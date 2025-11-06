'उबलते तेल' का जादुई फैसला; हाथ करता था झूठ का पर्दाफाश, भारत के पड़ोसी मुल्क में तब कैसे साबित होता था गुनाह?

China News: ये दुनिया विविधताओं से भरी हुई है. ऐसे में हम आपको बताने चल रहे हैं प्राचीन चीन के ईश्वरीय न्याय की उस विशेष विधि के बारे में जिससे बहुत सारे लोग अनजान हैं. यहां पर उबलते तेल में हाथ डालकर गुनाह साबित किया जाता था. जानिए ये कैसे होता था.
China News: ये दुनिया विविधताओं से भरी हुई है. यहां पर अलग-अलग धर्मों और जाति के लोग रहते हैं. लोगों के रहन-सहन के साथ-साथ उनकी परंपराएं भी काफी दिलचस्प होती हैं. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं प्राचीन चीन के ईश्वरीय न्याय की उस विशेष विधि के बारे में जिससे बहुत सारे लोग अनजान हैं. इस परंपरा को 'तेल-उड़ान अनुष्ठान' के नाम से जाना जाता है. इसका प्रयोग कब किया जाता था, आइए जानते हैं इसके बारे में.
'उबलते हुए तेल का निर्णय'
इस अनुष्ठान को लेकर कहा जाता है कि एक जमाने में फोरेंसिक विज्ञान का विकास नहीं हुआ था और लोगों के पास सत्य को उजागर करने का ज्ञान नहीं था. अक्सर वे सही और गलत में अंतर करने के लिए देवताओं की पूजा करते थे. ऐसी ही एक प्रथा थी 'उबलते हुए तेल का निर्णय' जिसे चीनी भाषा में लाओ यू गुओ के नाम से जाना जाता है. यह विशेष रूप से यी जातीय अल्पसंख्यकों में प्रचलित था जो मुख्यतः दक्षिण-पश्चिमी चीन के युन्नान और सिचुआन प्रांतों के ग्रामीण इलाकों में रहते थे.
कैसे होता था पवित्र अनुष्ठान
ऐतिहासिक अभिलेखों से संकेत मिलता है कि वुडिंग जैसे क्षेत्रों में यी लोग, सरकारी अधिकारियों से बहुत डरते थे, शायद ही कभी मुकदमा दायर करते थे और इसके बजाय ऐसे ईश्वरीय न्याय अनुष्ठानों पर निर्भर रहते थे. इस अनुष्ठान में एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाना होता था. जिसे दिव्य आत्मा के साथ निकटता का प्रतीक माना जाता है. इसके बाद एक ओझा इस समारोह का संचालन करता था और एक बर्तन में वनस्पति तेल को उबलने तक गर्म करता था. साथ ही साथ मंत्रोच्चार और पवित्र अनुष्ठान भी करता था.
कैसे होता था झूठ का पर्दाफाश
MY News के मुताबिक फिर एक छोटी सी वस्तु, जिसे यी संस्कृति में पारंपरिक रूप से चावल के दाने कहा जाता है, बर्तन में डालकर उसे निकाला जाता था. हालांकि कहीं पर अंडे, पत्थर, कुल्हाड़ी, अंगूठियां या यहां तक कि बाघ के दांत भी शामिल थे. इसके बाद मामले में प्रतिवादी को वस्तु निकालने के लिए बर्तन में नंगे हाथ से हाथ डालना होता था. अगर प्रतिवादी हाथ घायल है, तो उसे दोषी माना जाता था. अगर नहीं हुआ और बिना चोट के बाहर आ गया तो उसे निर्दोष माना जाता था. अगर चोट लग जाती थी तो वैधता की पुष्टि करने के लिए ये प्रक्रिया फिर दोहरानी होती थी. यह अनुष्ठान एक सूक्ष्म तरीके से न्याय को बढ़ावा देने और गलत कामों को दंडित करने के लिए संचालित किया जाता था.