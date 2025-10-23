Advertisement
'100 की चाय और लाखों का स्ट्रॉ...', चलते-चलते सड़क पर हो गया 'कांड', टी लवर को क्यों बुलानी पड़ी पुलिस?

China News: चीन में एक चाय के शौकीन व्यक्ति ने चाय पीने के लिए सोने का स्ट्रॉ बनवाया था. हालांकि वो गलती से कहीं पर गिर गया, जिसे खोजने के लिए उसने पुलिस की मदद ली. जानिए क्या है पूरा मामला. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 23, 2025, 11:20 AM IST
China News: घर, गांव या फिर ऑफिस में अपने बहुत सारे चाय के शौकीन लोगों को देखा होगा, जब लोगों को चाय की तलब लगती है तो वो ये नहीं देखते कि क्या टाइम हो रहा और चाय की दुकान कितनी दूरी पर है. बस वो चाय पीने के लिए निकल जाते हैं, चीन से चाय से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां पर चाय के शौकीन एक व्यक्ति ने अपनी पसंदीदा चाय के लिए सोने का स्ट्रॉ बनवाया हालांकि वो अचानक कहीं गिर गया. जानिए क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला
पूरा मामला चीन के झेजियांग प्रांत का है, यहां रहने वाले एक व्यक्ति ने हाल में ही अपनी दूध वाली चाय पीने के लिए 14,000 अमेरिकी डॉलर खर्च करके सोने का स्ट्रॉ बनवाया था, हालांकि वो गलती से कहीं पर गिर गया, वो जब इसे ढूंढ़ कर थक गया तो इसके बाद उसने पुलिस की सहायता मांगी, जानकारी के मुताबिक वो इसे अपने जेब में रखा था लेकिन ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरने के बाद इसे कहीं गिर दिया,

पुलिस को मिला स्ट्रॅा
सूचना के बाद दो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और यह जानकर हैरान रह गए कि शौ उनसे लगभग 100 ग्राम वजन के सोने के स्ट्रॉ की तलाश करवाना चाहता था. स्ट्रॉ बनाने वाले के अनुसार, शौ ने अपनी दुकान पर इसे बनवाने के लिए 90,000 युआन का भुगतान किया था. 
पुलिस अधिकारियों ने इस ख़ास स्ट्रॉ को ढूंढ़ने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया. आधे घंटे बाद उन्हें यह मैनहोल से लगभग 100 मीटर दूर एक फुटपाथ के पास पड़ा मिला.

युवक ने कही ये बात
MY News के मुताबिक जब स्ट्रॉ मिल गया तो उसने बताया कि वह इस स्ट्रॉ का इस्तेमाल अपने पसंदीदा पेय, दूध वाली चाय का आनंद लेने के लिए करता है. शौ के पास इसके लिए एक चांदी का स्ट्रॉ भी है. इस घटना पर कोई लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वह दूध वाली चाय पीने के लिए सोने के स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हैं, जबकि एक ने कहा कि इसे देखने के बाद भी मैं नहीं उठाता क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता कि ये सोने का है. 

