'किसी से डील करने के लिए उसको धमकाना सही तरीका नहीं', चीन ने अमेरिका का 'लोड' ही नहीं लिया

China on US sanctions: चीन ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए ताजा सैंक्शंस और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन की कड़ी निंदा की है. ड्रैगन कहा है कि वो अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा. बीजिंग का ये कमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के चीनी आयात पर 100 फीसदी शुल्क लगाने की धमकी के बाद आई है, जिससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार तनाव फिर से बढ़ गया है.



चीन का यूएस को कड़ा जवाब

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान (Lin Jian) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, "चीन हाल ही में अमेरिका की तरफ लगाए गए प्रतिबंधों को पूरी ताकत से खारिज करता है, तथा अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा, वो करेगा. चीन से निपटने के लिए हाई टैरिफ लगाने की धमकी देना सही तरीका नहीं है. अमेरिका को अपना रवैया सुधारना चाहिए और दोनों राष्ट्रपतियों के बीच फोन पर हुई आम सहमति के मुताबिक काम करना चाहिए. दोनों पक्ष बातचीत के जरिए एक-दूसरे की चिंताओं का समाधान कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, और बाइलैटरल रिलेशन को स्थिर, मजबूत और टिकाऊ बनाए रखने के लिए समानता, सम्मान और म्यूचुअल बेनेफिट के आधार पर मतभेदों को सुलझाना चाहिए."

China firmly rejects the recent U.S. restrictions and sanctions on China, and will do what is necessary to protect its legitimate rights and interests. Threatening high tariffs is not the right way to deal with China. The U.S. should correct its approach and act on the common… pic.twitter.com/bzutPFCCcR — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) October 13, 2025

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने इस विवाद को कमतर आंकने की कोशिश की, शी जिनपिंग की तारीफ एक "बेहद सम्मानित" नेता के रूप में की और भरोसा जताया कि रिश्ते बेहतर होंगे. हालांकि, व्हाइट हाउस ने चीन की हालिया कार्रवाइयों पर हैरानी जताते हुए एक मैसेज पोस्ट किया, जिससे प्रशासन के रुख को लेकर भ्रम और बढ़ गया.

Don’t worry about China, it will all be fine! Highly respected President Xi just had a bad moment. He doesn’t want Depression for his country, and neither do I. The U.S.A. wants to help China, not hurt it!!! President DJT (TS: 12 Oct 12:43 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​‌‍… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 12, 2025

'हम ट्रेड वॉर नहीं चाहते'

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने टैरिफ की धमकियों के लिए अमेरिका की आलोचना की और चेतावनी दी कि अगर वाशिंगटन आगे बढ़ता है तो बीजिंग जवाबी कार्रवाई करेगा. मंत्रालय ने दोहराया कि चीन ट्रेड वॉर नहीं चाहता, लेकिन वो अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने में संकोच नहीं करेगा.

