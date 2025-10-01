कठफोड़वे जैसी पैनी चोंच, सपाट कमर...क्या यही है चीन का सबसे घातक 'असुर', पहली बार दुनिया ने देखा

China News: चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगा है. इसी बीच चीन के एक लड़ाकू विमान की तस्वीर सामने आई है. जिसे लेकर लोगों का मानना है कि ये छठी पीढ़ी के J-50 स्टील्थ लड़ाकू विमान का नया रूप है.
China Fighter Aircraft: चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाने पर जो दे रहा है. हाल में ही विक्ट्री परेड में उसने अपने हथियारों का प्रदर्शन किया था. जिसके बाद दुनियाभर की निगाहें चीन पर टिक गई थी. ऐसे में एक तस्वीर काफी ज्यादा चर्चाओं में जिसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ये छठी पीढ़ी के J-50 स्टील्थ लड़ाकू विमान का नया रूप है, ये तस्वीर सैन्य जानकारों को भी काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.
रनवे पर खड़ा नजर आया विमान
बीते दिन चीनी सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि एक बिना पूंछ वाला लड़ाकू विमान रनवे पर खड़ा है. जिसे लेकर लोगों का कहना है कि विमान शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के डिज़ाइन के अनुरूप है, जिसे कभी-कभी जे-50 भी कहा जाता है. हालांकि इसे लेकर चीनी अधिकारियों का कोई बयान नहीं दिया है और न ही इस तस्वीर की प्रमाणिकता की पुष्टि की है.
क्या हुआ बदलाव
इससे पहले जो तस्वीर सामने आई थी उसमें और इसमें अंतर नजर आ रहा है. इसमें नाक पर लगा एयर डेटा बूम (एक सेंसर) गायब है, जो दिसंबर 2024 में पहली उड़ान के बाद कई टेस्ट फ्लाइट्स में दिखा था. चीनी पर्यवेक्षकों ने कहा कि बूम को हटाना एक सेंसर जिसका उपयोग परीक्षण उड़ानों के दौरान हवा की गति जैसी सटीक जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है. ऐसे में उनका मानना है कि छठी पीढ़ी के नए डिजाइन में बदलाव किया गया है.
चीन ने दिखाए कई हथियार
इससे पहले चीन ने विक्ट्री परेड में कई ऐसे हथियारों दिखाया था जिससे दुनियाभर के देश हैरान हो गए थे. इसी दौरान चीन ने पहली हाइपरसोनिक प्लेन किलर को भी दिखाया था, ये काफी ज्यादा घातक है, तियानमेन स्क्वायर से कुछ ट्रक गुजरे जिन पर CJ-1000 का लेबल लगा था, हालांकि इसके बारे में चीन ने ज्यादा खुलासा नहीं किया था.