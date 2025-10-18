Advertisement
'बस 1 नंबर ज्यादा और...', बेटे के रिजल्ट पर 'गदगद' हुए पेरेंट्स, अनचाहे परिणाम पर क्यों मनाया जश्न?

China News: चीन में एक पेरेंट्स वे अपने बच्चे को खुश करने के लिए ऐसी पार्टी रखी की उसकी चर्चा होने लगी. उनके बच्चे को परीक्षा में पास होने से केवल एक नंबर ज्यादा मिला था, जिसपर परिजनों ने जश्न मनाया. ऐसा क्यों किया जानते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 18, 2025, 01:30 PM IST
China News: कहते हैं कि खुशियों का कोई पैमाना नहीं होता है. कोई एक रोटी खाकर खुश रहता है तो भरपेट भोजन करने के बाद भी परेशान रहता है. हालांकि छोटी-छोटी खुशियों से ही जिंदगी जीने का मजा आता है. चीन के एक माता-पिता ने भी अपने बच्चे को ऐसी ही खुशियां दी, जिससे उनकी काफी ज्यादा सराहना हो रही है. इनके बच्चे को परीक्षा में पास होने से सिर्फ नंबर ज्यादा मिला था, बच्चे का उत्साह बढ़े इसलिए इन्होंने पार्टी की और उसका उत्साह बढ़ाया, जानिए पूरा मामला.

जमकर मनाया जश्न
सोशल मीडिया पर इसकी क्लिप भी वायरल हुई, जिस पर माता-पिता की लोगों ने जमकर तारीफ की. इसे लेकर उसकी मां ने कहा कि हमारे बेटे ने 100 में से 61 अंक प्राप्त किए हैं और उसने मासिक गणित की परीक्षा पास कर ली है, जबकि उसके पिता ने कहा कि यह हमारे परिवार के लिए वाकई सम्मान की बात है, मैं तुम्हारे दादा-दादी को यह खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाता हूं. इस खुशी को दोगुना करने के लिए उन्होंने शानदार डिनर का आयोजन किया और बेटे को गले लगाया और खूब प्यार किया.

इसलिए लिया फैसला
बता दें कि लियांग का सबसे बड़ा बेटा प्राथमिक विद्यालय के चौथे साल में है और उसे पढ़ाई में खासकर गणित में, दिक्कत आ रही है. अनहुई प्रांत के एक छोटे से काउंटी में बाल रोग विशेषज्ञ लियांग और उनकी पत्नी की एक बेटी और दो बेटे हैं, जिनका शैक्षणिक प्रदर्शन औसत से कम है. उन्होंने देखा है कि पढ़ाई का दबाव बच्चों पर कितना भारी पड़ सकता है, जिसमें एक दिल दहला देने वाला मामला भी शामिल है जहां एक बच्चे को अवसाद हो गया, जिससे माता-पिता बच्चे के अस्पताल के बिस्तर के पास खड़े होकर पछता रहे थे.ऐसे में इस बच्चे के माता-पिता ने कहा कि मैं अपने बच्चों के ग्रेड के लिए ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखता, जब तक कि वे स्वस्थ और खुश रहें. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी.

china news

