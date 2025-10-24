तो अब कुत्ते चलाएंगे स्कूटर? चीन की सड़कों पर दिखा 'अजीबोगरीब' नजारा, क्या बोले लोग?

China News: देश दुनिया में आधुनिक तकनीक पर बहुत सारा काम हो रहा है, AI के जमाने में लोग नई नई तरकीब निकाल रहे हैं, जब भी कहीं पर तकनीक की बात होती है तो उसमें चीन की बात जरूर होती है, चीन में एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, यहां पर एक कुत्ता मोबिलिटी स्कूटर चलाते हुए नजर आया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह - तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. जानिए किसने क्या कहा?

वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ कमेंट की बाढ़ आ गई, वहीं इसे लेकर इसके मालिक का कहना है कि ये पालतू कुत्ता स्केटबोर्डिंग और कूड़ा-कचरा भी उठा सकता है. इसके अलावा ये लाइटें भी चला सकता है. इसकी जो तस्वीर आई उसमें ये कुत्ता स्कूटर पर खड़े होकर, स्टीयरिंग व्हील पर पंजे रखे, सड़क पर भौंकते हुए दिखाया गया है. ये मामला सिचुआन प्रांत के मीशान का है.

ट्रैफिक पुलिस ने रोका

इस क्लिप में वाहन को एक सीधी रेखा में स्थिर गति से चलते हुए दिखाया गया, जबकि वहां से एक पिकअप ट्रक भी उसके पास से गुजरा, इस दौरान एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा कि एक कुत्ता गाड़ी चला रहा है. हालांकि ट्रैफिक अधिकारियों ने जब सड़क पर कुत्ते को गाड़ी चलाते हुए देखा तो उन्होंने इसे रोक लिया.

लोगों ने की टिप्पणी

MY News के मुताबिक कुत्ते के मालिक एक पेशेवर पशु प्रशिक्षक हैं जिनका उपनाम चेन है. उन्होंने कहा कि यह वाहन एक वरिष्ठ नागरिक मोबिलिटी स्कूटर है, जिसे पावर-ऑफ ब्रेक सिस्टम के साथ संशोधित किया गया है. उनका कुत्ता एक बटन दबाकर गाड़ी स्टार्ट कर सकता है और अपना पंजा उठाकर उसे रोक सकता है. चेन गाड़ी चलाते समय कुत्ते के साथ था लेकिन उसने उसे थोड़ी देर के लिए खुद ही गाड़ी चलाने दी. पुलिस ने चेन को चेतावनी भी दी की वो इस तरह से न करें. सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि कुत्ता चाहे कितना भी होशियार क्यों न हो, उसे गाड़ी चलाने देना अभी भी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है. अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा?