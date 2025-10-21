'वो सारा पैसा घर लाता है...', शक में पति ने उतारा पत्नी पर गुस्सा, वाइफ ने क्यों कर दिया माफ

China News: चीन में एक युवक ने शक की वजह से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया, इस हमले ने हर किसी को हैरान कर दिया, हालांकि पत्नी ने हमलावर पति को माफ कर दिया.
China News: कभी-कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान हो जाता है. चीन से भी एक ऐसा मामला आया है जिसने हर किसी को हैरान दिया है. यहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी पर इसलिए हमला कर दिया कि उसे एक कसाई से छूट मिली थी. उसके हमले के बाद अब पीड़ित पत्नी ने हमलावर पति को माफ कर दिया. ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है जिसपर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जानिए क्या है पूरा मामला.
कहां से आया मामला
पूरा मामला चीन के जिलिन प्रांत से सामने आया है, यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया है. जू ने बेबुनियाद शक के चलते अपने लिविंग रूम में अपनी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, जू को यकीन हो गया कि झाओ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है. झगड़े में उसने चाकू से कई बार वार किया, झाओ को गंभीर चोटें आईं, झाओ ने चोट की जांच कराने से मना कर दिया. उसने कहा, हमारी शादी 30 साल से अच्छी चल रही है, वह कमाता है और सारा पैसा घर लाता है मेरे बेटा-पोता हैं, मैं मामला नहीं बढ़ाना चाहती.
लोगों ने की टिप्पणी
हालांकि ने गिरफ्तारी के बाद युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और मामला एक घरेलू विवाद से जुड़ा था, इसलिए अदालत ने उसे कम सजा सुनाई. MY News के मुताबिक जू को 10 साल और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई. मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसपर टिप्पणी करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि अगर उनका कोई अफेयर होता, तो मांस मुफ्त होता, छूट क्यों? एक अन्य ने लिखा कि सूअर के मांस पर छूट ने 30 साल की शादी बर्बाद कर दी. एक और व्यक्ति ने टिप्पणी की कि एक कसाई की छूट भी चाकू मारने का कारण हो सकती है और फिर उसे माफ कर दिया गया, ये बिल्कुल हास्यास्पद है.