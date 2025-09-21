China: बच्चे के नाम को लेकर आई मां-बाप के बीच तलाक की नौबत, कोर्ट के फैसले से सन्न रह गए लोग

China: चीन से तलाक को लेकर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, चीन की एक अदालत ने हाल ही में एक दम्पति के बीच अपने बच्चे के नाम को लेकर हुए मतभेद के कारण तलाक के मुकदमे की सुनवाई की. दम्पति में अपने बेटे के नाम पर आम सहमति न बन पाने के कारण एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण उचित कानूनी दस्तावेजों के अभाव में बच्चे का कोई भी टीकाकरण नहीं हो पा रहा है.

2023 में हुआ था दम्पत्ति का विवाह

जानकारी के अनुसार, दम्पति का विवाह 2023 में हुआ था और अगले वर्ष उन्हें एक लड़का हुआ था. शंघाई मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष की शुरुआत में पत्नी ने असंगतता का हवाला देते हुए शंघाई के पुडोंग जिला पीपुल्स कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन दायर किया था. मामले की जांच के दौरान अदालत को पता चला कि दम्पति के बीच अपने बेटे के नाम को लेकर काफी विवाद था. वे इस बात पर भी सहमत नहीं हो सके कि बच्चे के कानूनी दस्तावेजों के लिए आवेदन कौन संभालेगा, दोनों इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्हें स्वतंत्र रूप से मामले का प्रबंधन करना चाहिए, जबकि दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी. माता-पिता के बीच चल रहे विवाद के परिणामस्वरूप, लड़का कोई भी पहचान दस्तावेज प्राप्त करने में असमर्थ है, जिसके कारण उसे आवश्यक टीके नहीं लग पाए हैं.

बता दें, चीन में एक वर्ष से कम उम्र के शिशुओं को आम तौर पर 10 निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं जो सभी सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं. अदालती मध्यस्थता के कई दौर के बाद दंपति आखिरकार अपने बेटे के नाम पर सहमत हो गए, हालांकि नाम का खुलासा नहीं किया गया. अदालत ने नाबालिग बच्चों की देखभाल पर एक नोटिस भी जारी किया है जिसमें दंपति को पांच दिनों के भीतर अपने बेटे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करने और अदालत को अवगत कराने के लिए कहा गया.

जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर सहमत हुए पति-पत्नी

इस बीच, पति ने प्रस्ताव रखा कि वह स्वयं जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करे तथा पत्नी से अनुरोध किया कि वह उसे प्राधिकरण पत्र उपलब्ध कराए. पत्नी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिससे स्थिति एक बार फिर बिगड़ गई. नाबालिगों के हितों से संबंधित मामले की गंभीर प्रकृति को देखते हुए अदालत ने दम्पति को सलाह दी कि बच्चे के कानूनी दस्तावेजों पर सहयोग न करना उनके माता-पिता के दायित्वों का उल्लंघन होगा. अंततः, दम्पति जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु एक न्यायाधीश के साथ अस्पताल जाने के लिए सहमत हो गए.

हालांकि, जल्द ही इस बात पर बहस छिड़ गई कि दस्तावेज किसके पास रहेगा. न्यायाधीश की मध्यस्थता से उन्होंने तय किया कि प्रमाणपत्र अस्थायी रूप से अदालत में रखा जाएगा. इसके बाद, अदालत द्वारा आगे की चर्चा के बाद वे इस बात पर सहमत हुए कि पत्नी जन्म प्रमाण पत्र अपने पास रखेगी, जबकि पति एक पत्र का मसौदा तैयार करेगा जिसमें पत्नी को सार्वजनिक सुरक्षा प्राधिकरण में अपने बेटे के नागरिक रजिस्ट्री प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत किया जाएगा.

पीठासीन न्यायाधीश गुओ दान ने कहा कि हाल के वर्षों में कई माता-पिता ने तलाक के विवादों में अपने बच्चों के कल्याण को सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल किया है. गुओ ने मीडिया को बताया कि यह व्यवहार न केवल उनके अनिवार्य अभिभावकीय कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, बल्कि बच्चे के मूल अधिकारों का भी हनन करता है. यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है जिस पर व्यापक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है. इस बीच इस खबर के वायरल होने पर एक इंटरनेट उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की कि वे बहुत गैरजिम्मेदार हैं. एक अन्य उपयोगकर्ता ने सोचा कि उनके बीच काफी मतभेद को देखते हुए मुझे आश्चर्य है कि आखिर उन्होंने शादी कैसे कर ली.