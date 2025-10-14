पहले तोड़ी शादी, फिर मांगने लगी लगने की फीस; महिला की डिमांड से कैसे टूटे दूल्हे के अरमान?

China News: चीन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक कपल क रिश्ता टूटने के बाद लड़की ने गले लगाने के लिए 4 लाख रुपये की मांग की. इससे हर कोई अचंभित हो गया है.
Bride Groom Story: हिंदू धर्म में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है. ये शादियां धूम-धाम से की जाती हैं. हालांकि अब शादी के नाम पर कई तरह के फर्जीवाड़े होने लगे हैं जिससे लोगों का भरोसा भी लगातार शादियों से उठता जा रहा है. चीन से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. यहां पर एक कपल की शादी टूट गई और फिर महिला ने अपने पूर्व मंगेतर से गले लगाने के चार्ज के तौर पर 300000 युआन (करीब 4 लाख रुपये) की मांग कर दी है. इस रिश्ते की टूटने की वजह भी काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है. जानते हैं पूरा मामला.
क्या है पूरा मामला
ये पूरा मामला हेनान प्रांत का है, यहां पर एक लड़के और एक लड़की की जनवरी में सगाई हुई थी और दोनों की नवंबर में शादी होनी थी, इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी थी. होटल की बुकिंग भी हो चुकी थी और प्री-वेडिंग फोटो शूट भी हो चुका था. लड़के के परिजनों ने लड़की को ‘ब्राइड प्राइस’ यानी तोहफे के रूप में बड़ी रकम भी दे दी थी. लड़के वालों ने उसे कुल 25 लाख रुपए दिए थे, हालांकि शादी के कुछ हफ्ते पहले ही महिला ने अचानक सगाई तोड़ दी.
कैसे मिले थे कपल
मैचमेकर के जरिए लड़का और लड़की आपस में मिले थे. महिला ने मैचमेकर को बताया कि दूल्हा जरूरत से ज्यादा ईमानदार है. इतना ही नहीं उसकी आमदनी भी काफी कम है. हालांकि उसने दहेज की रकम लौटाने की बात कही लेकिन 300000 युआन अपने पास रखने की मांग की, इसे उसने 'हगिंग फीस' बताया, उसने ये भी दावा किया कि जब प्री वेडिंग शूट हो रहा था तब लड़का और लड़की के बीच शारीरिक नजदीकियां बढ़ गई थी और ऐसा फोटोग्राफर के कहने पर हुआ था.
हैरानी भरा केस
इस हैरानी भरे केस के बारे में बोलते हुए मैचमेकर ने कहा कि मैनें अपने 10 साल के करियर में पहली बार ऐसा केस देखा. जो परिवार इतना ज्यादा अजीब और उलझा हुआ है.