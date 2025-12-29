शादी के लिए इमोशनल ब्लैकमेल? AI वीडियो से बच्चों को डरा रहे माता-पिता, क्या है पूरा माजरा

AI video encourages adults to get married: मौजूदा दौर में अधिकतर युवा अपने आप को आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं. जिसके चलते वो समय पर गृहस्थी जीवन में नहीं जा पा रहे हैं या फिर यूं कहें कि जाना नहीं चाहते हैं. ये सब उनके लिए तो अपनी मर्जी का फैसला हो सकता है लेकिन उनके माता-पिता के लिए चिंता का विषय बन जाता है. माता-पिता बच्चों को सही समय पर शादी के लिए कहते हैं. जिसके लिए वो अलग-अलग तरीके भी अपनाते हैं. लेकिन चीन में माता-पिता ने अपने बच्चों को शादी के लिए मनाने की खातिर एक अलग ही आइडिया ढूंढा है जो थोड़ा अनोखा है.

वीडियो में क्या ?

दरअसल, चीन में माता-पिता अपने वयस्क बच्चों को शादी के लिए मनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं. इस बीच उनको एक नया आइडिया आया. जो असल में एक एआई वीडियो है. इस वीडियो में एक अधेड़ उम्र की अविवाहित महिला रोती हुई दिखाई दे रही है, जिसको सही समय पर शादी न करने के कारण पछताना पड़ा रहा है. इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो के जरिए भावनात्मक तौर पर अविवाहित वयस्कों को शादी के लिए प्रेरित किया जा रहा है. कुछ वीडियो में अधेड़ उम्र की महिला अस्पताल की गैलरी में खड़ी है और उसको वो इस उम्र में अपने अकेलपन को लेकर दुखी है, क्योंकि उसने समय पर शादी नहीं की. वहीं दूसरी वीडियो में ऐसी ही एक महिला वीडियो में कहती सुनाई दे रही है कि वो इस उम्र में अकेले स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही है. क्योंकि उसने अपनी वयस्क उम्र में माता-पिता की तरफ से शादी करने के लिए दी गई सलाह को नहीं माना था.

माता-पिता का मकसद

इसी तरह के एक वीडियो में महिला अपनी डबल इनकम और ग्रोथ के चक्कर में बच्चे न करने कारण खुद को कोसती नजर आ रही है. क्योंकि, उसके ठीक सामने दूसरे मरीज को बड़े परिवार से सहारा मिल रहा है. हालांकि, वीडियो एआई से निर्मित जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो उन माता-पिता के लिए बेहद लाभदायक हैं जो अपने वयस्क बच्चों की शादी को लेकर चिंतित हैं. आप और आपके माता-पिता भी अगर सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और वो आपको इस तरह के वीडियो अकसर शेयर भी करते होंगे जो उनकी मानसिकता और इच्छाओं से संबंधित होती हैं. ये भी इसी तरह का वीडियो है. लेकिन चीन में वायरल हो रही इन वीडियो पर युवाओं ने आलोचना की है.

