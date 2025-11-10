चीन में एक कैफे का नाम ऐसा रखा कि शी जिनपिंग तक भड़क गए! कंपनी को मांगनी पड़ी माफी, नाम भी बदला

China Peoples Cafe: चीन में एक कॉफी चेन को अपने नाम में पीपुल्स शब्द का इस्तेमाल करने पर सरकारी फटकार झेलनी पड़ी. जानकारी के अनुसार, कंपनी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए अपना नाम बदलने की घोषणा की है. दरअसल, पीपुल्स कैफ़े नाम के इस ब्रांड पर आरोप लगा कि उसने पीपुल्स शब्द का व्यावसायिक इस्तेमाल कर सरकारी प्रतीकों और विचारधारा का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की. चीन में पीपुल्स शब्द का गहरा राजनीतिक और राष्ट्रीय महत्व है. देश का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मुद्रा रेनमिनबी (अर्थात ‘लोगों की मुद्रा’) और सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहलाती है.

सरकार ने की कैफे की तीखी आलोचना

सरकारी अखबार पीपुल्स डेली ने इस कैफे की तीखी आलोचना की थी. अखबार ने लिखा कि पीपुल्स शब्द का विशिष्ट सार्वजनिक चरित्र और गहन राजनीतिक अर्थ है, जिसका उपयोग निजी लाभ के लिए नहीं किया जा सकता. अखबार ने कहा कि पीपुल्स शब्द का प्रयोग खुद को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता. कंपनी ने सिर्फ अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है. इस बीच आपको बता दें कि कैफे की साज-सज्जा को लेकर भी विवाद हुआ. इसकी दीवारें लाल रंग की थीं, प्रवेश द्वार पर एक बड़ा लाल तारा बना था और इसका टाइपफेस चीन के पहले कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की सुलेख शैली से प्रेरित था. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में कॉफी कपों पर चीन लिखा दिखा और दीवारों पर नारा था कि कॉफी के साथ चीन की कहानी बताएं.

सोशल मीडिया पर भी दिखा लोगों का गुस्सा

सरकारी मीडिया की आलोचना और ऑनलाइन प्रतिक्रिया के बाद कंपनी ने कहा कि उसने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अपने देश के आउटलेट्स में नाम बदलने का निर्णय लिया है. इसका पूरा नाम याओ चाओ पीपुल्स कैफे है लेकिन मकाऊ और हांगकांग में यह फिलहाल पीपुल्स कैफे नाम से ही काम करता रहेगा. पीपुल्स डेली ने अपने लेख में चेतावनी दी कि मार्केटिंग रचनात्मक हो सकती है, लेकिन यह मुनाफे की सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस विवाद ने चीनी सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. एक यूजर ने लिखा कि क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं है? क्या इसे निलंबित और पुनर्गठित नहीं किया जाना चाहिए? सरकारी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी अब अपने 30 घरेलू आउटलेट्स में अपना कानूनी रूप से पंजीकृत नाम वापस जोड़ने जा रही है.