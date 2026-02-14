गुड़िया नहीं, गोल्ड से खेली 10 साल की बच्ची! त्योहार पर मिलने वाले पैसों से किया निवेश, अब लाखों की मालकिन

China News: जिस उम्र में लोग खिलौने के शौकीन होते हैं उस उम्र में चीन की एक बच्ची ने कुछ ऐसा किया कि उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. इस चीनी बच्ची को उसके माता-पिता हर साल नए साल पर उसे लाल पैकेट देते थे, जिसमें कुछ पैसे रहते थे. ये लिफाफे चीन में बच्चों या अविवाहित लोगों को दिए जाते हैं, इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. उस लड़की को डर था कि ये पैसे उसके मां-बाप खर्च कर देंगे इस डर से इन पैसों को वो सोने में निवेश शुरू कर दिया. उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक प्रेरणा देता है और बच्ची की समझ की गवाही देता है.

तोहफे में मिलते थे पैसे

चीन के हेबेई प्रांत के लोंगफेंग की मूल निवासी उसके माता-पिता उसे हर साल चीनी नव वर्ष के अवसर पर लाल पैकेट (कुछ पैसे वाले लाल लिफाफे) देते थे. चीन में ये लिफाफे वयस्कों द्वारा बच्चों या अविवाहित लोगों को दिए जाते हैं और इन्हें सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. इसे त्योहार पर या नववर्ष पर दिए जाते हैं. इसे लेकर उसी मां बाई ने कहा कि उनकी बेटी ने उस पैसे का इस्तेमाल सोने में निवेश करने के लिए करना शुरू कर दिया था.

2023 में किया था पहली बार निवेश

जिओ न्यूज के मुताबिक 2023 में उन्होंने पहली बार पैसों से सोना खरीदा, उसका मानना ​​था कि नकदी के बजाय सोने को आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है. बाई के अनुसार, उनकी बेटी को आमतौर पर हर साल 4,000 युआन दिए जाते हैं. जब लड़की ने पहली बार सोना खरीदा था, तब प्रति ग्राम सोने की कीमत 460 युआन थी और अब फरवरी 2026 में यह 1,100 युआन प्रति ग्राम हो गई है.

लगातार बढ़ रही है कीमतें

चीन में सोने की कीमत में पिछले एक साल में 60% की वृद्धि हुई है और इस साल के पहले महीने में लगभग 30% की वृद्धि हुई है. लड़की की मां ने बताया कि उसकी बेटी ने अब तक 30 ग्राम सोना खरीदा है. इस हिसाब से वो 4 लाख रुपए से ज्यादा की मालकिन है. साथ ही साथ लड़की का अभी सोना बेचने का इरादा नहीं है, बल्कि वह और सोना खरीदने की योजना बना रही है. मां ने स्वीकार किया कि उसकी बेटी उससे बेहतर निवेश कर रही थी और उसे इस बात का अफसोस था कि जब सोने की कीमत कम थी तब उसने अपनी बेटी की तरह सोना नहीं खरीदा.