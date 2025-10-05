पहाड़ी पर बनाया ठिकाना, चूहों के जाल से किया 'कमाल', जंगलों में गुजारे 70 दिन, फिर क्यों मिले 12,42,697 रुपये?

China News: एक चीनी युवक ने 70 दिन घने जंगलों में बिताए और इसके बाद उसे 14000 अमेरिकी डॉलर (12,42,697 रुपये) मिले. आप सोच में पड़ गए होंगे कि जंगल में बिताने के लिए उसे पैसे क्यों दिए गए. इसके पीछे की क्या वजह है? इन जंगलों में समय बिताना इतना भी आसान नहीं था कभी जानवरों का खौफ तो कभी खाने की चिंता, इसके बावजूद भी युवक ने जंगल में 70 दिनों तक रहा, आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या मकसद था.

कार्यक्रम का हुआ था आयोजन

हुनान प्रांत के झांगजियाजी अपने मनोरम दृश्यों, गुफाओं और दुर्लभ वन्यजीवों के लिए जाना जाता है. यहां पर जुलाई में किक्सिंग माउंटेन कप जंगल सर्वाइवल चैलेंज नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसका आयोजन एक स्थानीय पर्यटन कंपनी और आउटडोर क्लबों द्वारा किया गया था. पूरे चीन से सौ प्रतियोगियों को केवल एक चाकू और एक बांस के डंडे के साथ सुदूर, जलवायु परिवर्तन वाले क्षेत्र में उतारा गया था.

केवल 10 प्रतियोगी बचे

इस प्रतियोगिता की गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को दो महीनों तक बिना किसी बाहरी सामान के जीवित रहना पड़ता, ये काम चुनौती भरा था, आखिर में यहां पर 10 प्रतियोगी ही बचे जिन्हें एक स्टेनलेस स्टील का कटोरा मिला, जिसमें उन्होंने 100,000 युआन के भव्य पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा की. 30 दिन तक जीवित रहने वाले प्रत्येक प्रतियोगी को 6,666 युआन (US$940) मिले और 22 सितंबर को 33 वर्षीय यांग डोंगडोंग जंगल में 70 दिनों तक जीवित रहने के बाद विजेता बने.

पहाड़ी का आश्रय बनाया

जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने सूखी घास, लताओं, बांस और पत्थरों का उपयोग करके एक पहाड़ी पर एक आश्रय बनाया. उन्होंने अपने कपड़ों के धागों से रस्सियां भी बनाईं और लकड़ी से एक छोटा सा स्टूल भी बनाया. यांग ने मछलियां और केकड़े पकड़ने के लिए बांस से टोकरियां बुनीं और जड़ी-बूटियां और फल इकट्ठा किए. साथ ही उन्होंने चूहों और कीड़ों को पकड़ने के लिए साधारण जाल भी बिछाए. जीवित रहने के लिए कई बार उन्हें उल्टी भी हुई इसके बावजूद भी वो बच गए.

सांपों से जूझे यांग

MY News के मुताबिक यांग ने कहा कि जब भोजन की कमी होती तो चिंता होने लगती है, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना था कि मुझे प्रोटीन और विटामिन का सही संतुलन मिले. साथ ही कहा कि सबसे बड़ी चुनौती ठंड थी, पतझड़ की रातें 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर रही थीं, भारी बारिश, फिसलन भरे रास्ते और सांपों से भी जूझना पड़ा. ठंड से बचने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया, 70 दिनों की प्रतियोगिता के बाद उनका 15 किलो वजन भी कम हो गया.