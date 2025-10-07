Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

लड़खड़ाकर खड़े होने की कर रहे थे कोशिश, तभी खाई में खींच ले गई मौत, 5,588 मीटर ऊंचे पहाड़ पर दिखा खौफनाक वीडियो

China News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पर्वतारोही पहाड़ों से गिरता हुआ नजर आ रहा है. इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसकी रूह कांप जा रही है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 07, 2025, 04:19 PM IST
लड़खड़ाकर खड़े होने की कर रहे थे कोशिश, तभी खाई में खींच ले गई मौत, 5,588 मीटर ऊंचे पहाड़ पर दिखा खौफनाक वीडियो

China News: अक्सर देखा जाता है कि लोग घूमने टहलने के लिए दुनियाभर के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं. काफी संख्या में लोग पर्वतों को भी फतह करते हैं, चीन के माउंट नामा पर भी लोग जाते हैं. हालांकि एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जा रही है, यहां पर चढ़ने वाले पर्वतारोही ने तस्वीर लेने के लिए रस्सी खोली और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देखकर लोग हैरान-परेशान हो गए. जानिए पूरा मामला. 

क्या बोले प्रत्यक्षदर्शी?
न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार 31 वर्षीय होंग 25 सितंबर को 18,332 फुट (5,588 मीटर) ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने वाले एक पर्वतारोही ग्रुप का हिस्सा थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब होंग बर्फ से ढकी ढलान पर फिसले तो उन्होंने सुरक्षा के लिए लगाई गई रस्सी हटा दी थी. रस्सी खोलने के बाद खड़े होने की कोशिश करते समय वह अपने क्रैम्पन से लड़खड़ा गए और गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई. 

खौफनाक वीडियो आया सामने
इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि वो बिना रस्सी की सुरक्षा के खड़े हुए हैं, जैसे ही उन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश की तो वो लड़खड़ा गए और फिर फिसल गए और किनारे से गायब हो गए फिर लगभग 656 फुट की दूरी तय करने के बाद अचानक रुक गए, उनके साथ हुई इस वारदात को देखकर उनके साथ गए अन्य पर्वतारोही पूरी तरह से डरे हुए हैं. 

क्या बोले रिश्तेदार 
रिश्तेदारों ने सीएनए को बताया कि होंग पहली बार पहाड़ पर आए थे, वहीं खेल ब्यूरो के अधिकारियों ने कहा कि होंग और उनके ग्रुप ने अपनी चढ़ाई की योजना शेयर नहीं की थी और न ही जरूरी परमिट ली थी. दुर्घटना के बाद, स्थानीय अधिकारी तुरंत उन्हें बचाने के लिए पहुंचे. 

परमिट की होती है आवश्यकता
माउंट नामा जिसे नामा पीक भी कहा जाता है, सिचुआन प्रांत के पूर्वी तिब्बती पठार में एक ऊंचा पर्वत है, यह गोंगगा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है. जो लोग ट्रेक की योजना बना रहे हैं, उनके लिए उचित तैयारी जरूरी है. पर्वतारोहियों को परमिट की आवश्यकता होती है और उन्हें स्थानीय नियमों का पालन करना होता है. स्थानीय गाइड और पोर्टर रखने से सुरक्षा और रसद व्यवस्था में मदद मिलती है

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

china news

Trending news

