'खोया दोस्त, बचा सिर्फ गम...', चीनी महिला के 'बत्तख' का दर्दनाक अंत, सोशल मीडिया पर क्यों इमोशनल हुए लोग?

China News: पूर्वी चीन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर हर कोई हैरान हो गया है. यहां पर कार की चपेट में आकर एक बुजुर्ग चीनी महिला के बत्तख की मौत हो गई. महिला और बत्तख के बीच भावनात्मक लगाव देखकर लोग टूट गए हैं.
China News: कहते हैं कि अगर किसी से लगाव हो जाए तो फिर बिछड़ना काफी ज्यादा दर्दनाक होता है. लोग बिछड़ने के बाद भी सालों साल उस इंसान को नहीं भूल पाते हैं. इंसानों के अलावा जानवरों से भी ये लगाव लोगों को हो जाता है. पूर्वी चीन से भी ऐसा ही मामला यहां पर एक बुजुर्ग महिला के पालतू बत्तख की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, मौत के बाद महिला सड़क पर विलाप करती हुई नजर आई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस भावुक वीडियो पर लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.
क्या है मामला
MY News के मुताबिक पूर्वी चीन के जियांग्सू प्रांत में एक हादसा हुआ और महिला के पालतू बत्तख की जान चली गई. चेन नाम की पड़ोसी के अनुसार बुज़ुर्ग महिला ने अपने पति को ग्रासनली और पेट के कैंसर का पता चलने के बाद पिछले चार सालों से बत्तख को अपने प्यारे पालतू जानवर के रूप में पाल रही है, चेन ने बताया कि महिला अंधविश्वास के कारण बत्तख को पालती थी, यह मानकर कि यह उसके पति को आशीर्वाद देगा. हर बार जब उसका पति कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल जाता, तो वह बत्तख से पूछती कि क्या वह ठीक है और बत्तख गंभीरता से अपना सिर हिला देती. उसके पति का कीमोथेरेपी उपचार कारगर साबित हुआ.
हादसे में गई बत्तख की जान
महिला और बत्तख के बीच का रिश्ता अटूट हो गया, बढ़ते हुए दिन के साथ महिला बत्तख की देखभाल ऐसे करने लगी जैसे वह उसका बच्चा हो. हालांकि एक दिन अचानक बत्तख गायब हो गई और जब तक वह उसे सड़क पर मिली. तब तक वह एक कार दुर्घटना की चपेट में आने की वजह से मर चुकी थी. बत्तख की मौत पर महिला के गहरे दुःख ने कई दिल तोड़ दिए, दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार ड्राइवर मौके से भाग गया, लेकिन बाद में ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़ लिया. जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग इस पर टिप्पणी करने लगे.
लोगों ने दी प्रतिक्रिया
एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह सिर्फ एक बत्तख नहीं थी, बल्कि उसका आध्यात्मिक सहारा भी उससे छीन लिया गया था, एक अन्य ने लिखा कि शायद उसने बत्तख को सिर्फ अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि इसलिए पालतू बनाया था क्योंकि उसे अपनी बात सुनने के लिए एक साथी की जरूरत थी. एक यूजर्स ने लिखा कि शायद बत्तख की मौत ने उसके परिवार के लिए एक आपदा को टालने में मदद की.