Advertisement
trendingNow12988352
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'बेटा, मां आ गई है...', बेटे के कब्र पर टूट जाती है मां, परलोक में जिंदगी का सिखा रही हैं ये सबक?

China News: चीन में एक मां अपने बच्चे के कब्र पर रोजाना जाती है. वो कब्र पर जाकर अपने बेटे के कब्र को चूमती है. सोशल मीडिया पर महिला की ये पोस्ट वायरल हो गई है. लोग इसे जानकर भावुक हो गए हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 04, 2025, 05:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बेटा, मां आ गई है...', बेटे के कब्र पर टूट जाती है मां, परलोक में जिंदगी का सिखा रही हैं ये सबक?

China News: बेटा, मां के कलेजे का टुकड़ा होता है. एक बेटे के लिए मां हर जख्म उठा सकती है और हर दर्द झेल सकती है ताकि उसके बेटे को कोई आंच न आए, हालांकि कभी-कभी प्रकृति ऐसे जख्म देती है जो जिंदगी के साथ नहीं भरती है. चीन से भी एक ऐसा दुर्लभ मामला सामने आया है. यहां पर एक मां ने अपने तीन साल के बेटे को खो दिया. बेटे को खोने के बाद अब मां कब्र पर जाती है और कब्र को चूमती है. इस  आलम को देखकर सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गए हैं.

क्या है मामला
MY न्यूज के मुताबिक मध्य चीन के हेनान प्रांत की 34 वर्षीय महिला ने अपने तीन साल के बेटे को खो दिया. जन्म से एक रेयर जेनेटिक बीमारी (ARX म्यूटेशन) थी, जिससे दौरे और दिमागी कमजोरी होती है. इस बीमारी को देखते हुए डॅाक्टरों ने कहा था कि इसका इलाज नहीं हो सकता है और ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा 18 महीने तक जिंदा रहेगा, हालांकि उसकी मां ने हार नहीं मानी और उसे 27 बार ICU में भर्ती कराया और इलाज में करोड़ों रुपए खर्च किए.

क्या कहती है बच्चे की मां
उसने अपने छोटे बेटे के लिए इलाज के लिए घर तक को छोड़ दिया. हालांकि उसने 2023 में दुनिया को अलविदा कह दिया. उसके निधन के बाद उन्होंने घर से थोड़ी दूर पर एक कब्र बनवाया ताकि वो बच्चा कब्र में आजादी के साथ खेल सके. उस कब्र पर वो शुरुआत में रोज जाती थीं. हालांकि अब महीने में 2-3 बार जाती हैं और कब्र की फोटो को चूमती हैं. इसके अलावा वो कहती हैं कि मां आ गई हैं बेटा! और चिढ़ाते हुए कहती हैं इतनी मिठाई माता खाना वरना मोटा हो जाएगा, साथ ही कहती हैं कि दोस्तों खाना बांटना, अच्छा लड़का बनना! मां अपने बेटे को लेकर कहती हैं कि मैं उसे परलोक में जिंदगी के सबक सिखा रही हूं.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

china news

Trending news

टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
dk Shivkumar
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
bengaluru news
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
ED
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
Supreme Court
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
Manipur
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी