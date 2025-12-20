Advertisement
trendingNow13047462
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनवाह रे ड्रेगन! नोट पर छप रही जिसकी फोटो उसे पता तक नहीं, 50 साल बाद किसान महिला को कैसे मिली जानकारी?

वाह रे ड्रेगन! नोट पर छप रही जिसकी फोटो उसे पता तक नहीं, 50 साल बाद किसान महिला को कैसे मिली जानकारी?

China News: चीन में एक लड़की की तस्वीर नोट पर छप गई थी, नोट पर छपने के बाद से ही इसकी काफी ज्यादा चर्चा होने लगी थी. करीब 50 साल बाद वो महिला मिली है जिसकी नोट में तस्वीर छपी थी. जानिए ऐसा कैसे हुआ? 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 20, 2025, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वाह रे ड्रेगन! नोट पर छप रही जिसकी फोटो उसे पता तक नहीं, 50 साल बाद किसान महिला को कैसे मिली जानकारी?

China News: ये दुनिया आश्चर्यों से भरी हुई है, यहां पर कई ऐसे काम हुए हैं जिसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं. कुछ ऐसा ही चीन में हुए, चीन में एक लड़की की तस्वीर नोट पर छप गई थी, वो लड़की कौन है इससे लोग अनजान थे, करीब 50 साल बाद अब वो लड़की मिली है, शाई नियान नाम की ये लड़की एक साधारण किसान है, जिसका संबंध डोंग अल्पसंख्यक समुदाय से है. उसका उपनाम 'वन युआन गर्ल' है और इस नाम से उसे पूरे चीन में जाना जाता है. जानिए क्या है पूरा मामला. 

गई थी बाजार
जिओ न्यूज उर्दू के मुताबिक जब शाई 16 साल की थीं तब वो अपनी सहेलियों के साथ अपने गांव के पास एक बाजार में गई थीं. इस दौरान उन्होंने पारंपरिक डोंग वस्त्र पहन रखे थे और उनके कानों में चांदी की बड़ी बालियां थीं. जब वह एक स्टॉल में सामान देख रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ खींच लिया. इस घटना से शाईं चिंतित हो गईं, हालांकि वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगी, वहां पर शाई नियान ने उसकी तस्वीर बनाई और शाई इस घटना को पूरी तरह से भूल गईं.

जारी हुआ था नोट
इसे लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें घटना तब तक याद नहीं थी जब तक कि लोगों ने यह कहना शुरू नहीं कर दिया कि करेंसी नोट पर छपी लड़की बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती है. 1988 में चीन ने एक नया एक-युआन का नोट जारी किया, जिसमें दो महिलाओं की तस्वीर थी, एक डोंग समुदाय से और दूसरी याओ अल्पसंख्यक समुदाय से थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नहीं हुई कोई खुशी
साल 2010 में अधिकारियों ने कहा कि युआन गर्ल बिल्कुल शाई नियान जैसी दिखती है और फिर उन्होंने ढूंढ़ते-ढूंढ़ते उसे खोज निकाला. इसके अलावा किंगयुन कस्बे के सरकारी अधिकारियों ने 2017 में कहा था कि वे शुरू से ही जानते थे कि वन युआन गर्ल किंगयुन की रहने वाली थी, और यह बात लड़की के केशविन्यास और बालों की लटों से स्पष्ट थी. हालांकि शाई नियान को यह जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि उसे करेंसी नोट का हिस्सा बना दिया गया है, वो अपना जीवन पहले की तरह सी जीते रहे. 

नहीं उठाया कोई फायदा
शाई छह भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी और बचपन से ही परिवार के साथ काम कर रही थी. वह अपने बालों के लिए अपने गांव में मशहूर थी और उसे गांव का फूल कहा जाता था. उन्होंने 23 साल की उम्र में शादी की और उनके एक बेटा और एक बेटी हैं. पर उनके परिवार ने करेंसी नोट खोजने की प्रसिद्धि का फायदा उठाकर कभी भी सरकार से सहायता का अनुरोध नहीं किया.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

china news

Trending news

मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
Who Global Summit
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
Harish Rana Coma Case
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
Humayun Kabir Statement
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
elephants accident
असम में ट्रेन ने कुचले 8 हाथी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे; कई डिब्बे पटरी से उतरे
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट