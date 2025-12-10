Advertisement
ब्वॉयफ्रेंड पीठ पर कूदा तो गर्लफ्रेंड के सीने की चकनाचूर हो गई हड्डी, इलाज कराने के बजाए दोनों ने 25 लाख का कर लिया जुगाड़!

China prankster injures girlfriend by accident: चीन में बॉयफ्रेंड ने मज़ाक में गर्लफ्रेंड की पीठ पर कूदकर सीने की हड्डी तुड़वा दी. इलाज के बजाए दोनों ने ऐसा नाटक किया जिसमें उन्हें 25 लाख रुपये मिलने वाले थे. पहले ही कुछ एडवांस भी मिल गया था. जानें बहुत हैरान करने वाली कहानी.

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 10, 2025, 10:12 AM IST
China Boyfriend- Girlfriend News:  चीन के सिचुआन प्रांत के पानझीहुआ शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने मज़ाक-मज़ाक में अपनी लिव-इन गर्लफ्रेंड की छाती की हड्डी तोड़ दी. इलाज का खर्च उठाने के लिए दोनों ने मिलकर फर्जी कार एक्सीडेंट का नाटक रचा और बीमा कंपनी से 2 लाख युआन (लगभग 25 लाख रुपये) ठगने की कोशिश की. बीमा कंपनी को शक हुआ तो पुलिस ने जांच की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

मज़ाक में कूदा, टूट गई छाती की हड्डी
जून 2024 की घटना है. वांग (उम्र करीब 30 वर्ष) और उसकी लिव-इन पार्टनर लैन (उम्र करीब 28 वर्ष) रिश्तेदार के घर गए थे. बाहर खेलते-खेलते वांग ने मज़ाक में लैन की पीठ पर कूदते हुए कहा, “मुझे उठाकर ले चलो.” अचानक इतना वजन पड़ने से लैन की छाती की हड्डी टूट गई. दर्द बहुत था, लेकिन दोनों तुरंत अस्पताल नहीं गए.

ऑनलाइन सर्च से मिला ‘फ्रॉड’ का आइडिया
घर लौटकर दोनों ने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि इस तरह की सर्जरी और इलाज में लाखों रुपये खर्च हो सकते हैं. पैसे नहीं थे, इसलिए दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि फर्जी कार एक्सीडेंट कर बीमा कंपनी से पैसे निकाल लिए जाएं.

एक घंटे बाद रचा ड्रामा
घटना के महज एक घंटे बाद ही वांग लैन को कार से दूर ले गया. सुनसान जगह पर लैन को कार के पीछे लिटाया, सिर के नीचे तकिया रखा और पुलिस-बीमा कंपनी को फोन करके रोते-बिलखते बताया कि “गाड़ी बैक करते वक्त गलती से टक्कर लग गई.” लैन को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बीमा कंपनी को भी बनाया बेवकूफ, पर पकड़े गए
वांग ने पहले ही बीमा कंपनी से रो-रोकर हजारों युआन एडवांस दिलवा लिए. बाद में कुल 2 लाख युआन से ज्यादा का क्लेम फाइल किया. दोनों ने अपना रिश्ता पूरी तरह छुपाया. लेकिन बीमा कंपनी को कई बातें खटकीं जैसे कार पर टक्कर का एक भी निशान नहीं था. एक्सीडेंट वाली जगह बिल्कुल सुनसान थी. फोटो में लैन आराम से तकिया लगाकर कार से सटी लेटी दिख रही थी, जो बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहा था.जांच में पता चला कि दोनों लिव-इन पार्टनर हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान जांचे तो सारा फर्जीवाड़ा खुल गया

दोनों गिरफ्तार, हो सकती है 10 साल तक की जेल
पुलिस ने वांग और लैन को बीमा धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. चीनी कानून के तहत अगर दोषी पाए गए तो दोनों को 10 साल तक की कैद और 2 लाख युआन तक का जुर्माना हो सकता है.यह मामला यह दिखाता है कि छोटी-सी मज़ाक भी कितनी भयानक हो सकती है और लालच में लोग कितने बड़े अपराध तक उतर आते हैं.

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 वर्षों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.  AI के युग में भी पाठकों के द...और पढ़ें

