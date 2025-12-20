वाह रे ड्रेगन! नोट पर छप रही जिसकी फोटो उसे पता तक नहीं, 50 साल बाद किसान महिला को कैसे मिली जानकारी?

China News: ये दुनिया आश्चर्यों से भरी हुई है, यहां पर कई ऐसे काम हुए हैं जिसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं. कुछ ऐसा ही चीन में हुए, चीन में एक लड़की की तस्वीर नोट पर छप गई थी, वो लड़की कौन है इससे लोग अनजान थे, करीब 50 साल बाद अब वो लड़की मिली है, शाई नियान नाम की ये लड़की एक साधारण किसान है, जिसका संबंध डोंग अल्पसंख्यक समुदाय से है. उसका उपनाम 'वन युआन गर्ल' है और इस नाम से उसे पूरे चीन में जाना जाता है. जानिए क्या है पूरा मामला.

गई थी बाजार

जिओ न्यूज उर्दू के मुताबिक जब शाई 16 साल की थीं तब वो अपनी सहेलियों के साथ अपने गांव के पास एक बाजार में गई थीं. इस दौरान उन्होंने पारंपरिक डोंग वस्त्र पहन रखे थे और उनके कानों में चांदी की बड़ी बालियां थीं. जब वह एक स्टॉल में सामान देख रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ खींच लिया. इस घटना से शाईं चिंतित हो गईं, हालांकि वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगी, वहां पर शाई नियान ने उसकी तस्वीर बनाई और शाई इस घटना को पूरी तरह से भूल गईं.

जारी हुआ था नोट

इसे लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें घटना तब तक याद नहीं थी जब तक कि लोगों ने यह कहना शुरू नहीं कर दिया कि करेंसी नोट पर छपी लड़की बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती है. 1988 में चीन ने एक नया एक-युआन का नोट जारी किया, जिसमें दो महिलाओं की तस्वीर थी, एक डोंग समुदाय से और दूसरी याओ अल्पसंख्यक समुदाय से थे.

नहीं हुई कोई खुशी

साल 2010 में अधिकारियों ने कहा कि युआन गर्ल बिल्कुल शाई नियान जैसी दिखती है और फिर उन्होंने ढूंढ़ते-ढूंढ़ते उसे खोज निकाला. इसके अलावा किंगयुन कस्बे के सरकारी अधिकारियों ने 2017 में कहा था कि वे शुरू से ही जानते थे कि वन युआन गर्ल किंगयुन की रहने वाली थी, और यह बात लड़की के केशविन्यास और बालों की लटों से स्पष्ट थी. हालांकि शाई नियान को यह जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि उसे करेंसी नोट का हिस्सा बना दिया गया है, वो अपना जीवन पहले की तरह सी जीते रहे.

नहीं उठाया कोई फायदा

शाई छह भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी और बचपन से ही परिवार के साथ काम कर रही थी. वह अपने बालों के लिए अपने गांव में मशहूर थी और उसे गांव का फूल कहा जाता था. उन्होंने 23 साल की उम्र में शादी की और उनके एक बेटा और एक बेटी हैं. पर उनके परिवार ने करेंसी नोट खोजने की प्रसिद्धि का फायदा उठाकर कभी भी सरकार से सहायता का अनुरोध नहीं किया.