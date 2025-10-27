'तुम्हारा पति दूसरी...', 'ज्योतिषी' की बातों में आकर पत्नी ने लगाया बेवफाई का आरोप, क्यों थाने पहुंचा हसबैंड?

China News: कहते हैं कि शक वो बीमारी है जो किसी भी रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देता है. चाहे वो रिश्ता भाई-बहन का हो, चाहे दोस्त,यार का हो या फिर पति-पत्नी का, अगर इन रिश्तों में किसी वजह से शक पैदा हो जाता है जो रिश्ता खत्म होने का कगार पर आ जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ है चीन में, यहां पर एक महिला ने ज्योतिषी की बातों की वजह से पति पर बेवफाई का आरोप लगाया है. ज्योतिषी ने महिला से कहा था कि उसका पति दूसरी महिलाओं के साथ होटलों में गया था. क्या है मामला जानते हैं.

क्या है मामला

पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत के वुहू में एक चीनी महिला ने अपने पति पर बेवफाई का आरोप लगाया, जो सिर्फ एक ऑनलाइन ज्योतिषी सत्र पर आधारित था. ज्योतिषी ने दावा किया कि उसका पति वेश्याओं के पास गया और दूसरी महिलाओं के साथ होटलों में ठहरा था. इस वजह से पति ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस में शिकायत की है. यह घटना 22 अक्टूबर को लोगों के ध्यान में आई.

पुलिस ने कही ये बात

वहीं मामले को लेकर वुहू पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की जिउजियांग शाखा के गुआंदोउ पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी झाओ जिंग्यू ने कहा उसने एक तथाकथित ज्योतिषी से सलाह लेने के लिए 500 युआन खर्च किए, जिसने उसे बताया कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है. ज्योतिषी ने फीस मांगी, और पहले ही भुगतान कर दिया था, ऐसे में महिला को लगा की ज्योतिषी का दावा बिल्कुल सटीक है.

खड़ा हुआ बखेड़ा

MY News के मुताबिक महिला ने ज्योतिषी की बातों पर भरोसा कर लिया, मामले का हल निकालने के लिए पति ने पुलिस से सहायता मांगी है, इस मामले ने सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा कर दिया, एक व्यक्ति ने कमेंट करते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि इस पति के साथ सचमुच अन्याय हुआ है लेकिन सच कहूं तो पत्नी शायद बस किसी से अपना गुनाह कबूलवाना चाहती हो. जबकि अगर तुमने सच में धोखा दिया है, तो सच्चे दिल से पछताओ और गलती सुधारो, अगर ऐसा नहीं किया है तो पत्नी को तलाक दे दो.