Advertisement
trendingNow13113390
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनएम्परर फाइटर जेट, लेडी ड्रोन...भविष्य की जंग के हथियार बना रहा ड्रैगन, US के लिए कितना घातक है चीन का नांतियामेन प्रोजेक्ट

एम्परर फाइटर जेट, लेडी ड्रोन...भविष्य की जंग के हथियार बना रहा ड्रैगन, US के लिए कितना घातक है चीन का नांतियामेन प्रोजेक्ट

China Nantianmen Project: दुनिया जहां इस वक्त जंग के कगार पर खड़ी है तो वहीं चीन ने चुपके से इसकी तैयारी भी कर ली है. बता दें कि बीजिंग ने नांतियामेन प्रोजेक्ट नाम का एक अल्ट्रा एडवांस मिलिट्री प्रोजेक्ट शुरू किया है.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 17, 2026, 11:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एम्परर फाइटर जेट, लेडी ड्रोन...भविष्य की जंग के हथियार बना रहा ड्रैगन, US के लिए कितना घातक है चीन का नांतियामेन प्रोजेक्ट

China News: अबतक साइंस फिक्शन फिल्मों में हम जो दुनिया देखते थे या जिस तरह की टेक्नोलॉजी देखते हैं, लगता है कि चीन ने अब इसे रियल लाइफ में बदल दिया है. चीन का नांतियामेन प्रोजेक्ट इसका ताजा उदाहरण पेश कर रहा है. यह प्रोजेक्ट अल्ट्रा एडवांस मिलिट्री प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद भविष्य में जंग के मैदान पर अपनी शक्ति और प्रभुत्व को बढ़ाना है. इस प्रोजेक्ट के तहत चीन ने कई नए और फ्यूचरिस्टिक वेपन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जिनमें हाइपरसोनिक फाइटर जेट्स, ड्रोन स्वार्म और एडवांस मिसाइल सिस्टम शामिल हैं. 

क्या है नांतियामेन प्रोजेक्ट? 

 बीजिंग के इस नांतियामेन प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2017 में हुई थी. इसका मकसद भविष्य में चीन की सैन्य शक्ति को अधिक मजबूत और सक्षम बनाना है. इस प्रोजेक्ट के तहत  विकसित किए जा रहे हथियारों और टेक्नोलॉजी का मकसद चीन की मिलिट्री ताकत को अमेरिकी और अन्य पश्चिमी देशों के बराबर लाना है. नांतियामेन प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किए जा रहे कुछ प्रमुख हथियारों में व्हाइट एम्परर फाइटर जेट, मिस्टेरियस लेडी ड्रोन, और पर्पल फायर वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में पिता से मिलने के लिए तड़प रहे इमरान खान के बेटे, शरीफ सरकार ने अबतक नहीं दिया वीजा; मदद की लगाई गुहार  

Add Zee News as a Preferred Source

कहां इस्तेमाल होगा नांतियामेन प्रोजेक्ट? 

नांतियामेन प्रोजेक्ट के पीछे का मकसद न केवल चीन की सैन्य शक्ति को बढ़ाना है, बल्कि यह भी दिखाना है कि चीन भविष्य की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में मुख्य भूमिका निभाने में सक्षम है. इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए जा रहे हथियारों और टेक्नोलॉजी का मकसद चीन की सैन्य शक्ति को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए बेहद सक्षम बानना है. चीन नांतियामेन प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए जा रहे हथियारों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हवाई हमले, जमीनी हमले, और समुद्री हमले जैसे कई सैन्य अभियानों में किया जा सकता है. 

ये भी पढ़ें- इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश या विदेश में गलत नैरेटिव फैलाने की प्लानिंग... भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा? 

 

ताकत में इजाफा करेगा चीन 

नांतियामेन प्रोजेक्ट को लेकर कहा जा रहा है कि यह चीन की सैन्य शक्ति को एक बड़े और नए स्तर पर ले जाने में अहम जिम्मेदारी निभाएगी. इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए जा रहे हथियारों और टेक्नोलॉजी का प्रभाव न केवल चीन की सैन्य शक्ति पर पड़ेगा, बल्कि यह पूरे विश्व की सैन्य शक्ति के संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा चीन की ओर से अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाने के लिए AI,नैनोटेक्नोलॉजी और कई एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जरिए वह दुनियाभर में अपनी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता है.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

china

Trending news

DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
DNA
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, गुड न्यूज़ को लेकर क्या बोले CM उमर अब्दुल्ला?
Omar Abdullah
J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, गुड न्यूज़ को लेकर क्या बोले CM उमर अब्दुल्ला?
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
Mani Shankar Aiyar
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
RSS chief Mohan Bhagwat
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
Himanta Biswa Sarma
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...
IMD
आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...
हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा
Hyderabad News
हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा
ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
 AAP News
ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD
AI Summit
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD