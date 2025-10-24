Advertisement
trendingNow12973680
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

तो अब कुत्ते चलाएंगे स्कूटर? चीन की सड़कों पर दिखा 'अजीबोगरीब' नजारा, क्या बोले लोग?

China News: चीन की सड़कों पर एक कुत्ता स्कूटर चलाते हुए नजर आया, जिसे देखकर लोग पूरी तरह से दंग हो गए और इस पर तरह-तरह की टिप्पणी करने लगे. हालांकि पुलिस ने पालतू कुत्ते के मालिक से ये बात कही है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 24, 2025, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तो अब कुत्ते चलाएंगे स्कूटर? चीन की सड़कों पर दिखा 'अजीबोगरीब' नजारा, क्या बोले लोग?

China News: देश दुनिया में आधुनिक तकनीक पर बहुत सारा काम हो रहा है, AI के जमाने में लोग नई नई तरकीब निकाल रहे हैं, जब भी कहीं पर तकनीक की बात होती है तो उसमें चीन की बात जरूर होती है, चीन में एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, यहां पर एक कुत्ता मोबिलिटी स्कूटर चलाते हुए नजर आया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह - तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. जानिए किसने क्या कहा?

वायरल हुआ वीडियो
सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ कमेंट की बाढ़ आ गई, वहीं इसे लेकर इसके मालिक का कहना है कि ये पालतू कुत्ता स्केटबोर्डिंग और कूड़ा-कचरा भी उठा सकता है. इसके अलावा ये लाइटें भी चला सकता है. इसकी जो तस्वीर आई उसमें ये कुत्ता स्कूटर पर खड़े होकर, स्टीयरिंग व्हील पर पंजे रखे, सड़क पर भौंकते हुए दिखाया गया है. ये मामला सिचुआन प्रांत के मीशान का है. 

ट्रैफिक पुलिस ने रोका
इस क्लिप में वाहन को एक सीधी रेखा में स्थिर गति से चलते हुए दिखाया गया, जबकि वहां से एक पिकअप ट्रक भी उसके पास से गुजरा, इस दौरान एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा कि एक कुत्ता गाड़ी चला रहा है. हालांकि ट्रैफिक अधिकारियों ने जब सड़क पर कुत्ते को गाड़ी चलाते हुए देखा तो उन्होंने इसे रोक लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने की टिप्पणी
MY News के मुताबिक कुत्ते के मालिक एक पेशेवर पशु प्रशिक्षक हैं जिनका उपनाम चेन है. उन्होंने कहा कि यह वाहन एक वरिष्ठ नागरिक मोबिलिटी स्कूटर है, जिसे पावर-ऑफ ब्रेक सिस्टम के साथ संशोधित किया गया है. उनका कुत्ता एक बटन दबाकर गाड़ी स्टार्ट कर सकता है और अपना पंजा उठाकर उसे रोक सकता है. चेन गाड़ी चलाते समय कुत्ते के साथ था लेकिन उसने उसे थोड़ी देर के लिए खुद ही गाड़ी चलाने दी. पुलिस ने चेन को चेतावनी भी दी की वो इस तरह से न करें. सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि कुत्ता चाहे कितना भी होशियार क्यों न हो, उसे गाड़ी चलाने देना अभी भी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है. अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा?

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

china news

Trending news

सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
कर्पूरी ठाकुर के गांव गए पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूछ लिया भाजपा को चुभने वाला सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
कर्पूरी ठाकुर के गांव गए पीएम मोदी, कांग्रेस ने पूछ लिया भाजपा को चुभने वाला सवाल
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
Cochin Shipyard Navy
PAK और China का 'काल' आया! भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 'माहे' युद्धपोत
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
Organ transplant
युवा 'जेलर' दे गया 3 नई जिंदगी, काम आया हॉर्ट-लंग्स और किडनी, इमोशनल कर देगी स्टोरी
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
हाईवे पर स्लीपर बस में सो रहे थे लोग, अचानक एक टक्कर से लगी आग और 19 लोग जिंदा जले
Bus accident
हाईवे पर स्लीपर बस में सो रहे थे लोग, अचानक एक टक्कर से लगी आग और 19 लोग जिंदा जले
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट