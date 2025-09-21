China: बच्चे के नाम को लेकर आई मां-बाप के बीच तलाक की नौबत, कोर्ट के फैसले से सन्न रह गए लोग
Advertisement
trendingNow12930696
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

China: बच्चे के नाम को लेकर आई मां-बाप के बीच तलाक की नौबत, कोर्ट के फैसले से सन्न रह गए लोग

China: चीन से अक्सर चौंकाने वाले मामले और विवाद सामने आते है. हाल ही में चीन के एक कपल का ऐसा ही एक डिवोर्स केस सामने आया है. जिसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे. दरअसल, मां-बाप के बीच बच्चे के नाम को लेकर विवाद हुआ. जिसके चलते पति-पत्नी ने एक-दूसरे के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल कर दिया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Twitter
Twitter

China: चीन से तलाक को लेकर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, चीन की एक अदालत ने हाल ही में एक दम्पति के बीच अपने बच्चे के नाम को लेकर हुए मतभेद के कारण तलाक के मुकदमे की सुनवाई की. दम्पति में अपने बेटे के नाम पर आम सहमति न बन पाने के कारण एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण उचित कानूनी दस्तावेजों के अभाव में बच्चे का कोई भी टीकाकरण नहीं हो पा रहा है.

2023 में हुआ था दम्पत्ति का विवाह

जानकारी के अनुसार, दम्पति का विवाह 2023 में हुआ था और अगले वर्ष उन्हें एक लड़का हुआ था. शंघाई मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष की शुरुआत में पत्नी ने असंगतता का हवाला देते हुए शंघाई के पुडोंग जिला पीपुल्स कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन दायर किया था. मामले की जांच के दौरान अदालत को पता चला कि दम्पति के बीच अपने बेटे के नाम को लेकर काफी विवाद था. वे इस बात पर भी सहमत नहीं हो सके कि बच्चे के कानूनी दस्तावेजों के लिए आवेदन कौन संभालेगा, दोनों इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्हें स्वतंत्र रूप से मामले का प्रबंधन करना चाहिए, जबकि दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी. माता-पिता के बीच चल रहे विवाद के परिणामस्वरूप, लड़का कोई भी पहचान दस्तावेज प्राप्त करने में असमर्थ है, जिसके कारण उसे आवश्यक टीके नहीं लग पाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, चीन में एक वर्ष से कम उम्र के शिशुओं को आम तौर पर 10 निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं जो सभी सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं. अदालती मध्यस्थता के कई दौर के बाद दंपति आखिरकार अपने बेटे के नाम पर सहमत हो गए, हालांकि नाम का खुलासा नहीं किया गया. अदालत ने नाबालिग बच्चों की देखभाल पर एक नोटिस भी जारी किया है जिसमें दंपति को पांच दिनों के भीतर अपने बेटे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करने और अदालत को अवगत कराने के लिए कहा गया. 

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर सहमत हुए पति-पत्नी

इस बीच, पति ने प्रस्ताव रखा कि वह स्वयं जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करे तथा पत्नी से अनुरोध किया कि वह उसे प्राधिकरण पत्र उपलब्ध कराए. पत्नी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिससे स्थिति एक बार फिर बिगड़ गई. नाबालिगों के हितों से संबंधित मामले की गंभीर प्रकृति को देखते हुए अदालत ने दम्पति को सलाह दी कि बच्चे के कानूनी दस्तावेजों पर सहयोग न करना उनके माता-पिता के दायित्वों का उल्लंघन होगा. अंततः, दम्पति जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु एक न्यायाधीश के साथ अस्पताल जाने के लिए सहमत हो गए.

हालांकि, जल्द ही इस बात पर बहस छिड़ गई कि दस्तावेज किसके पास रहेगा. न्यायाधीश की मध्यस्थता से उन्होंने तय किया कि प्रमाणपत्र अस्थायी रूप से अदालत में रखा जाएगा. इसके बाद, अदालत द्वारा आगे की चर्चा के बाद वे इस बात पर सहमत हुए कि पत्नी जन्म प्रमाण पत्र अपने पास रखेगी, जबकि पति एक पत्र का मसौदा तैयार करेगा जिसमें पत्नी को सार्वजनिक सुरक्षा प्राधिकरण में अपने बेटे के नागरिक रजिस्ट्री प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत किया जाएगा.

पीठासीन न्यायाधीश गुओ दान ने कहा कि हाल के वर्षों में कई माता-पिता ने तलाक के विवादों में अपने बच्चों के कल्याण को सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल किया है. गुओ ने मीडिया को बताया कि यह व्यवहार न केवल उनके अनिवार्य अभिभावकीय कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, बल्कि बच्चे के मूल अधिकारों का भी हनन करता है. यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है जिस पर व्यापक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है. इस बीच इस खबर के वायरल होने पर एक इंटरनेट उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की कि वे बहुत गैरजिम्मेदार हैं. एक अन्य उपयोगकर्ता ने सोचा कि उनके बीच काफी मतभेद को देखते हुए मुझे आश्चर्य है कि आखिर उन्होंने शादी कैसे कर ली.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

china

Trending news

भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
india
भारत-US ट्रेड डील पर नई वीजा पॉलिसी के बाद संकट के बादल, पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
Karnataka News
कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
Garba
'गोमूत्र छिड़कने के बाद...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर घमासान
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
weather update
भयंकर बरसात के बाद अब सर्दी ढहाएगी 'प्रचंड सितम'! जम जाएंगे नदी-नाले, पढ़ें ये अपडेट
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
;