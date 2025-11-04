अब स्पेस पर बनेगा गरमा-गरम खाना? चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने कर दिया कमाल, ओवन में पकाई ये खास चीज

China News: जब भी कहीं पर टेक्नोलॉजी की बात होती है तो वहां पर चीन की बात जरूर होती है. अब चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है. अंतरिक्ष में चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने एक विशेष तरह के ओवन का उपयोग करके खाने को पकाया है.
Space Food: आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं और हम यही हैं. दुनिया भर में ऐसे कई अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस में जा रहे हैं. जब भी टेक्नोलॉजी या स्पेस की बात होती है तो चीन की बात जरूर होती है. अब चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर एक विशेष तरह के ओवन का इस्तेमाल किया और भोजन को पकाया. चीन के इस कदम को अंतरिक्ष के विकास में एक बड़ी छलांग माना जा रहा है.
अंतरिक्ष यात्रियों ने पकाया चिकन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेनझोउ-21 अंतरिक्ष यान द्वारा प्रदान किए गए गर्म हवा वाले ओवन ने शेनझोउ-20 और शेनझोउ-21 मिशनों के चालक दलों ने चिकन विंग्स और स्टेक जैसे बेक्ड भोजन तैयार किए, चीन के लिए ये उपलब्धि काफी ज्यादा बड़ी है जो चीन को एक नई दिशा प्रदान करती है.
The China Space Station got an oven https://t.co/0ojtnyFcdW pic.twitter.com/ks8D6NdO8f
क्या बोले शोधकर्ता?
इसे लेकर के चीन अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के एक शोधकर्ता झुआन योंग ने रॉयटर्स को बताया कि हमने धुआं रहित बेकिंग को सक्षम करने के लिए उच्च-तापमान कैटालिसिस और मल्टी लेयर फिलरेशन तकनीकों का उपयोग किया. कक्षा में विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, ओवन पूरी तरह से विश्वसनीय और सुरक्षित है. अंतरिक्ष यात्री जिस भी हिस्से को छूते हैं वह जलने से बचाने के लिए ठंडा रहता है.
दुनिया का पहला ओवन
इस नवाचार के साथ पहली बार माइक्रोग्रैविटी में उपयोग के लिए उपयुक्त ओवन को किसी अंतरिक्ष स्टेशन पर तैनात किया गया है. केंद्र में अंतरिक्ष यात्री प्रणाली के उप-मुख्य डिजाइनर, लियू वेइबो ने बताया कि हमने ओवन के अंदर रेंज हुड बनाया है, इसलिए यह एक अंतर्निर्मित शुद्धिकरण वाला गर्म हवा वाला ओवन है. यह दुनिया का पहला ऐसा ओवन है जिसका वास्तव में किसी अंतरिक्ष स्टेशन पर उपयोग किया जा सकता है.
कैसा है ये ओवन?
बता दें कि इस ओवन में धुआं नहीं निकलता है, हाई-टेम्परेचर फिल्टर और कैटालिसिस से धुआं साफ हो जाता है, इस ओवन में अंदर घूमती टोकरी और जाली है, खाना उड़ता नहीं. अबतक खाने को केवल गर्म किया जाता था. हालांकि अब खाने को भून भी सकते हैं और बेक कर सकते हैं. इससे खाना क्रिस्पी और साथ-साथ सुनहरा बनता है. इसका वीडियो भी पोस्ट किया गया है, जिसपर लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.