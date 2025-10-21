Advertisement
अरे ये क्या! लग्जरी रेस्टोरेंट के फास्ट फूड में मिले 'इंसानी दांत', सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी बहस?

China News: चीन एक लग्जरी रेस्टोरेंट के खाने में मनुष्यों के दांत पाए गए हैं, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है. जानें क्या है पूरा मामला. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 21, 2025, 04:19 PM IST
अरे ये क्या! लग्जरी रेस्टोरेंट के फास्ट फूड में मिले 'इंसानी दांत', सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी बहस?

China News: खाने-पीने के शौकीन लोग महंगे-महंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं. हालांकि कुछ रेस्टारेंट ऐसे होते हैं जो मानकों के अनुरूप नहीं उतर पाते हैं. इसी बीच चीन के एक रेस्टोरेंट के खाने में मनुष्यों के दांत पाए गए हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा हो रहा है. ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा फेमस है. इस घटना ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. जानें पूरा मामला. 

क्या है मामला
पूरा मामला बीते 13 अक्टूबर का है, यहां पर स्टॅाल पर एक युवक ने सॉसेज ऑर्डर दिया था. जिसमें दांत देखे गए थे और उसी दिन, डोंगगुआन में, एक प्रमुख स्थानीय रेस्तरां के डिम सम में कथित तौर पर दो और दांत पाए गए, इसके बाद जब बहस छिड़ी तो रेस्टोरेंट ने दावा किया कि उसके सभी पकौड़े सीधे कंपनी की केंद्रीय सुविधा से आते हैं और कहा कि वह यह नहीं बता सकता कि खाने में दांत कैसे पहुंच गए. एक दिन बाद, 14 अक्टूबर को, ऐसा ही एक और मामला सामने आया, जब शंघाई में एक ग्राहक को सैम्स क्लब के एक आउटलेट से खरीदे गए बेर और अखरोट के केक में मनुष्यों का दांत मिला, जिसने हड़कंप मचा दिया. 

बेहतरीन रेस्टोरेंट में से एक
अपने बेहतरीन खाद्य उत्पादों और सख्त गुणवत्ता मानकों के लिए जाना जाने वाला सैम्स क्लब, चीन के 20 शहरों में 50 से ज़्यादा स्टोर संचालित करता है, जिस केक की बात हो रही है, उसकी कीमत 520 ग्राम के डिब्बे के लिए 27.8 युआन (लगभग 4 अमेरिकी डॉलर) थी. स्टोर के एक कर्मचारी ने इस घटना पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि फैक्ट्री में बने खाद्य पदार्थों में ऐसी समस्याएं होने की उम्मीद नहीं की जाती.

इससे पहले भी आया था मामला
यह पहली बार नहीं है जब सैम्स क्लब के किसी उत्पाद में कृत्रिम दांत पाया गया हो, इससे पहले 2022 में, एक महिला ने दावा किया कि उसके चाचा ने फुजियान प्रांत में सैम्स क्लब के जियामेन स्टोर से खरीदे गए एक खास स्विस रोल में तीन दांत पाए गए थे. हालांकि एक बार फिर ऐसे मामले ने हर किसी को चौंका दिया है. 

