लॉटरी में हाथ लगा 'जैकपॉट', लाइव स्ट्रीमर पर उड़ा दिए 1,49,51,653, पत्नी को नहीं दी फूटी कौड़ी

China News in Hindi: सोशल मीडिया पर कभी- कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे लोगों के होश उड़ जाते हैं. ऐसा ही मामला पूर्वी चीन से सामने आया है. यहां पर एक व्यक्ति ने 14 लाख अमेरिकी डॉलर लॉटरी में जीत गया, इतनी रकम जीतने के बाद वो अपना होश-ओ-हवास गंवा बैठा और ये रकम वो एक महिला लाइव स्ट्रीमर पर लुटा दी पर और अपनी पत्नी को कुछ नहीं दिया. इस मामले ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जानें पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला शेडोंग प्रांत के देझोऊ का है. इन दोनों कपल की शादी साल 2016 में हुई थी और पिछले साल 17 दिसंबर को उसके पति ने 101.7 लाख युआन की लॅाटरी जीती, उसने बताया कि उस समय उनकी कमाई 81.4 लाख युआन थी, जब उसके पति ने उसे यह खुशखबरी सुनाई, तो वह भी उतनी ही खुश हुई जितनी उसके पति ने कहा कि वह इस पैसे से अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीद सकती है.

पत्नी को दिया धोखा

उसने उसे एक बैंक कार्ड भी दिया, जिसमें कथित तौर पर तीन मिलियन युआन (420,000 अमेरिकी डॉलर) का बैलेंस था, जिसे वे खर्च कर सकती थी. हालांकि उसे खाते में बैलेंस चेक किए बिना कार्ड को दराज में रख दिया. हालांकि बदलते हुए समय के साथ वो युवक अजीबो-गरीब हरकतें करने लगा, वो फिर अपनी पत्नी को पैसे देने से हिचकिचाने लगा और दिन में जुआ खेलने लगा और रातभर रात भर महिला होस्ट की लाइव-स्ट्रीमिंग देखता था.

तलाक की दी अर्जी

इतना ही नहीं वो इन्हें टिप भी देता था. MY News के मुताबिक उसने ऐसी ही एक लाइव-स्ट्रीमर को 1.2 मिलियन युआन (168,000 अमेरिकी डॉलर) की टिप दी. जुलाई में उसी महिला को लेकर वो 4 दिन की यात्रा पर भी गया, हालांकि वो बाद में पकड़ा गया, उसकी पत्नी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि मैंने सोचा था कि जिंदगी भर साथ रहूंगी लेकिन उसने मुझे एक पल में धोखा दे दिया, काश उसने वो लॅाटरी ही न जीती होती. अब दोनों में तलाक लेने की बातें भी चल रही है. उसके पति ने तलाक की अर्जी भी दी है.