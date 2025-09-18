 मैसेज के बदले पैसे...चीन में सुरक्षा का हवाला देकर पिता का हैरतअंगेज काम, क्यों होने लगी आलोचना?
पाकिस्तान-चीन

मैसेज के बदले पैसे...चीन में सुरक्षा का हवाला देकर पिता का हैरतअंगेज काम, क्यों होने लगी आलोचना?

China News: चीन में एक पिता अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर इतना ज्यादा चिंतित है कि उसे मैसेज भेजने के लिए पैसे देता है. हाल में ही उसकी बेटी का एडमिशन घर से दूर एक कॉलेज में हुआ है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 18, 2025, 05:34 PM IST
China News: घर- परिवार समाज में लोग बेटियों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं. बेटियों की सुरक्षा के लिए हर माता-पिता परेशान होते हैं. चीन में एक पिता ने अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर इतना ज्यादा चिंतित है कि उसने अपनी ही बेटी को मैसेज भेजने के बदले में पैसा देना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने अपनी बेटी के एडमिशन का वीडियो भी जारी किया. पिता के इस काम पर लोग तरह-तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं. 

क्या है मामला 
हुबेई प्रांत के जियानताओ में रहने वाले काओ कियानहोंग ने 6 सितंबर को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी 18 वर्षीय बेटी के कॉलेज में दाखिले के बारे में एक वीडियो जारी किया. वीडियो में उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है. मैं तुम्हें महीने में तीन बार 500 युआन (70 अमेरिकी डॉलर) ट्रांसफर करूंगा. इसके अलावा मैं तुम्हें हर महीने के अंत में 500 युआन और दूंगा, बशर्ते तुम मुझे रोजाना कम से कम एक मैसेज करो.

कदम उठाने के पीछे क्या है वजह
कोई भी मैसेज, जैसे कि एक छोटा वीडियो, एक तस्वीर या कुछ भी, ऐसा इसलिए की तुम्हें हमसे संपर्क करना चाहिए.  उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने पहले फोन किया था तो उनकी बेटी ने उनका फोन नहीं उठाया, इतना ही नहीं उसने जब संपर्क किया तो केवल पैसे मांगने के लिए ही संपर्क किया. जिसके बाद उनके मन में ऐसा विचार आया, बता दें कि उनकी बेटी का एडमिशन मध्य चीन के वुहान डोंगहु कॉलेज में हुआ है. यह उनकी बेटी के लिए अनजान शहर है ऐसे में उन्हें अपनी बेटी की चिंता सता रही है. वो बेटी से महीने में एक बार कॅालेज जाने का भी प्लान बना रहे हैं. 

लोगों ने की आलोचना
MY News के मुताबिक उनके इस विचार की आलोचना करते हुए प्रोफेसर ने कहा कि वह पहले से ही 18 साल की है, क्या आप जीवनभर उसकी देखभाल कर सकते हैं? आपकी परवरिश का ये सही तरीका नहीं है, आप पैसों के जरिए बच्चे को नियंत्रित कर रहे हैं. काओ की इस व्यवस्था का समर्थन न करने वाले एक इंटरनेट उपयोगकर्ता ने कहा यह पारिवारिक बंधन को एक काम में बदल देता है, क्या बच्चा यह सोचेगा कि परिवार से संपर्क करने का मकसद सिर्फ़ पैसे कमाना है? जबकि एक अन्य ने लिखा कि पिता को अपनी बेटी की बहुत याद आती है और वह जानना चाहता है कि क्या वह ठीक से रह रही है. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

