'बेटा, मां आ गई है...', बेटे के कब्र पर टूट जाती है मां, परलोक में जिंदगी का सिखा रही हैं ये सबक?

China News: बेटा, मां के कलेजे का टुकड़ा होता है. एक बेटे के लिए मां हर जख्म उठा सकती है और हर दर्द झेल सकती है ताकि उसके बेटे को कोई आंच न आए, हालांकि कभी-कभी प्रकृति ऐसे जख्म देती है जो जिंदगी के साथ नहीं भरती है. चीन से भी एक ऐसा दुर्लभ मामला सामने आया है. यहां पर एक मां ने अपने तीन साल के बेटे को खो दिया. बेटे को खोने के बाद अब मां कब्र पर जाती है और कब्र को चूमती है. इस आलम को देखकर सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गए हैं.

क्या है मामला

MY न्यूज के मुताबिक मध्य चीन के हेनान प्रांत की 34 वर्षीय महिला ने अपने तीन साल के बेटे को खो दिया. जन्म से एक रेयर जेनेटिक बीमारी (ARX म्यूटेशन) थी, जिससे दौरे और दिमागी कमजोरी होती है. इस बीमारी को देखते हुए डॅाक्टरों ने कहा था कि इसका इलाज नहीं हो सकता है और ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा 18 महीने तक जिंदा रहेगा, हालांकि उसकी मां ने हार नहीं मानी और उसे 27 बार ICU में भर्ती कराया और इलाज में करोड़ों रुपए खर्च किए.

क्या कहती है बच्चे की मां

उसने अपने छोटे बेटे के लिए इलाज के लिए घर तक को छोड़ दिया. हालांकि उसने 2023 में दुनिया को अलविदा कह दिया. उसके निधन के बाद उन्होंने घर से थोड़ी दूर पर एक कब्र बनवाया ताकि वो बच्चा कब्र में आजादी के साथ खेल सके. उस कब्र पर वो शुरुआत में रोज जाती थीं. हालांकि अब महीने में 2-3 बार जाती हैं और कब्र की फोटो को चूमती हैं. इसके अलावा वो कहती हैं कि मां आ गई हैं बेटा! और चिढ़ाते हुए कहती हैं इतनी मिठाई माता खाना वरना मोटा हो जाएगा, साथ ही कहती हैं कि दोस्तों खाना बांटना, अच्छा लड़का बनना! मां अपने बेटे को लेकर कहती हैं कि मैं उसे परलोक में जिंदगी के सबक सिखा रही हूं.