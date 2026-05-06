ड्रैगन पाकिस्तान को देगा J-35 जेट? 2026 में पहली खेप की संभावना, चीन-पाक डील पर खुलासा!

चीन के अत्याधुनिक फाइटर जेट को लेकर एक नई हलचल देखने को मिल रही है. चीनी सरकारी टीवी ने हाल ही में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-35A का एक्सपोर्ट वर्जन दिखाया है. इसके बाद से ही रक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा तेज हो गई है कि इस जेट का पहला खरीदार कौन होगा. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान इस दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को इस जेट की पहली खेप इसी साल मिल सकती है, जिसमें 4 से 12 विमान शामिल हो सकते हैं. पाकिस्तान वायुसेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन सुल्तान एम. हाली का कहना है कि पाकिस्तान का J-35A में दिलचस्पी सिर्फ एक नए फाइटर जेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इसके जरिए पूरी तरह से पांचवीं पीढ़ी के कॉम्बैट सिस्टम में एंट्री करना चाहता है.

लंबे समय से पाकिस्तान चीन पर निर्भर रहा है

दरअसल, पाकिस्तान लंबे समय से चीनी रक्षा प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहा है. JF-17 थंडर से लेकर J-10CE तक, दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी रही है. J-35A के साथ चीन सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि एक पूरा 'कॉम्बैट इकोसिस्टम' ऑफर कर रहा है, जिसमें KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एयरक्राफ्ट और HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं. यही पैकेज पाकिस्तान के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन रहा है.

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यह एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत

रिटायर्ड विंग कमांडर असद अली का मानना है कि पाकिस्तान J-35A के लिए एक 'आदर्श ग्राहक' है, क्योंकि पाकिस्तान वायुसेना लंबे समय से चीन के रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन प्लेटफॉर्म रही है. उनके मुताबिक, भारत अपनी वायुसेना को लगातार अपग्रेड कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान इस नए जेट के जरिए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है. कुल मिलाकर, J-35A सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है. अगर यह डील होती है, तो यह दक्षिण एशिया के सैन्य संतुलन पर गहरा असर डाल सकती है.

पाकिस्तान को है JF-17 जैसे विमानों को ऑपरेट करने का अनुभव

हालांकि, इस डील के साथ एक चुनौती भी जुड़ी है इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी. असद अली का कहना है कि पाकिस्तान के पास पहले से JF-17 जैसे विमानों को ऑपरेट करने का अनुभव है, इसलिए ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन सुल्तान हाली इस मुद्दे पर थोड़ा सतर्क नजर आते हैं. उनका कहना है कि J-35A की स्टेल्थ और नेटवर्क-केंद्रित क्षमताओं का पूरा फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान को अपने एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा. इसमें मजबूत शेल्टर, क्लाइमेट-कंट्रोल्ड हैंगर और सुरक्षित डाटा लिंक सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

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