Advertisement
trendingNow13078127
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनसोशल मीडिया पर की सूअर काटने अपील, महिला के घर उमड़ा जनसैलाब; फिर जमकर खाई दावत

सोशल मीडिया पर की सूअर काटने अपील, महिला के घर उमड़ा जनसैलाब; फिर जमकर खाई दावत

China News: भारत के पड़ोसी मुल्क में एक महिला ने सुअर को मारने के लिए सोशल मीडिया पर अपील की, जिसके बाद गांव में हजारों लोग जमा हो गए. उसने ये भी कहा था कि जो उसकी मदद करेगा उसे सूअर का मांस खिलाया जाएगा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 18, 2026, 10:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया पर की सूअर काटने अपील, महिला के घर उमड़ा जनसैलाब; फिर जमकर खाई दावत

China Woman Appeal: कुछ लोग को घर पर जानवर पालने का शौक होता है, कुछ लोग कुत्ते पालते हैं तो कुछ लोग बिल्ली, हालांकि बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिससे लोगों को डर लगता है, वो काफी खूंखार भी होते हैं. चीन में सूअरों को मारने के लिए एक दाई ने सोशल मीडिया पर अपील की उसकी अपील जैसे ही वायरल हुई काफी संख्या में लोग उसके गांव में इकट्ठा हो गए, उसने ये भी कहा था कि जो उसकी मदद करेगा उसे सुअर का मांस खिलाया जाएगा.

सोशल मीडिया पर की अपील
एक दाई ने चीनी नव वर्ष की पारंपरिक दावत के लिए अपने पिता की वृद्धावस्था को देखते हुए सोशल मीडिया पर सूअरों को काटने के लिए लोगों से अपील की, उसने लिखा कि क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मेरे पिता बुजुर्ग हैं और मुझे डर है कि वे इन सूअरों की देखभाल नहीं कर पाएंगे. जैसे ही उसने ये लिखा उसके घर पर हजारों लोग आ गए. 

लोगों से किया था ये वादा
दाई की उम्र बीस वर्ष के आसपास है, उसने वादा किया कि जो लोग उसके गांव आकर मदद करेंगे, उन्हें सूअर का मांस खिलाया जाएगा. बता दें कि सिचुआन और चोंगकिंग के ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़े सामुदायिक भोज संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें ब्रेज्ड पोर्क, स्टीम्ड रिब्स, सूप और घर की बनी शराब शामिल होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

गांव पहुंचे हजारों वाहन
BBC के मुताबिक उनकी मदद की अपील को दस लाख से अधिक लाइक मिले और प्रतिक्रिया किसी भावुक फिल्म के दृश्य जैसी थी. हजारों वाहन गांव की ओर रवाना हुए, जिनमें जरूरत से कहीं अधिक लोग सवार थे. इतने अधिक लोग आए कि दक्षिण-पश्चिमी चीन के ग्रामीण क्षेत्र चोंगकिंग की सड़कों पर भयंकर यातायात जाम हो गया. ड्रोन फुटेज में खेतों के बीच सड़कों पर कारों की लंबी कतारें और गांव में प्रवेश करने की कोशिश करते लोग दिखाई दे रहे थे. कुछ लोग यातायात से बचने के लिए पैदल चलकर आए हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

china news

Trending news

जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
BMC Election Result 2026
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
IMD Report
5 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरा कहर, AQI भी...
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
bengal elections
‘डेमोग्राफिक असंतुलन’ क्या है और क्यों बंगाल चुनाव में PM मोदी ने इसे उछाला?
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
uddhav thackeray
पार्षदों को होटल भेजने पर भड़के उद्धव,क्यों कहा- मुंबई को गिरवी रखना चाहती है भाजपा
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
bjp west bengal news
बेलडांगा हिंसा पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा, राज्यपाल से मांगी मदद
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
DNA Analysis
DNA: महिला पत्रकार को बचाने की बजाय बंगाल पुलिस ने क्यों खड़े किए हाथ?
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
DNA
विपक्ष के दुष्प्रचार पर बुलडोजर चल गया! मणिकर्णिका पर योगी की 'पिक्चर' का DNA टेस्ट
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
DNA
अगर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना ‘हराम’ है, तो कुंभ में एंट्री कैसे जायज?
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
A R Rahman
जहां 3 सुपरस्टार खान, वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? ए आर रहमान के बयान के मायने समझिए
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण
DNA Analysis
DNA: मालेगांव मॉडल से कैसे बढ़ी सियासी बेचैनी? धर्म की राजनीति का विश्लेषण