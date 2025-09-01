SCO Summit 2025: ट्रंप के टैरिफ की जिनपिंग ने निकाली काट! कहा- हमें मतभेदों को भुलाना होगा...

SCO Summit 2025: चीन के तियानजिंग शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO)शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं. समिट की शुरुआत रविवार 31 अगस्त 2025 की रात जिनपिंग की ओर से आयोजित रात्रिभोज के साथ हुई. इस दौरान उन्होंने सभी सदस्य देशों को संबोधित करते हुए संगठन की प्रगति और भविष्य की दिशा पर जोर दिया. जिनपिंग ने कहा कि SCO ने अपने विकास और सहयोग में ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं. यह इसकी ताकत को दर्शाती हैं.

दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बना SCO

शी जिनपिंग ने बताया कि शंघाई सहयोग संगठन (SCO) अब दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन चुका है. इसकी पहुंच और प्रभाव बढ़ने से सदस्य देशों के बीच एकता मजबूत हुई है. उन्होंने जोर दिया कि संगठन के सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि सुनिश्चित हो सके. SCO की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसके सदस्य एक-दूसरे के साथ कैसे तालमेल बनाते हैं.

आपसी सहयोग करें सभी देश: जिनपिंग

चीनी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि सदस्य देशों को अपनी छोटी-मोटी असहमतियों को भुलाकर आपसी सहयोग के रास्ते तलाशने चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि मतभेदों को दरकिनार कर साझा लक्ष्यों पर ध्यान देना जरूरी है. यह दृष्टिकोण ही SCO को और मजबूत बनाएगा. उन्होंने सदस्य देशों से अपील की कि वे एक-दूसरे की प्रगति में योगदान दें, ताकि सभी को फायदा हो.

विश्वास और समझ से मजबूत बनेगा SCO

जिनपिंग ने जोर दिया कि SCO को केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि व्यावहारिक परिणामों पर ध्यान देना होगा. संगठन को उच्च दक्षता के साथ काम करना चाहिए, ताकि इसके फैसले जल्दी लागू हो सके. यह कदम क्षेत्र में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देगा. SCO को आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीतियां अपनानी होंगी. सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग ने सदस्य देशों से आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि आपसी विश्वास और समझ से ही संगठन अपनी पहचान बना सकता है. तियानजिन में हुई यह बैठक क्षेत्रीय सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करती है. (इनपु-आईएएनएस)

FAQ

SCO के सदस्य देश कौन-कौन से हैं?

चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान SCO के सदस्य देश हैं.

SCO सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा होगी.

SCO शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार करेंगे.