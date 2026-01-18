सोशल मीडिया पर की सूअर काटने अपील, महिला के घर उमड़ा जनसैलाब; फिर जमकर खाई दावत

China Woman Appeal: कुछ लोग को घर पर जानवर पालने का शौक होता है, कुछ लोग कुत्ते पालते हैं तो कुछ लोग बिल्ली, हालांकि बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिससे लोगों को डर लगता है, वो काफी खूंखार भी होते हैं. चीन में सूअरों को मारने के लिए एक दाई ने सोशल मीडिया पर अपील की उसकी अपील जैसे ही वायरल हुई काफी संख्या में लोग उसके गांव में इकट्ठा हो गए, उसने ये भी कहा था कि जो उसकी मदद करेगा उसे सुअर का मांस खिलाया जाएगा.

सोशल मीडिया पर की अपील

एक दाई ने चीनी नव वर्ष की पारंपरिक दावत के लिए अपने पिता की वृद्धावस्था को देखते हुए सोशल मीडिया पर सूअरों को काटने के लिए लोगों से अपील की, उसने लिखा कि क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मेरे पिता बुजुर्ग हैं और मुझे डर है कि वे इन सूअरों की देखभाल नहीं कर पाएंगे. जैसे ही उसने ये लिखा उसके घर पर हजारों लोग आ गए.

लोगों से किया था ये वादा

दाई की उम्र बीस वर्ष के आसपास है, उसने वादा किया कि जो लोग उसके गांव आकर मदद करेंगे, उन्हें सूअर का मांस खिलाया जाएगा. बता दें कि सिचुआन और चोंगकिंग के ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़े सामुदायिक भोज संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें ब्रेज्ड पोर्क, स्टीम्ड रिब्स, सूप और घर की बनी शराब शामिल होती है.

गांव पहुंचे हजारों वाहन

BBC के मुताबिक उनकी मदद की अपील को दस लाख से अधिक लाइक मिले और प्रतिक्रिया किसी भावुक फिल्म के दृश्य जैसी थी. हजारों वाहन गांव की ओर रवाना हुए, जिनमें जरूरत से कहीं अधिक लोग सवार थे. इतने अधिक लोग आए कि दक्षिण-पश्चिमी चीन के ग्रामीण क्षेत्र चोंगकिंग की सड़कों पर भयंकर यातायात जाम हो गया. ड्रोन फुटेज में खेतों के बीच सड़कों पर कारों की लंबी कतारें और गांव में प्रवेश करने की कोशिश करते लोग दिखाई दे रहे थे. कुछ लोग यातायात से बचने के लिए पैदल चलकर आए हैं.