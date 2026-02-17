एम्परर फाइटर जेट, लेडी ड्रोन...भविष्य की जंग के हथियार बना रहा ड्रैगन, US के लिए कितना घातक है चीन का नांतियामेन प्रोजेक्ट

China News: अबतक साइंस फिक्शन फिल्मों में हम जो दुनिया देखते थे या जिस तरह की टेक्नोलॉजी देखते हैं, लगता है कि चीन ने अब इसे रियल लाइफ में बदल दिया है. चीन का नांतियामेन प्रोजेक्ट इसका ताजा उदाहरण पेश कर रहा है. यह प्रोजेक्ट अल्ट्रा एडवांस मिलिट्री प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद भविष्य में जंग के मैदान पर अपनी शक्ति और प्रभुत्व को बढ़ाना है. इस प्रोजेक्ट के तहत चीन ने कई नए और फ्यूचरिस्टिक वेपन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जिनमें हाइपरसोनिक फाइटर जेट्स, ड्रोन स्वार्म और एडवांस मिसाइल सिस्टम शामिल हैं.

क्या है नांतियामेन प्रोजेक्ट?

बीजिंग के इस नांतियामेन प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2017 में हुई थी. इसका मकसद भविष्य में चीन की सैन्य शक्ति को अधिक मजबूत और सक्षम बनाना है. इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए जा रहे हथियारों और टेक्नोलॉजी का मकसद चीन की मिलिट्री ताकत को अमेरिकी और अन्य पश्चिमी देशों के बराबर लाना है. नांतियामेन प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किए जा रहे कुछ प्रमुख हथियारों में व्हाइट एम्परर फाइटर जेट, मिस्टेरियस लेडी ड्रोन, और पर्पल फायर वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं.

कहां इस्तेमाल होगा नांतियामेन प्रोजेक्ट?

नांतियामेन प्रोजेक्ट के पीछे का मकसद न केवल चीन की सैन्य शक्ति को बढ़ाना है, बल्कि यह भी दिखाना है कि चीन भविष्य की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में मुख्य भूमिका निभाने में सक्षम है. इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए जा रहे हथियारों और टेक्नोलॉजी का मकसद चीन की सैन्य शक्ति को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए बेहद सक्षम बानना है. चीन नांतियामेन प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए जा रहे हथियारों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हवाई हमले, जमीनी हमले, और समुद्री हमले जैसे कई सैन्य अभियानों में किया जा सकता है.

ताकत में इजाफा करेगा चीन

नांतियामेन प्रोजेक्ट को लेकर कहा जा रहा है कि यह चीन की सैन्य शक्ति को एक बड़े और नए स्तर पर ले जाने में अहम जिम्मेदारी निभाएगी. इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए जा रहे हथियारों और टेक्नोलॉजी का प्रभाव न केवल चीन की सैन्य शक्ति पर पड़ेगा, बल्कि यह पूरे विश्व की सैन्य शक्ति के संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा चीन की ओर से अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाने के लिए AI,नैनोटेक्नोलॉजी और कई एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जरिए वह दुनियाभर में अपनी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता है.