है और शीर्ष सैन्य नेतृत्व को शी जिनपिंग के प्रति वफादार बनाया जा रहा है. इससे चीन की सेना पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण सुनिश्चित होता है.
About the Author
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

