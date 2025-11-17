Advertisement
'न जिम और न ही कोई वर्कआउट...', चीनी महिला ने ऐसे घटा लिया 14 किलो वजन, 35 दिनों तक जंगलों में किया ये काम

China News: चीन की एक लड़की ने 35 दिनों तक जंगल में बिताने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. इस दौरान उसने अपना 14 किलो वजन कम कर लिया. इसके लिए उसने क्या किया, आइए जानते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 17, 2025, 02:25 PM IST
'न जिम और न ही कोई वर्कआउट...', चीनी महिला ने ऐसे घटा लिया 14 किलो वजन, 35 दिनों तक जंगलों में किया ये काम

China News: अक्सर देखा जाता है कि लोग अपना वजन घटाने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं. कोई जिम जाता है तो कोई घर पर ही वर्कआउट करता है. हालांकि चीन में रहने वाली एक लड़की ने जंगलों में 35 दिन तक अकेले रहने की एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. इन घने जंगलों में रहना इतना भी आसान नहीं था लेकिन उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और कांस्य पदक जीता. यहां पर जीवित रहने के लिए उसने किस चीज का सेवन किया, आइए जानते हैं.

महिला ने जीता कांस्य पदक
MY News के मुताबिक 25 साल की लड़की झाओ तिएझू ने जंगल में अकेले जीवित रहने की 35 दिन की चुनौती में हिस्सा लिया और तीसरा स्थान (कांस्य पदक) जीत लिया. उसे 7,500 युआन (लगभग 85 हजार रुपये) का इनाम भी मिला. सबसे खास बात ये रही कि इस दौरान उसका वजन 85 किलो से घटकर सिर्फ 71 किलो रह गया, यानी पूरे 14 किलो कम हो गया, सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि उसने 35 दिनों में कुल 50 चूहे पकड़े और उन्हें भूनकर खा लिया.

छिल गए हाथ पैर
इन दिनों को लेकर उसने बताया कि मुश्किलें भी बहुत आईं, 40 डिग्री तक की गर्मी थी, हाथ पैर भी छिल गए थे, इतना ही नहीं पैरों पर कीड़ों ने भी काट लिया था. धूप की वजह वो पूरी तरह झुलस गई. इन 35 दिनों में केकड़े, समुद्री जीव, सीप का भी सेवन किया. इन 35 दिनों के आखिरी दिनों में जब तूफान आया तो उन्होंने इस प्रतियोगिता को छोड़ने का निर्णय किया. 

लोगों ने किया कमेंट
मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, वजन कम हो गया और अच्छे पैसे भी मिले, अब मैं अपने नरम बिस्तर पर सोना चाहती हूं. अगली बार फिर ऐसी ही प्रतियोगिता में जाएगी और 15 किलो और वजन कम करने का इरादा है, इस पर कमेंट करते हुए एक ने लिखा कि जंगल में जीवित रहने की प्रतियोगिता कॉस्मेटिक सर्जरी से ज्यादा प्रभावी है. 

