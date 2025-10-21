हॉरर फिल्म देखते-देखते खो बैठी सुध बुध; सेल्फ स्टडी क्लास में कैसे हुआ हैरतअंगेज काम?

China News: दुनिया भर में कई ऐसी फिल्में है जिसे देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं, ये फिल्में कई तरह की होती हैं, कोई फिल्म कॉमेडी होती है तो कोई लव स्टोरी तो कोई डरावनी, चीन में हॉरर फिल्म देखने से एक छात्रा मानसिक रोगी हो गई, ये सब तब हुआ जब वो स्कूल में सेल्फ स्टडी की क्लास ले रही थी और टीचर छुट्टी पर थे, जानिए क्या है पूरा मामला.

कब ही है घटना

यह घटना अक्टूबर 2023 की है, My News के मुताबिक दक्षिणी चीन के गुआंगशी क्षेत्र में एक स्कूल हेंगझोउ है, यहां पर स्कूल छुट्टी पर थे और स्टूडेंट्स की सेल्फ स्टडी की क्लास थी, इसी दौरान बच्चों को कुछ छात्रों ने फिल्म देखने को कहा और सभी की अनुमति से एक हॉरर फिल्म का चयन किया गया, बच्ची ने भी बहुत दिलचस्प के साथ फिल्म को देखा.

अजीबो-गरीब हुआ बर्ताव

हालांकि फिल्म को देखने के बाद उसका बर्ताव अजीब तरह से हो गया, बच्ची अपने माता पिता से बातचीत के दौरान डरी हुई थी इतना ही नहीं वो भ्रम में भी थी, उसकी स्थिति को देखकर माता पिता उन्हें अस्पताल में ले गए और वहां पर डॉक्टरों ने पाया कि वो मनोविकृति का शिकार हुई है. ये स्थिति अचानक तनाव की वजह से हो सकती है, माता पिता का शक स्कूल पर गया और फिर उनका मानना था कि बच्चे की सही तरह से निगरानी नहीं की, ऐसे में माता पिता मुआवजे की मांग करने लगे.

मुआवजे की मांग

मुआवजे की मांग के बाद जब अदालत को पता चला कि छात्रा को पहले कभी मानसिक बीमारी नहीं थी, न ही परिवार में ऐसा इतिहास था, स्कूल ने कहा कि यह उसकी निजी शारीरिक स्थिति की वजह से हुआ और उनका कोई दोष नहीं है. हालांकि अदालत ने फैसला दिया की छात्रा की इस स्थिति में स्कूल 30% जिम्मेदार है और उस छात्रा के परिजनों को बीमा कंपनी 9,182 युआन देगी.